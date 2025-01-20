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Процессор AMD Ryzen 3 PRO 4350G AM4 (100-000000148) OEM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор AMD Ryzen 3 PRO 4350G AM4 (100-000000148) OEM

3 Отзывы
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Процессор AMD Ryzen 3 PRO 4350G AM4 (100-000000148) OEM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 3
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Renoir
Количество ядер
4
Количество потоков
8
Объем кэша L3
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538226
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Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 3
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Renoir
Количество ядер
4
Количество потоков
8
Объем кэша L2
2
Объем кэша L3
4
Тактовая частота
3.8
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
64
Максимальная рабочая температура
95
Интегрированное графическое ядро
Radeon Vega 6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х10
Вес, г.
60

Описание товара Процессор AMD Ryzen 3 PRO 4350G AM4 (100-000000148) OEM

Ryzen 3 PRO 4350G — это 64-разрядный четырехъядерный процессор среднего уровня, представленный AMD в середине 2020 года. Процессор основан на микроархитектуре Zen 2 и изготовлен по 7-нм техпроцессу, базовая частота 3.8 ГГц с усилением до 4 ГГц, TDP 65 Вт. Поддержка двухканальной памяти DDR4-3200, за графику отвечает Radeon Vega 6 Graphics, работающий на частоте до 1.7 ГГц.

Отзывы о товаре Процессор AMD Ryzen 3 PRO 4350G AM4 (100-000000148) OEM

Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Антон

Достоинства:


Комментарий:
Отлично справляется с офисными задачами и можно поиграть, так как встройка вполне тянет нетребовательные игры
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, шустрый процессор. Не горячий, есть встроенная графика, отличный выбор за эти деньги, упаковали хорошо, ножки все целые
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Для офисных задач вполне приемлемый вариант. Нужно хорошее охлаждение, чтобы не грелся.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 3
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Renoir
Количество ядер
4
Количество потоков
8
Объем кэша L2
2
Объем кэша L3
4
Тактовая частота
3.8
Развернуть
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
64
Максимальная рабочая температура
95
Интегрированное графическое ядро
Radeon Vega 6
Страна производитель
Китай
Описание
Ryzen 3 PRO 4350G — это 64-разрядный четырехъядерный процессор среднего уровня, представленный AMD в середине 2020 года. Процессор основан на микроархитектуре Zen 2 и изготовлен по 7-нм техпроцессу, базовая частота 3.8 ГГц с усилением до 4 ГГц, TDP 65 Вт. Поддержка двухканальной памяти DDR4-3200, за графику отвечает Radeon Vega 6 Graphics, работающий на частоте до 1.7 ГГц.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Антон

Достоинства:


Комментарий:
Отлично справляется с офисными задачами и можно поиграть, так как встройка вполне тянет нетребовательные игры
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, шустрый процессор. Не горячий, есть встроенная графика, отличный выбор за эти деньги, упаковали хорошо, ножки все целые
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Для офисных задач вполне приемлемый вариант. Нужно хорошее охлаждение, чтобы не грелся.


Процессор AMD Ryzen 3 PRO 4350G AM4 (100-000000148) OEM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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