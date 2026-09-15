Процессор Intel Core I5-12600K S1700 OEM (CM8071504555227 S RL4T IN)
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Характеристики
Описание товара Процессор Intel Core I5-12600K S1700 OEM (CM8071504555227 S RL4T IN)
Процессор Intel Core i5-12600K для геймеров и энтузиастов
Процессор Intel Core i5-12600K - это идеальный баланс цены и производительности для мощной игровой системы или рабочей станции для монтажа и стриминга. Он устанавливается в современный сокет LGA 1700 и совместим с материнскими платами на чипсетах Z690, B660, H670 и более новых. Его ключевое преимущество - гибридная архитектура, которая отлично справляется как с требовательными играми, так и с многопоточными рабочими нагрузками, предлагая при этом потенциал для ручного разгона.
Архитектура гибридных ядер и высокая частота
В основе Core i5-12600K лежит инновационная гибридная архитектура Intel Alder Lake, сочетающая 6 высокопроизводительных ядер Golden Cove (P-ядер) и 4 энергоэффективных ядра Gracemont (E-ядер), что в сумме дает 16 потоков вычислений. Базовая частота производительных ядер составляет 3.7 ГГц, а в турбо-режиме она способна достигать 4.9 ГГц, обеспечивая выдающуюся однопоточную производительность для игр и отзывчивости системы. Большой объем кэш-памяти третьего уровня (20 МБ), созданный по техпроцессу Intel 7, эффективно ускоряет обработку данных.
Современные контроллеры памяти и PCIe 5.0
Этот процессор предоставляет гибкость при выборе оперативной памяти, поддерживая как DDR4, так и DDR5, что позволяет подобрать оптимальный вариант под бюджет сборки. Контроллер памяти двухканальный, с официальной поддержкой высоких частот. Ключевая особенность - встроенный контроллер PCI Express 5.0, который предоставляет 16 линий для видеокарты и 4 линии для накопителя, открывая путь к самым быстрым графическим ускорителям и SSD будущего поколения.
TDP, разгон и требования к системе
Номинальный теплопакет (TDP) процессора составляет 125 Вт, а при пиковых нагрузках потребление может быть существенно выше. Буква "K" в названии означает разблокированный множитель, позволяющий опытным пользователям повышать частоты для получения дополнительной производительности. Для стабильной работы разогнанного i5-12600K потребуется материнская плата с надежной системой питания VRM (рекомендуется Z690/Z790) и производительная башенная или жидкостная система охлаждения.
Интегрированная графика UHD 770 и дополнительные технологии
Процессор оснащен встроенным графическим ядром Intel UHD Graphics 770, которое подходит для работы с офисными приложениями, просмотра видео в 4K и даже для нетребовательных игр. Эта графика поддерживает аппаратное кодирование/декодирование популярных форматов, включая современный AV1, что ценно для стримеров. Кроме того, процессор поддерживает технологию Resizable BAR, повышающую производительность в играх при работе с современными видеокартами, и набор инструкций для ускорения искусственного интеллекта.
Нюансы выбора и сборки
Перед покупкой убедитесь, что выбранная материнская плата на сокете LGA 1700 имеет актуальную версию BIOS для гарантированной совместимости с процессорами 12-го поколения. Учитывайте высокое энергопотребление в разгоне - блок питания должен иметь запас мощности и качественную схему. Для установки гибридного процессора требуется совместимое крепление для системы охлаждения. После сборки рекомендуется провести стресс-тесты для проверки стабильности и температурного режима.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 13-го поколения
Теги товара: Intel i5, Intel 12-го поколения, Intel игровые, Игровые, LGA 1700, 10 ядерные, С встроенной графикой
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Процессор Intel Core i5-12600K для геймеров и энтузиастов
Процессор Intel Core i5-12600K - это идеальный баланс цены и производительности для мощной игровой системы или рабочей станции для монтажа и стриминга. Он устанавливается в современный сокет LGA 1700 и совместим с материнскими платами на чипсетах Z690, B660, H670 и более новых. Его ключевое преимущество - гибридная архитектура, которая отлично справляется как с требовательными играми, так и с многопоточными рабочими нагрузками, предлагая при этом потенциал для ручного разгона.
Архитектура гибридных ядер и высокая частота
В основе Core i5-12600K лежит инновационная гибридная архитектура Intel Alder Lake, сочетающая 6 высокопроизводительных ядер Golden Cove (P-ядер) и 4 энергоэффективных ядра Gracemont (E-ядер), что в сумме дает 16 потоков вычислений. Базовая частота производительных ядер составляет 3.7 ГГц, а в турбо-режиме она способна достигать 4.9 ГГц, обеспечивая выдающуюся однопоточную производительность для игр и отзывчивости системы. Большой объем кэш-памяти третьего уровня (20 МБ), созданный по техпроцессу Intel 7, эффективно ускоряет обработку данных.
Современные контроллеры памяти и PCIe 5.0
Этот процессор предоставляет гибкость при выборе оперативной памяти, поддерживая как DDR4, так и DDR5, что позволяет подобрать оптимальный вариант под бюджет сборки. Контроллер памяти двухканальный, с официальной поддержкой высоких частот. Ключевая особенность - встроенный контроллер PCI Express 5.0, который предоставляет 16 линий для видеокарты и 4 линии для накопителя, открывая путь к самым быстрым графическим ускорителям и SSD будущего поколения.
TDP, разгон и требования к системе
Номинальный теплопакет (TDP) процессора составляет 125 Вт, а при пиковых нагрузках потребление может быть существенно выше. Буква "K" в названии означает разблокированный множитель, позволяющий опытным пользователям повышать частоты для получения дополнительной производительности. Для стабильной работы разогнанного i5-12600K потребуется материнская плата с надежной системой питания VRM (рекомендуется Z690/Z790) и производительная башенная или жидкостная система охлаждения.
Интегрированная графика UHD 770 и дополнительные технологии
Процессор оснащен встроенным графическим ядром Intel UHD Graphics 770, которое подходит для работы с офисными приложениями, просмотра видео в 4K и даже для нетребовательных игр. Эта графика поддерживает аппаратное кодирование/декодирование популярных форматов, включая современный AV1, что ценно для стримеров. Кроме того, процессор поддерживает технологию Resizable BAR, повышающую производительность в играх при работе с современными видеокартами, и набор инструкций для ускорения искусственного интеллекта.
Нюансы выбора и сборки
Перед покупкой убедитесь, что выбранная материнская плата на сокете LGA 1700 имеет актуальную версию BIOS для гарантированной совместимости с процессорами 12-го поколения. Учитывайте высокое энергопотребление в разгоне - блок питания должен иметь запас мощности и качественную схему. Для установки гибридного процессора требуется совместимое крепление для системы охлаждения. После сборки рекомендуется провести стресс-тесты для проверки стабильности и температурного режима.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 13-го поколения
Теги товара: Intel i5, Intel 12-го поколения, Intel игровые, Игровые, LGA 1700, 10 ядерные, С встроенной графикой
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