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Процессор Intel Core I5-12600K S1700 OEM (CM8071504555227 S RL4T IN) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор Intel Core I5-12600K S1700 OEM (CM8071504555227 S RL4T IN)

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Процессор Intel Core I5-12600K S1700 OEM (CM8071504555227 S RL4T IN)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
12600K
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Alder Lake
Количество ядер
10
Количество потоков
16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 480 руб.  22 530 руб. 
Начислим 360 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 506584
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Процессор Intel Core I5-12600K S1700 OEM (CM8071504555227 S RL4T IN)
22 480 руб.
22 530 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
12600K
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Alder Lake
Количество ядер
10
Количество потоков
16
Объем кэша L2
9.5
Объем кэша L3
20
Тактовая частота
3.7
Тип памяти
DDR5/ DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 770
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
4х4х1
Вес, г.
40

Описание товара Процессор Intel Core I5-12600K S1700 OEM (CM8071504555227 S RL4T IN)

Процессор Intel Core i5-12600K для геймеров и энтузиастов

Процессор Intel Core i5-12600K - это идеальный баланс цены и производительности для мощной игровой системы или рабочей станции для монтажа и стриминга. Он устанавливается в современный сокет LGA 1700 и совместим с материнскими платами на чипсетах Z690, B660, H670 и более новых. Его ключевое преимущество - гибридная архитектура, которая отлично справляется как с требовательными играми, так и с многопоточными рабочими нагрузками, предлагая при этом потенциал для ручного разгона.

Архитектура гибридных ядер и высокая частота

В основе Core i5-12600K лежит инновационная гибридная архитектура Intel Alder Lake, сочетающая 6 высокопроизводительных ядер Golden Cove (P-ядер) и 4 энергоэффективных ядра Gracemont (E-ядер), что в сумме дает 16 потоков вычислений. Базовая частота производительных ядер составляет 3.7 ГГц, а в турбо-режиме она способна достигать 4.9 ГГц, обеспечивая выдающуюся однопоточную производительность для игр и отзывчивости системы. Большой объем кэш-памяти третьего уровня (20 МБ), созданный по техпроцессу Intel 7, эффективно ускоряет обработку данных.

Современные контроллеры памяти и PCIe 5.0

Этот процессор предоставляет гибкость при выборе оперативной памяти, поддерживая как DDR4, так и DDR5, что позволяет подобрать оптимальный вариант под бюджет сборки. Контроллер памяти двухканальный, с официальной поддержкой высоких частот. Ключевая особенность - встроенный контроллер PCI Express 5.0, который предоставляет 16 линий для видеокарты и 4 линии для накопителя, открывая путь к самым быстрым графическим ускорителям и SSD будущего поколения.

TDP, разгон и требования к системе

Номинальный теплопакет (TDP) процессора составляет 125 Вт, а при пиковых нагрузках потребление может быть существенно выше. Буква "K" в названии означает разблокированный множитель, позволяющий опытным пользователям повышать частоты для получения дополнительной производительности. Для стабильной работы разогнанного i5-12600K потребуется материнская плата с надежной системой питания VRM (рекомендуется Z690/Z790) и производительная башенная или жидкостная система охлаждения.

Интегрированная графика UHD 770 и дополнительные технологии

Процессор оснащен встроенным графическим ядром Intel UHD Graphics 770, которое подходит для работы с офисными приложениями, просмотра видео в 4K и даже для нетребовательных игр. Эта графика поддерживает аппаратное кодирование/декодирование популярных форматов, включая современный AV1, что ценно для стримеров. Кроме того, процессор поддерживает технологию Resizable BAR, повышающую производительность в играх при работе с современными видеокартами, и набор инструкций для ускорения искусственного интеллекта.

Нюансы выбора и сборки

Перед покупкой убедитесь, что выбранная материнская плата на сокете LGA 1700 имеет актуальную версию BIOS для гарантированной совместимости с процессорами 12-го поколения. Учитывайте высокое энергопотребление в разгоне - блок питания должен иметь запас мощности и качественную схему. Для установки гибридного процессора требуется совместимое крепление для системы охлаждения. После сборки рекомендуется провести стресс-тесты для проверки стабильности и температурного режима.

Отзывы о товаре Процессор Intel Core I5-12600K S1700 OEM (CM8071504555227 S RL4T IN)




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
12600K
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Alder Lake
Количество ядер
10
Количество потоков
16
Объем кэша L2
9.5
Объем кэша L3
20
Развернуть
Тактовая частота
3.7
Тип памяти
DDR5/ DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 770
Страна производитель
Китай
Описание

Процессор Intel Core i5-12600K для геймеров и энтузиастов

Процессор Intel Core i5-12600K - это идеальный баланс цены и производительности для мощной игровой системы или рабочей станции для монтажа и стриминга. Он устанавливается в современный сокет LGA 1700 и совместим с материнскими платами на чипсетах Z690, B660, H670 и более новых. Его ключевое преимущество - гибридная архитектура, которая отлично справляется как с требовательными играми, так и с многопоточными рабочими нагрузками, предлагая при этом потенциал для ручного разгона.

Архитектура гибридных ядер и высокая частота

В основе Core i5-12600K лежит инновационная гибридная архитектура Intel Alder Lake, сочетающая 6 высокопроизводительных ядер Golden Cove (P-ядер) и 4 энергоэффективных ядра Gracemont (E-ядер), что в сумме дает 16 потоков вычислений. Базовая частота производительных ядер составляет 3.7 ГГц, а в турбо-режиме она способна достигать 4.9 ГГц, обеспечивая выдающуюся однопоточную производительность для игр и отзывчивости системы. Большой объем кэш-памяти третьего уровня (20 МБ), созданный по техпроцессу Intel 7, эффективно ускоряет обработку данных.

Современные контроллеры памяти и PCIe 5.0

Этот процессор предоставляет гибкость при выборе оперативной памяти, поддерживая как DDR4, так и DDR5, что позволяет подобрать оптимальный вариант под бюджет сборки. Контроллер памяти двухканальный, с официальной поддержкой высоких частот. Ключевая особенность - встроенный контроллер PCI Express 5.0, который предоставляет 16 линий для видеокарты и 4 линии для накопителя, открывая путь к самым быстрым графическим ускорителям и SSD будущего поколения.

TDP, разгон и требования к системе

Номинальный теплопакет (TDP) процессора составляет 125 Вт, а при пиковых нагрузках потребление может быть существенно выше. Буква "K" в названии означает разблокированный множитель, позволяющий опытным пользователям повышать частоты для получения дополнительной производительности. Для стабильной работы разогнанного i5-12600K потребуется материнская плата с надежной системой питания VRM (рекомендуется Z690/Z790) и производительная башенная или жидкостная система охлаждения.

Интегрированная графика UHD 770 и дополнительные технологии

Процессор оснащен встроенным графическим ядром Intel UHD Graphics 770, которое подходит для работы с офисными приложениями, просмотра видео в 4K и даже для нетребовательных игр. Эта графика поддерживает аппаратное кодирование/декодирование популярных форматов, включая современный AV1, что ценно для стримеров. Кроме того, процессор поддерживает технологию Resizable BAR, повышающую производительность в играх при работе с современными видеокартами, и набор инструкций для ускорения искусственного интеллекта.

Нюансы выбора и сборки

Перед покупкой убедитесь, что выбранная материнская плата на сокете LGA 1700 имеет актуальную версию BIOS для гарантированной совместимости с процессорами 12-го поколения. Учитывайте высокое энергопотребление в разгоне - блок питания должен иметь запас мощности и качественную схему. Для установки гибридного процессора требуется совместимое крепление для системы охлаждения. После сборки рекомендуется провести стресс-тесты для проверки стабильности и температурного режима.

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Доставка
Отзывы


Процессор Intel Core I5-12600K S1700 OEM (CM8071504555227 S RL4T IN) - купить по цене 22480 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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