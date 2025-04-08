Процессор Intel Pentium G7400 LGA 1700 (CM8071504651605) Oem
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Характеристики
Описание товара Процессор Intel Pentium G7400 LGA 1700 (CM8071504651605) Oem
Процессор Intel Pentium G7400 LGA 1700 (CM8071504651605) Oem в Москве
Для кого и под какие задачи
Процессор Intel Pentium G7400 - отличное и сбалансированное решение для создания компактных и недорогих систем, где ключевыми требованиями являются надежность и энергоэффективность. Он идеально подходит для офисных и учебных компьютеров, домашних медиацентров, терминалов для работы с документами и простых веб-сборок. Благодаря современному сокету LGA 1700, данный CPU совместим с материнскими платами на чипсетах Intel серий H610, B660 и H670, что позволяет выбрать платформу под конкретный бюджет, сохраняя перспективу апгрейда.
Архитектура, ядра и частоты
В основе Pentium G7400 лежит гибридная архитектура Alder Lake, представленная в бюджетном сегменте двумя производительными ядрами Golden Cove, которые работают в формате 2 ядра и 4 потока благодаря технологии Intel Hyper-Threading. Базовая тактовая частота процессора составляет 3.7 ГГц, что обеспечивает высокую отзывчивость системы в повседневных задачах. Использование современного 10-нм техпроцесса и 6 МБ интеллектуального кэша L3 обеспечивает оптимальный баланс между скоростью обработки потоковых данных и энергопотреблением.
Кэш, память и контроллеры
Контроллер памяти процессора поддерживает современный стандарт DDR5, а также более доступный DDR4, работающий в двухканальном режиме с максимальной частотой до 3200 МГц, что позволяет гибко подходить к выбору комплектующих. Встроенный контроллер PCI Express 5.0 с 16 линиями для видеокарты и 4 линиями для накопителя обеспечивает высокую пропускную способность для будущих апгрейдов, хотя в текущих бюджетных сборках чаще используются возможности PCIe 4.0 или 3.0.
TDP, питание и разгон
Процессор характеризуется низким тепловыделением с TDP 46 Вт, что существенно упрощает требования к системе охлаждения - достаточно даже штатного кулера. Разблокированный множитель отсутствует, поэтому ручной разгон не поддерживается, что является стандартом для не-K серий Intel. Это делает сборку максимально простой и стабильной, не требующей глубоких настроек BIOS или мощных блоков питания.
Интегрированная графика и доп. функции
Ключевое преимущество модели - наличие встроенного графического ядра Intel UHD Graphics 710. Оно позволяет выводить изображение на несколько дисплеев, с легкостью справляется с декодированием популярных видеокодеков, включая HEVC, и обеспечит комфортную работу в офисных приложениях и просмотр видео в 4K. Для разгрузки процессора при потоковом вещании или записи видео поддерживается технология Intel Quick Sync Video. Совместимость с Resizable BAR на аппаратном уровне также присутствует, открывая потенциал для будущих апгрейдов с дискретными видеокартами.
Нюансы перед покупкой
Перед покупкой Pentium G7400 убедитесь, что выбранная материнская плата с сокетом LGA 1700 имеет обновленную версию BIOS для гарантированной совместимости с процессорами Alder Lake, особенно если это плата раннего выпуска. Поскольку процессор поставляется в OEM-версии, боксовый кулер в комплект не входит, потребуется приобрести отдельно совместимую модель с креплением для LGA 1700. Это оптимальный выбор для пользователей, которые ценят стабильность, низкое энергопотребление и современную платформу для базовых задач без излишних затрат.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Теги товара: LGA 1700, С встроенной графикой
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Процессор Intel Pentium G7400 LGA 1700 (CM8071504651605) Oem в Москве
Для кого и под какие задачи
Процессор Intel Pentium G7400 - отличное и сбалансированное решение для создания компактных и недорогих систем, где ключевыми требованиями являются надежность и энергоэффективность. Он идеально подходит для офисных и учебных компьютеров, домашних медиацентров, терминалов для работы с документами и простых веб-сборок. Благодаря современному сокету LGA 1700, данный CPU совместим с материнскими платами на чипсетах Intel серий H610, B660 и H670, что позволяет выбрать платформу под конкретный бюджет, сохраняя перспективу апгрейда.
Архитектура, ядра и частоты
В основе Pentium G7400 лежит гибридная архитектура Alder Lake, представленная в бюджетном сегменте двумя производительными ядрами Golden Cove, которые работают в формате 2 ядра и 4 потока благодаря технологии Intel Hyper-Threading. Базовая тактовая частота процессора составляет 3.7 ГГц, что обеспечивает высокую отзывчивость системы в повседневных задачах. Использование современного 10-нм техпроцесса и 6 МБ интеллектуального кэша L3 обеспечивает оптимальный баланс между скоростью обработки потоковых данных и энергопотреблением.
Кэш, память и контроллеры
Контроллер памяти процессора поддерживает современный стандарт DDR5, а также более доступный DDR4, работающий в двухканальном режиме с максимальной частотой до 3200 МГц, что позволяет гибко подходить к выбору комплектующих. Встроенный контроллер PCI Express 5.0 с 16 линиями для видеокарты и 4 линиями для накопителя обеспечивает высокую пропускную способность для будущих апгрейдов, хотя в текущих бюджетных сборках чаще используются возможности PCIe 4.0 или 3.0.
TDP, питание и разгон
Процессор характеризуется низким тепловыделением с TDP 46 Вт, что существенно упрощает требования к системе охлаждения - достаточно даже штатного кулера. Разблокированный множитель отсутствует, поэтому ручной разгон не поддерживается, что является стандартом для не-K серий Intel. Это делает сборку максимально простой и стабильной, не требующей глубоких настроек BIOS или мощных блоков питания.
Интегрированная графика и доп. функции
Ключевое преимущество модели - наличие встроенного графического ядра Intel UHD Graphics 710. Оно позволяет выводить изображение на несколько дисплеев, с легкостью справляется с декодированием популярных видеокодеков, включая HEVC, и обеспечит комфортную работу в офисных приложениях и просмотр видео в 4K. Для разгрузки процессора при потоковом вещании или записи видео поддерживается технология Intel Quick Sync Video. Совместимость с Resizable BAR на аппаратном уровне также присутствует, открывая потенциал для будущих апгрейдов с дискретными видеокартами.
Нюансы перед покупкой
Перед покупкой Pentium G7400 убедитесь, что выбранная материнская плата с сокетом LGA 1700 имеет обновленную версию BIOS для гарантированной совместимости с процессорами Alder Lake, особенно если это плата раннего выпуска. Поскольку процессор поставляется в OEM-версии, боксовый кулер в комплект не входит, потребуется приобрести отдельно совместимую модель с креплением для LGA 1700. Это оптимальный выбор для пользователей, которые ценят стабильность, низкое энергопотребление и современную платформу для базовых задач без излишних затрат.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Теги товара: LGA 1700, С встроенной графикой
Достоинства:
Комментарий:
Просто, надёжно, холодно. Для работы с избытком хватает.
Достоинства:
Комментарий:
отличный процессор. рекомендую. собирали 3 компьютера с таким процессором, все летает. Пользователи довольны
Достоинства:
Комментарий:
Процессор начального уровня. Беру для офисных компьютеров. Ничего другого более подходящего сейчас не купить.
Достоинства:
Комментарий:
современный процессор начального уровня, цена хорошая, пришли быстро
Отзывы о товаре Процессор Intel Pentium G7400 LGA 1700 (CM8071504651605) Oem
Достоинства:
Комментарий:
Просто, надёжно, холодно. Для работы с избытком хватает.
Достоинства:
Комментарий:
отличный процессор. рекомендую. собирали 3 компьютера с таким процессором, все летает. Пользователи довольны
Достоинства:
Комментарий:
Процессор начального уровня. Беру для офисных компьютеров. Ничего другого более подходящего сейчас не купить.
Достоинства:
Комментарий:
современный процессор начального уровня, цена хорошая, пришли быстро