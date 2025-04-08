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Процессор Intel Pentium G7400 LGA 1700 (CM8071504651605) Oem купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор Intel Pentium G7400 LGA 1700 (CM8071504651605) Oem

4 Отзывы
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Процессор Intel Pentium G7400 LGA 1700 (CM8071504651605) Oem - фото 1
Процессор Intel Pentium G7400 LGA 1700 (CM8071504651605) Oem - фото 2
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Процессор Intel Pentium G7400 LGA 1700 (CM8071504651605) Oem - фото 4
Процессор Intel Pentium G7400 LGA 1700 (CM8071504651605) Oem - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Pentium
Модель
G7400
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Alder Lake
Количество ядер
2
Количество потоков
4
  • Процессор Intel Pentium G7400 LGA 1700 (CM8071504651605) Oem - фото 1
  • Процессор Intel Pentium G7400 LGA 1700 (CM8071504651605) Oem - фото 2
  • Процессор Intel Pentium G7400 LGA 1700 (CM8071504651605) Oem - фото 3
  • Процессор Intel Pentium G7400 LGA 1700 (CM8071504651605) Oem - фото 4
  • Процессор Intel Pentium G7400 LGA 1700 (CM8071504651605) Oem - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 860 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 546350
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Процессор Intel Pentium G7400 LGA 1700 (CM8071504651605) Oem
11 860 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Pentium
Модель
G7400
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Alder Lake
Количество ядер
2
Количество потоков
4
Объем кэша L2
2.5
Объем кэша L3
6
Базовая тактовая частота, ГГц
3.7
Тип памяти
DDR4, DDR5
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 710
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
4х4х1
Вес, г.
60

Описание товара Процессор Intel Pentium G7400 LGA 1700 (CM8071504651605) Oem

Процессор Intel Pentium G7400 LGA 1700 (CM8071504651605) Oem в Москве

Для кого и под какие задачи

Процессор Intel Pentium G7400 - отличное и сбалансированное решение для создания компактных и недорогих систем, где ключевыми требованиями являются надежность и энергоэффективность. Он идеально подходит для офисных и учебных компьютеров, домашних медиацентров, терминалов для работы с документами и простых веб-сборок. Благодаря современному сокету LGA 1700, данный CPU совместим с материнскими платами на чипсетах Intel серий H610, B660 и H670, что позволяет выбрать платформу под конкретный бюджет, сохраняя перспективу апгрейда.

Архитектура, ядра и частоты

В основе Pentium G7400 лежит гибридная архитектура Alder Lake, представленная в бюджетном сегменте двумя производительными ядрами Golden Cove, которые работают в формате 2 ядра и 4 потока благодаря технологии Intel Hyper-Threading. Базовая тактовая частота процессора составляет 3.7 ГГц, что обеспечивает высокую отзывчивость системы в повседневных задачах. Использование современного 10-нм техпроцесса и 6 МБ интеллектуального кэша L3 обеспечивает оптимальный баланс между скоростью обработки потоковых данных и энергопотреблением.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер памяти процессора поддерживает современный стандарт DDR5, а также более доступный DDR4, работающий в двухканальном режиме с максимальной частотой до 3200 МГц, что позволяет гибко подходить к выбору комплектующих. Встроенный контроллер PCI Express 5.0 с 16 линиями для видеокарты и 4 линиями для накопителя обеспечивает высокую пропускную способность для будущих апгрейдов, хотя в текущих бюджетных сборках чаще используются возможности PCIe 4.0 или 3.0.

TDP, питание и разгон

Процессор характеризуется низким тепловыделением с TDP 46 Вт, что существенно упрощает требования к системе охлаждения - достаточно даже штатного кулера. Разблокированный множитель отсутствует, поэтому ручной разгон не поддерживается, что является стандартом для не-K серий Intel. Это делает сборку максимально простой и стабильной, не требующей глубоких настроек BIOS или мощных блоков питания.

Интегрированная графика и доп. функции

Ключевое преимущество модели - наличие встроенного графического ядра Intel UHD Graphics 710. Оно позволяет выводить изображение на несколько дисплеев, с легкостью справляется с декодированием популярных видеокодеков, включая HEVC, и обеспечит комфортную работу в офисных приложениях и просмотр видео в 4K. Для разгрузки процессора при потоковом вещании или записи видео поддерживается технология Intel Quick Sync Video. Совместимость с Resizable BAR на аппаратном уровне также присутствует, открывая потенциал для будущих апгрейдов с дискретными видеокартами.

Нюансы перед покупкой

Перед покупкой Pentium G7400 убедитесь, что выбранная материнская плата с сокетом LGA 1700 имеет обновленную версию BIOS для гарантированной совместимости с процессорами Alder Lake, особенно если это плата раннего выпуска. Поскольку процессор поставляется в OEM-версии, боксовый кулер в комплект не входит, потребуется приобрести отдельно совместимую модель с креплением для LGA 1700. Это оптимальный выбор для пользователей, которые ценят стабильность, низкое энергопотребление и современную платформу для базовых задач без излишних затрат.

Отзывы о товаре Процессор Intel Pentium G7400 LGA 1700 (CM8071504651605) Oem

Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Просто, надёжно, холодно. Для работы с избытком хватает.
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Татьяна Г.

Достоинства:


Комментарий:
отличный процессор. рекомендую. собирали 3 компьютера с таким процессором, все летает. Пользователи довольны
Источник: Яндекс Маркет
23.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Процессор начального уровня. Беру для офисных компьютеров. Ничего другого более подходящего сейчас не купить.
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2024
Евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
современный процессор начального уровня, цена хорошая, пришли быстро



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Pentium
Модель
G7400
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Alder Lake
Количество ядер
2
Количество потоков
4
Объем кэша L2
2.5
Объем кэша L3
6
Развернуть
Базовая тактовая частота, ГГц
3.7
Тип памяти
DDR4, DDR5
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 710
Страна производитель
Китай
Описание

Процессор Intel Pentium G7400 LGA 1700 (CM8071504651605) Oem в Москве

Для кого и под какие задачи

Процессор Intel Pentium G7400 - отличное и сбалансированное решение для создания компактных и недорогих систем, где ключевыми требованиями являются надежность и энергоэффективность. Он идеально подходит для офисных и учебных компьютеров, домашних медиацентров, терминалов для работы с документами и простых веб-сборок. Благодаря современному сокету LGA 1700, данный CPU совместим с материнскими платами на чипсетах Intel серий H610, B660 и H670, что позволяет выбрать платформу под конкретный бюджет, сохраняя перспективу апгрейда.

Архитектура, ядра и частоты

В основе Pentium G7400 лежит гибридная архитектура Alder Lake, представленная в бюджетном сегменте двумя производительными ядрами Golden Cove, которые работают в формате 2 ядра и 4 потока благодаря технологии Intel Hyper-Threading. Базовая тактовая частота процессора составляет 3.7 ГГц, что обеспечивает высокую отзывчивость системы в повседневных задачах. Использование современного 10-нм техпроцесса и 6 МБ интеллектуального кэша L3 обеспечивает оптимальный баланс между скоростью обработки потоковых данных и энергопотреблением.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер памяти процессора поддерживает современный стандарт DDR5, а также более доступный DDR4, работающий в двухканальном режиме с максимальной частотой до 3200 МГц, что позволяет гибко подходить к выбору комплектующих. Встроенный контроллер PCI Express 5.0 с 16 линиями для видеокарты и 4 линиями для накопителя обеспечивает высокую пропускную способность для будущих апгрейдов, хотя в текущих бюджетных сборках чаще используются возможности PCIe 4.0 или 3.0.

TDP, питание и разгон

Процессор характеризуется низким тепловыделением с TDP 46 Вт, что существенно упрощает требования к системе охлаждения - достаточно даже штатного кулера. Разблокированный множитель отсутствует, поэтому ручной разгон не поддерживается, что является стандартом для не-K серий Intel. Это делает сборку максимально простой и стабильной, не требующей глубоких настроек BIOS или мощных блоков питания.

Интегрированная графика и доп. функции

Ключевое преимущество модели - наличие встроенного графического ядра Intel UHD Graphics 710. Оно позволяет выводить изображение на несколько дисплеев, с легкостью справляется с декодированием популярных видеокодеков, включая HEVC, и обеспечит комфортную работу в офисных приложениях и просмотр видео в 4K. Для разгрузки процессора при потоковом вещании или записи видео поддерживается технология Intel Quick Sync Video. Совместимость с Resizable BAR на аппаратном уровне также присутствует, открывая потенциал для будущих апгрейдов с дискретными видеокартами.

Нюансы перед покупкой

Перед покупкой Pentium G7400 убедитесь, что выбранная материнская плата с сокетом LGA 1700 имеет обновленную версию BIOS для гарантированной совместимости с процессорами Alder Lake, особенно если это плата раннего выпуска. Поскольку процессор поставляется в OEM-версии, боксовый кулер в комплект не входит, потребуется приобрести отдельно совместимую модель с креплением для LGA 1700. Это оптимальный выбор для пользователей, которые ценят стабильность, низкое энергопотребление и современную платформу для базовых задач без излишних затрат.

Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Просто, надёжно, холодно. Для работы с избытком хватает.
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Татьяна Г.

Достоинства:


Комментарий:
отличный процессор. рекомендую. собирали 3 компьютера с таким процессором, все летает. Пользователи довольны
Источник: Яндекс Маркет
23.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Процессор начального уровня. Беру для офисных компьютеров. Ничего другого более подходящего сейчас не купить.
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2024
Евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
современный процессор начального уровня, цена хорошая, пришли быстро


Процессор Intel Pentium G7400 LGA 1700 (CM8071504651605) Oem - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 11860 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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