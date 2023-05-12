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Процессор Intel Core I5-12400F S1700 OEM (CM8071504650609) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор Intel Core I5-12400F S1700 OEM (CM8071504650609)

1 Отзывы
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Процессор Intel Core I5-12400F S1700 OEM (CM8071504650609) - фото 2
Процессор Intel Core I5-12400F S1700 OEM (CM8071504650609) - фото 3
Процессор Intel Core I5-12400F S1700 OEM (CM8071504650609) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
12400F
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Alder Lake
Количество ядер
6
Количество потоков
12
  • Процессор Intel Core I5-12400F S1700 OEM (CM8071504650609) - фото 1
  • Процессор Intel Core I5-12400F S1700 OEM (CM8071504650609) - фото 2
  • Процессор Intel Core I5-12400F S1700 OEM (CM8071504650609) - фото 3
  • Процессор Intel Core I5-12400F S1700 OEM (CM8071504650609) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 518260
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Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
12400F
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Alder Lake
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L1
480
Объем кэша L2
7.5
Объем кэша L3
18
Базовая тактовая частота, ГГц
2.5
Частота процессора в режиме Turbo
4.4
Тип памяти
DDR4, DDR5
Максимальная рабочая температура
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х1
Вес, г.
100

Описание товара Процессор Intel Core I5-12400F S1700 OEM (CM8071504650609)

Процессор Intel Core I5-12400F S1700 OEM (CM8071504650609) - сбалансированное ядро для игр и работы

Для кого и под какие задачи

Процессор Intel Core i5-12400F - это идеальный выбор для геймера или создателя контента, который ищет отличное соотношение цены и производительности без переплаты за встроенную графику. Он превосходно справляется с современными играми на высоких настройках благодаря мощным одноядерным показателям, а также подходит для монтажа видео, стриминга и работы в тяжелых приложениях благодаря шести производительным ядрам. Установка возможна на материнские платы с сокетом LGA 1700 на чипсетах H610, B660, H670, Z690 и Z790, что дает широкий выбор для сборки как бюджетной, так и продвинутой системы.

Архитектура, ядра и частоты

В основе i5-12400F лежит гибридная архитектура Alder Lake с 6 высокопроизводительными ядрами Golden Cove (P-ядра) и 12 потоками, что исключает использование энергоэффективных E-ядер в данной модели. Базовая тактовая частота составляет 2.5 ГГц, с возможностью автоматического разгона до 4.4 ГГц в турбо-режиме. Техпроцесс 10nm обеспечивает высокую энергоэффективность, а общий объем интеллектуального кэша (L2+L3) в 25.5 МБ (18 МБ L3) минимизирует задержки при доступе к данным, что критически важно для плавного игрового процесса и отзывчивости в многозадачных сценариях.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер памяти процессора поддерживает двухканальный режим работы как с DDR4, так и с более современной DDR5, что позволяет выбрать оптимальную платформу по бюджету: до 3200 МГц для DDR4 и до 4800 МГц для DDR5. Максимальный объем оперативной памяти составляет 128 ГБ. Для подключения быстрых накопителей и видеокарты используется 20 линий PCI Express 4.0, что гарантирует высокую пропускную способность для современных NVMe SSD и графических ускорителей, раскрывая их полный потенциал. Встроенного графического ядра в данной модификации с литерой "F" нет.

TDP, питание и разгон

Номинальный теплопакет (TDP) процессора заявлен на уровне 65 Вт, что указывает на умеренное тепловыделение и позволяет использовать недорогие башенные кулеры для эффективного охлаждения. Модель имеет заблокированный множитель, поэтому ручной разгон классическими методами невозможен, однако технология Intel Turbo Boost 2.0 автоматически повышает частоты при наличии температурного и энергетического запаса. Для стабильной работы достаточно материнской платы со скромной системой питания VRM, что положительно сказывается на итоговой стоимости сборки.

Интегрированная графика и доп. функции

В данной модели встроенный графический процессор отключен, поэтому для вывода изображения на монитор обязательна дискретная видеокарта. Это делает процессор выгодным приобретением для геймеров, которые все равно планируют покупку отдельной GPU. Из ключевых технологий стоит отметить поддержку Resizable BAR для прямого доступа видеокарты к памяти процессора, что повышает FPS в поддерживаемых играх, а также аппаратное декодирование видеоформатов для разгрузки системы при просмотре и обработке медиа.

Нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что выбранная материнская плата имеет сокет LGA 1700 и, при использовании платформы B660/H610, что в BIOS установлена актуальная версия прошивки для стабильной работы с процессорами 12-го поколения. Обязательно приобретите отдельный кулер, так как в OEM-поставке он не предусмотрен. Учитывайте отсутствие встроенной графики - система не запустится без видеокарты. Для полного раскрытия потенциала в играх рекомендуется паровать этот процессор с видеокартами уровня GeForce RTX 3060 или Radeon RX 6600 XT и выше.

Отзывы о товаре Процессор Intel Core I5-12400F S1700 OEM (CM8071504650609)

12.05.2023
Цысь Кирилл Владимирович

Достоинства:
Соотношение цены и производительностьи, не особо горячий по современным меркам, хватит нормальной башни на 3 трубки.

Недостатки:
За эту цену, на сокет 1700 нет.

Комментарий:
Отличный вариант для средне бюджетной игровой сборки, в паре с 3060 собрал отличный вариант для FullHD.



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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
12400F
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Alder Lake
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L1
480
Объем кэша L2
7.5
Развернуть
Объем кэша L3
18
Базовая тактовая частота, ГГц
2.5
Частота процессора в режиме Turbo
4.4
Тип памяти
DDR4, DDR5
Максимальная рабочая температура
100
Страна производитель
Китай
Описание

Процессор Intel Core I5-12400F S1700 OEM (CM8071504650609) - сбалансированное ядро для игр и работы

Для кого и под какие задачи

Процессор Intel Core i5-12400F - это идеальный выбор для геймера или создателя контента, который ищет отличное соотношение цены и производительности без переплаты за встроенную графику. Он превосходно справляется с современными играми на высоких настройках благодаря мощным одноядерным показателям, а также подходит для монтажа видео, стриминга и работы в тяжелых приложениях благодаря шести производительным ядрам. Установка возможна на материнские платы с сокетом LGA 1700 на чипсетах H610, B660, H670, Z690 и Z790, что дает широкий выбор для сборки как бюджетной, так и продвинутой системы.

Архитектура, ядра и частоты

В основе i5-12400F лежит гибридная архитектура Alder Lake с 6 высокопроизводительными ядрами Golden Cove (P-ядра) и 12 потоками, что исключает использование энергоэффективных E-ядер в данной модели. Базовая тактовая частота составляет 2.5 ГГц, с возможностью автоматического разгона до 4.4 ГГц в турбо-режиме. Техпроцесс 10nm обеспечивает высокую энергоэффективность, а общий объем интеллектуального кэша (L2+L3) в 25.5 МБ (18 МБ L3) минимизирует задержки при доступе к данным, что критически важно для плавного игрового процесса и отзывчивости в многозадачных сценариях.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер памяти процессора поддерживает двухканальный режим работы как с DDR4, так и с более современной DDR5, что позволяет выбрать оптимальную платформу по бюджету: до 3200 МГц для DDR4 и до 4800 МГц для DDR5. Максимальный объем оперативной памяти составляет 128 ГБ. Для подключения быстрых накопителей и видеокарты используется 20 линий PCI Express 4.0, что гарантирует высокую пропускную способность для современных NVMe SSD и графических ускорителей, раскрывая их полный потенциал. Встроенного графического ядра в данной модификации с литерой "F" нет.

TDP, питание и разгон

Номинальный теплопакет (TDP) процессора заявлен на уровне 65 Вт, что указывает на умеренное тепловыделение и позволяет использовать недорогие башенные кулеры для эффективного охлаждения. Модель имеет заблокированный множитель, поэтому ручной разгон классическими методами невозможен, однако технология Intel Turbo Boost 2.0 автоматически повышает частоты при наличии температурного и энергетического запаса. Для стабильной работы достаточно материнской платы со скромной системой питания VRM, что положительно сказывается на итоговой стоимости сборки.

Интегрированная графика и доп. функции

В данной модели встроенный графический процессор отключен, поэтому для вывода изображения на монитор обязательна дискретная видеокарта. Это делает процессор выгодным приобретением для геймеров, которые все равно планируют покупку отдельной GPU. Из ключевых технологий стоит отметить поддержку Resizable BAR для прямого доступа видеокарты к памяти процессора, что повышает FPS в поддерживаемых играх, а также аппаратное декодирование видеоформатов для разгрузки системы при просмотре и обработке медиа.

Нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что выбранная материнская плата имеет сокет LGA 1700 и, при использовании платформы B660/H610, что в BIOS установлена актуальная версия прошивки для стабильной работы с процессорами 12-го поколения. Обязательно приобретите отдельный кулер, так как в OEM-поставке он не предусмотрен. Учитывайте отсутствие встроенной графики - система не запустится без видеокарты. Для полного раскрытия потенциала в играх рекомендуется паровать этот процессор с видеокартами уровня GeForce RTX 3060 или Radeon RX 6600 XT и выше.

Самовывоз
Доставка
Отзывы
12.05.2023
Цысь Кирилл Владимирович

Достоинства:
Соотношение цены и производительностьи, не особо горячий по современным меркам, хватит нормальной башни на 3 трубки.

Недостатки:
За эту цену, на сокет 1700 нет.

Комментарий:
Отличный вариант для средне бюджетной игровой сборки, в паре с 3060 собрал отличный вариант для FullHD.


Процессор Intel Core I5-12400F S1700 OEM (CM8071504650609) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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