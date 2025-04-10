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Процессор Intel Core i5-10400 Oem (CM8070104290715SRH3C) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор Intel Core i5-10400 Oem (CM8070104290715SRH3C)

1 Отзывы
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Процессор Intel Core i5-10400 Oem (CM8070104290715SRH3C)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
10400
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Comet Lake
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 533095
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Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
10400
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Comet Lake
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L1
384
Объем кэша L2
1.5
Объем кэша L3
12
Тактовая частота
2.9
Частота процессора в режиме Turbo
4.3
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 630
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
4х4х1
Вес, г.
80

Описание товара Процессор Intel Core i5-10400 Oem (CM8070104290715SRH3C)

Процессоры Intel Core i5 на базе архитектуры Comet Lake представляют собой мощные решения, обеспечивающие высокую производительность и надежность. Одной из ключевых особенностей этих процессоров является интегрированное графическое ядро Intel UHD Graphics 630, которое позволяет выполнять графически насыщенные задачи без необходимости в дополнительной видеокарте. Процессор оснащен 6 ядрами, что позволяет эффективно справляться как с многозадачностью, так и с ресурсоемкими приложениями. Базовая тактовая частота составляет 2,9 ГГц, при этом благодаря технологии Turbo Boost возможен значительный прирост производительности при необходимости. Максимально поддерживаемый объем памяти достигает 128 ГБ, что обеспечивает выдающуюся гибкость при работе с большими объемами данных и ресурсоемкими приложениями. Техпроцесс 14 нм гарантирует энергоэффективность и низкое тепловыделение, что делает процессор более долговечным и надежным в эксплуатации. Поставляется данный процессор в варианте OEM, что идеально подходит для интеграторов и сборщиков систем. Используемый сокет LGA 1200 обеспечивает совместимость с современными материнскими платами, предоставляя широкие возможности для модернизации и настройки системы под индивидуальные потребности пользователя. Бренд Intel продолжает поддерживать репутацию лидера в области производства процессоров, предлагая высокое качество и производительность своих продуктов. Серия Intel Core i5 создана для тех, кто ценит надежность и эффективность в работе, будь то задачи повседневного использования или профессиональные приложения.

Отзывы о товаре Процессор Intel Core i5-10400 Oem (CM8070104290715SRH3C)

Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Антон К.

Достоинства:


Комментарий:
Быстро пришел! Новый, работает отлично



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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
10400
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Comet Lake
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L1
384
Объем кэша L2
1.5
Развернуть
Объем кэша L3
12
Тактовая частота
2.9
Частота процессора в режиме Turbo
4.3
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 630
Страна производитель
Китай
Описание
Процессоры Intel Core i5 на базе архитектуры Comet Lake представляют собой мощные решения, обеспечивающие высокую производительность и надежность. Одной из ключевых особенностей этих процессоров является интегрированное графическое ядро Intel UHD Graphics 630, которое позволяет выполнять графически насыщенные задачи без необходимости в дополнительной видеокарте. Процессор оснащен 6 ядрами, что позволяет эффективно справляться как с многозадачностью, так и с ресурсоемкими приложениями. Базовая тактовая частота составляет 2,9 ГГц, при этом благодаря технологии Turbo Boost возможен значительный прирост производительности при необходимости. Максимально поддерживаемый объем памяти достигает 128 ГБ, что обеспечивает выдающуюся гибкость при работе с большими объемами данных и ресурсоемкими приложениями. Техпроцесс 14 нм гарантирует энергоэффективность и низкое тепловыделение, что делает процессор более долговечным и надежным в эксплуатации. Поставляется данный процессор в варианте OEM, что идеально подходит для интеграторов и сборщиков систем. Используемый сокет LGA 1200 обеспечивает совместимость с современными материнскими платами, предоставляя широкие возможности для модернизации и настройки системы под индивидуальные потребности пользователя. Бренд Intel продолжает поддерживать репутацию лидера в области производства процессоров, предлагая высокое качество и производительность своих продуктов. Серия Intel Core i5 создана для тех, кто ценит надежность и эффективность в работе, будь то задачи повседневного использования или профессиональные приложения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Антон К.

Достоинства:


Комментарий:
Быстро пришел! Новый, работает отлично


Процессор Intel Core i5-10400 Oem (CM8070104290715SRH3C) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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