Процессор AMD Ryzen 5 5600X (100-100000065BOX) Box
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Характеристики
Тип товара
Процессор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 418581
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
50
Описание товара Процессор AMD Ryzen 5 5600X (100-100000065BOX) Box
Ryzen 5 5600X — это 64-разрядный шестиядерный процессор, представленный AMD в конце 2020 года. Процессор основан на микроархитектуре Zen 3 и изготовлен по 7-нм техпроцессу, базовая частота 3.7 ГГц с усилением до 4.6 ГГц, TDP 65 Вт. Поддержка до 128 Гб двухканальной памяти DDR4-3200.
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Теги товара: AMD Ryzen 5000
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Ryzen 5 5600X — это 64-разрядный шестиядерный процессор, представленный AMD в конце 2020 года. Процессор основан на микроархитектуре Zen 3 и изготовлен по 7-нм техпроцессу, базовая частота 3.7 ГГц с усилением до 4.6 ГГц, TDP 65 Вт. Поддержка до 128 Гб двухканальной памяти DDR4-3200.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: AMD Ryzen 5000
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: AMD Ryzen 5000
Процессор AMD Ryzen 5 5600X (100-100000065BOX) Box - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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