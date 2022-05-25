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Процессор Intel Core i5-11400 Tray (CM8070804497015SRKP0) OEM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор Intel Core i5-11400 Tray (CM8070804497015SRKP0) OEM

5 Отзывы
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Процессор Intel Core i5-11400 Tray (CM8070804497015SRKP0) OEM - фото 1
Процессор Intel Core i5-11400 Tray (CM8070804497015SRKP0) OEM - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Rocket Lake
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L3
12
  • Процессор Intel Core i5-11400 Tray (CM8070804497015SRKP0) OEM - фото 1
  • Процессор Intel Core i5-11400 Tray (CM8070804497015SRKP0) OEM - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 496 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 493164
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Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Rocket Lake
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L3
12
Тактовая частота
2.6
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 730
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х8х5
Вес, г.
50

Описание товара Процессор Intel Core i5-11400 Tray (CM8070804497015SRKP0) OEM

Процессор Intel Core i5-11400 OEM отличается высокой производительностью и может стать отличным решением для игровых и рабочих систем любого класса. Данная модель разработана на базе микроархитектуры Rocket Lake-S и выполнена по техпроцессу 14 нм, благодаря чему процессор отличается высокой технологичностью. Для его монтажа на материнскую плату используется сокет LGA 1200. Производительность Intel Core i5-11400 представлена 6 ядрами и 12 потоками, которые могут работать в широком диапазоне частот. Благодаря этому, а также большому кэшу разных уровней модель может обеспечить высокое быстродействие в самых разных условиях. Графическая подсистема представлена встроенным чипом Intel, который может обеспечить комфортный уровень производительности для различных задач. Другой особенностью вычислительного блока является поддержка до 128 ГБ оперативной памяти. Тепловыделение процессора составляет 65 Вт, благодаря чему данная модель отличается невысокими рабочими температурами и подойдет для сборок в корпусах компактного формата. Модель поставляется без системы охлаждения, что позволяет использовать воздушные или водяные модули на выбор пользователя.

Отзывы о товаре Процессор Intel Core i5-11400 Tray (CM8070804497015SRKP0) OEM

Источник: Яндекс Маркет
25.06.2028
Eugene

Достоинства:
При сборке проблем не возникло, все контакты на месте.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Купил для домашнего компьютера - соотношение цена/производительность просто отличное. В повседневных задачах работает тихо, не нагружает систему охлаждения.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2022
Андрей

Достоинства:
Мощный процессор для игр

Недостатки:
Не нашел

Комментарий:
Собрал игровой компьютер - процессор тянет все современные игры на максимальных настройках. В синтетических тестах показывает отличные результаты. Интегрированная графика помогает при первичной настройке системы.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2019
Vasiliy

Достоинства:
Идеально для офиса!

Недостатки:
нет

Комментарий:
Использую в рабочих станциях - производительность отличная для офисных задач. Многозадачность на высоте, все программы открываются мгновенно. Энергоэффективность радует - ПК работает целый день без перегрева. За свои деньги - просто находка!
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2016
Алина

Достоинства:
Надежное решение для стриминга

Недостатки:
Не нашла

Комментарий:
Использую для стримов - процессор отлично справляется с кодированием видео в реальном времени. При одновременной игре и стриме не проседает. Поддержка DDR4 работает стабильно, без сбоев.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2001
Дмитрий

Достоинства:
Отличный выбор для домашнего ПК!

Недостатки:
нет

Комментарий:
Собрал компьютер для работы и игр - процессор справляется на ура! Шести ядер хватает для любых задач, даже при рендеринге видео не тормозит. Теплоотвод нормальный, с хорошим кулером температура в пределах нормы. Особенно порадовала поддержка PCIe 4.0.



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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Rocket Lake
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L3
12
Тактовая частота
2.6
Тип памяти
DDR4
Развернуть
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 730
Страна производитель
Китай
Описание
Процессор Intel Core i5-11400 OEM отличается высокой производительностью и может стать отличным решением для игровых и рабочих систем любого класса. Данная модель разработана на базе микроархитектуры Rocket Lake-S и выполнена по техпроцессу 14 нм, благодаря чему процессор отличается высокой технологичностью. Для его монтажа на материнскую плату используется сокет LGA 1200. Производительность Intel Core i5-11400 представлена 6 ядрами и 12 потоками, которые могут работать в широком диапазоне частот. Благодаря этому, а также большому кэшу разных уровней модель может обеспечить высокое быстродействие в самых разных условиях. Графическая подсистема представлена встроенным чипом Intel, который может обеспечить комфортный уровень производительности для различных задач. Другой особенностью вычислительного блока является поддержка до 128 ГБ оперативной памяти. Тепловыделение процессора составляет 65 Вт, благодаря чему данная модель отличается невысокими рабочими температурами и подойдет для сборок в корпусах компактного формата. Модель поставляется без системы охлаждения, что позволяет использовать воздушные или водяные модули на выбор пользователя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2028
Eugene

Достоинства:
При сборке проблем не возникло, все контакты на месте.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Купил для домашнего компьютера - соотношение цена/производительность просто отличное. В повседневных задачах работает тихо, не нагружает систему охлаждения.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2022
Андрей

Достоинства:
Мощный процессор для игр

Недостатки:
Не нашел

Комментарий:
Собрал игровой компьютер - процессор тянет все современные игры на максимальных настройках. В синтетических тестах показывает отличные результаты. Интегрированная графика помогает при первичной настройке системы.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2019
Vasiliy

Достоинства:
Идеально для офиса!

Недостатки:
нет

Комментарий:
Использую в рабочих станциях - производительность отличная для офисных задач. Многозадачность на высоте, все программы открываются мгновенно. Энергоэффективность радует - ПК работает целый день без перегрева. За свои деньги - просто находка!
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2016
Алина

Достоинства:
Надежное решение для стриминга

Недостатки:
Не нашла

Комментарий:
Использую для стримов - процессор отлично справляется с кодированием видео в реальном времени. При одновременной игре и стриме не проседает. Поддержка DDR4 работает стабильно, без сбоев.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2001
Дмитрий

Достоинства:
Отличный выбор для домашнего ПК!

Недостатки:
нет

Комментарий:
Собрал компьютер для работы и игр - процессор справляется на ура! Шести ядер хватает для любых задач, даже при рендеринге видео не тормозит. Теплоотвод нормальный, с хорошим кулером температура в пределах нормы. Особенно порадовала поддержка PCIe 4.0.


Процессор Intel Core i5-11400 Tray (CM8070804497015SRKP0) OEM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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