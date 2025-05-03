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Процессор AMD Ryzen 5-5600G (100-000000252) OEM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор AMD Ryzen 5-5600G (100-000000252) OEM

1 Отзывы
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Процессор AMD Ryzen 5-5600G (100-000000252) OEM - фото 1
Процессор AMD Ryzen 5-5600G (100-000000252) OEM - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Cezanne
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L3
16
  • Процессор AMD Ryzen 5-5600G (100-000000252) OEM - фото 1
  • Процессор AMD Ryzen 5-5600G (100-000000252) OEM - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 496577
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Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Cezanne
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L2
3
Объем кэша L3
16
Тактовая частота
3.9
Тип памяти
DDR-4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
95
Интегрированное графическое ядро
Radeon Vega 7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х2
Вес, г.
70

Описание товара Процессор AMD Ryzen 5-5600G (100-000000252) OEM

6-ядерный процессор AMD Ryzen 5 5600G поставляется без системы охлаждения, поэтому выбрать кулер вы сможете самостоятельно. Базовая частота процессора, базирующегося на архитектуре Zen 3, равна 3900 МГц. В турборежиме частота на 500 МГц выше – 4400 МГц. Модель подойдет для использования в составе игровой системы или производительного универсального компьютера. Общий объем кэш-памяти второго и третьего уровней равен 19 МБ. Процессор монтируется в сокет AM4.

Отзывы о товаре Процессор AMD Ryzen 5-5600G (100-000000252) OEM

Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Алксндр

Достоинства:


Комментарий:
пришло хорошо упаковано, работает! спасибо!



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Cezanne
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L2
3
Объем кэша L3
16
Тактовая частота
3.9
Развернуть
Тип памяти
DDR-4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
95
Интегрированное графическое ядро
Radeon Vega 7
Страна производитель
Китай
Описание
6-ядерный процессор AMD Ryzen 5 5600G поставляется без системы охлаждения, поэтому выбрать кулер вы сможете самостоятельно. Базовая частота процессора, базирующегося на архитектуре Zen 3, равна 3900 МГц. В турборежиме частота на 500 МГц выше – 4400 МГц. Модель подойдет для использования в составе игровой системы или производительного универсального компьютера. Общий объем кэш-памяти второго и третьего уровней равен 19 МБ. Процессор монтируется в сокет AM4.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Алксндр

Достоинства:


Комментарий:
пришло хорошо упаковано, работает! спасибо!


Процессор AMD Ryzen 5-5600G (100-000000252) OEM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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