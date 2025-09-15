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Процессор AMD Ryzen 5 7600X AM5 (100-000000593) OEM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор AMD Ryzen 5 7600X AM5 (100-000000593) OEM

11 Отзывы
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Процессор AMD Ryzen 5 7600X AM5 (100-000000593) OEM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель
AMD Ryzen 5 7600X
Socket
AM5
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
5
Ядро
Raphael
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 010 руб. 
Начислим 241 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 579508
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Процессор AMD Ryzen 5 7600X AM5 (100-000000593) OEM
15 010 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель
AMD Ryzen 5 7600X
Socket
AM5
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
5
Ядро
Raphael
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L2
6
Объем кэша L3
32
Тактовая частота
4.7
Тип памяти
DDR5
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
95
Интегрированное графическое ядро
Radeon Graphics
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
4х4х1
Вес, г.
40

Описание товара Процессор AMD Ryzen 5 7600X AM5 (100-000000593) OEM

Для кого и под какие задачи

Процессор AMD Ryzen 5 7600X - это сбалансированное и мощное решение для современных геймеров и создателей контента. Благодаря высокой одноядерной производительности он обеспечивает отличный FPS в самых требовательных играх, а шести ядер с поддержкой многопоточности достаточно для стриминга, работы с фото или легкого видеомонтажа. Процессор устанавливается в новый сокет AM5 и требует материнскую плату на чипсетах B650, B650E, X670 или X670E, открывая путь к современным технологиям PCIe 5.0 и DDR5.

Архитектура, ядра и частоты

В основе Ryzen 5 7600X лежит передовая 5-нм архитектура AMD Zen 4. Он оснащен 6 высокопроизводительными ядрами и 12 потоками, что обеспечивает отличный баланс между задачами, требующими скорости одного ядра, и многопоточными нагрузками. Базовая частота процессора составляет 4.7 ГГц, а в режиме автоматического разгона Precision Boost он может достигать 5.3 ГГц, гарантируя быстрый отклик в играх и приложениях. Большой объем кэш-памяти L3 (32 МБ) снижает задержки при доступе к данным, повышая общую эффективность.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер памяти процессора поддерживает современный стандарт DDR5 в двухканальном режиме, что критически важно для раскрытия потенциала всей платформы AM5. Он совместим с модулями высокой частоты (JEDEC и EXPO), обеспечивая высокую пропускную способность для игр и профессиональных задач. 24 линии PCIe 5.0 распределяются между графическим слотом и накопителями, позволяя использовать самые скоростные SSD NVMe следующего поколения и видеокарты без потерь в производительности. Интегрированная графика Radeon Graphics упрощает сборку и полезна для отладки системы.

TDP, питание и разгон

Номинальный теплопакет (TDP) процессора составляет 105 Вт, что указывает на необходимость установки качественного кулера башенного типа или СЖО для стабильной работы под нагрузкой и низкого уровня шума. Процессор имеет разблокированный множитель (серия X), что позволяет опытным пользователям проводить ручной разгон через BIOS материнской платы для достижения еще более высоких частот. Для этого рекомендуется плата с надежной системой питания VRM, например, на чипсетах B650E или X670.

Интегрированная графика и доп. функции

Встроенное графическое ядро Radeon Graphics поддерживает вывод изображения на несколько дисплеев и аппаратное декодирование современных кодеков, что полезно для медиацентров и офисных систем. Среди ключевых технологий платформы - поддержка AMD EXPO для простого разгона оперативной памяти, технологии повышения безопасности на аппаратном уровне и продвинутые возможности энергосбережения. Возможности подключения USB и сетевых интерфейсов определяются выбранной материнской платой и ее чипсетом.

Нюансы перед покупкой

Перед покупкой учтите, что данная OEM-версия процессора не включает в себя штатный кулер, поэтому необходимо отдельно подобрать совместимую модель охлаждения. Для стабильной работы на материнских платах начального уровня может потребоваться обновление BIOS до актуальной версии. При сборке системы уделите внимание качеству блока питания (рекомендуется от 600 Вт) и обеспечению хорошей циркуляции воздуха в корпусе для эффективного отвода тепла от этого производительного чипа.

Отзывы о товаре Процессор AMD Ryzen 5 7600X AM5 (100-000000593) OEM

Источник: Яндекс Маркет
15.09.2025
Евгений У.

Достоинства:


Комментарий:
без упаковки, на вид оригинальный поставлю дополню отзыв
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2025
Константин П.

Достоинства:


Комментарий:
проц был с какой то темной точкой на радиаторе боялся что брак. но нет все без проблем спасибо
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2025
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
Отличный процессор, с бонусами обошелся в 12к. Курву держит стабильно -30.
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
новый, оригинал. брал за 16 ещё баллы дадут , в итоге будет как 7500ф по цене. упаковки никакой нету, жалко пупырки или лень, непонятно
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
dvm

Достоинства:


Комментарий:
пришло, думал будет упакован в заводской упаковке, а пришел блистор заклеенным скотчем. Проверить пока не могу.
Источник: Яндекс Маркет
30.08.2025
Марина Я.

Достоинства:


Комментарий:
отличнейший процессор, за удивительно маленькие деньги. прислали быстро, упакован был надёжно.
Источник: Яндекс Маркет
11.08.2025
Владислав Д.

Достоинства:


Комментарий:
хороший и отличный кулер вроде как работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
05.07.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел со следами от пальцев на крышке. На работу не повлияло.
Источник: Яндекс Маркет
11.06.2025
Максим Р.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло что заказывал. Вставил в мать — заработало. Только ставьте башню подороже либо СЖО — парень горячий, ибо 105 ватт.
Источник: Яндекс Маркет
06.06.2025
Ярослав А.

Достоинства:


Комментарий:
хороший процессор за эти деньги. упаковка скудная нету даже коробки, пришёл просто прозрачность коробки
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Иван З.

Достоинства:


Комментарий:
Огонь процессор!!! У меня не было ни каких проблем запустился на ура ! Пока еще не подобрал видео карту . С температурой все норм



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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель
AMD Ryzen 5 7600X
Socket
AM5
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
5
Ядро
Raphael
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L2
6
Объем кэша L3
32
Развернуть
Тактовая частота
4.7
Тип памяти
DDR5
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
95
Интегрированное графическое ядро
Radeon Graphics
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Процессор AMD Ryzen 5 7600X - это сбалансированное и мощное решение для современных геймеров и создателей контента. Благодаря высокой одноядерной производительности он обеспечивает отличный FPS в самых требовательных играх, а шести ядер с поддержкой многопоточности достаточно для стриминга, работы с фото или легкого видеомонтажа. Процессор устанавливается в новый сокет AM5 и требует материнскую плату на чипсетах B650, B650E, X670 или X670E, открывая путь к современным технологиям PCIe 5.0 и DDR5.

Архитектура, ядра и частоты

В основе Ryzen 5 7600X лежит передовая 5-нм архитектура AMD Zen 4. Он оснащен 6 высокопроизводительными ядрами и 12 потоками, что обеспечивает отличный баланс между задачами, требующими скорости одного ядра, и многопоточными нагрузками. Базовая частота процессора составляет 4.7 ГГц, а в режиме автоматического разгона Precision Boost он может достигать 5.3 ГГц, гарантируя быстрый отклик в играх и приложениях. Большой объем кэш-памяти L3 (32 МБ) снижает задержки при доступе к данным, повышая общую эффективность.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер памяти процессора поддерживает современный стандарт DDR5 в двухканальном режиме, что критически важно для раскрытия потенциала всей платформы AM5. Он совместим с модулями высокой частоты (JEDEC и EXPO), обеспечивая высокую пропускную способность для игр и профессиональных задач. 24 линии PCIe 5.0 распределяются между графическим слотом и накопителями, позволяя использовать самые скоростные SSD NVMe следующего поколения и видеокарты без потерь в производительности. Интегрированная графика Radeon Graphics упрощает сборку и полезна для отладки системы.

TDP, питание и разгон

Номинальный теплопакет (TDP) процессора составляет 105 Вт, что указывает на необходимость установки качественного кулера башенного типа или СЖО для стабильной работы под нагрузкой и низкого уровня шума. Процессор имеет разблокированный множитель (серия X), что позволяет опытным пользователям проводить ручной разгон через BIOS материнской платы для достижения еще более высоких частот. Для этого рекомендуется плата с надежной системой питания VRM, например, на чипсетах B650E или X670.

Интегрированная графика и доп. функции

Встроенное графическое ядро Radeon Graphics поддерживает вывод изображения на несколько дисплеев и аппаратное декодирование современных кодеков, что полезно для медиацентров и офисных систем. Среди ключевых технологий платформы - поддержка AMD EXPO для простого разгона оперативной памяти, технологии повышения безопасности на аппаратном уровне и продвинутые возможности энергосбережения. Возможности подключения USB и сетевых интерфейсов определяются выбранной материнской платой и ее чипсетом.

Нюансы перед покупкой

Перед покупкой учтите, что данная OEM-версия процессора не включает в себя штатный кулер, поэтому необходимо отдельно подобрать совместимую модель охлаждения. Для стабильной работы на материнских платах начального уровня может потребоваться обновление BIOS до актуальной версии. При сборке системы уделите внимание качеству блока питания (рекомендуется от 600 Вт) и обеспечению хорошей циркуляции воздуха в корпусе для эффективного отвода тепла от этого производительного чипа.

Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2025
Евгений У.

Достоинства:


Комментарий:
без упаковки, на вид оригинальный поставлю дополню отзыв
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2025
Константин П.

Достоинства:


Комментарий:
проц был с какой то темной точкой на радиаторе боялся что брак. но нет все без проблем спасибо
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2025
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
Отличный процессор, с бонусами обошелся в 12к. Курву держит стабильно -30.
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
новый, оригинал. брал за 16 ещё баллы дадут , в итоге будет как 7500ф по цене. упаковки никакой нету, жалко пупырки или лень, непонятно
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
dvm

Достоинства:


Комментарий:
пришло, думал будет упакован в заводской упаковке, а пришел блистор заклеенным скотчем. Проверить пока не могу.
Источник: Яндекс Маркет
30.08.2025
Марина Я.

Достоинства:


Комментарий:
отличнейший процессор, за удивительно маленькие деньги. прислали быстро, упакован был надёжно.
Источник: Яндекс Маркет
11.08.2025
Владислав Д.

Достоинства:


Комментарий:
хороший и отличный кулер вроде как работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
05.07.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел со следами от пальцев на крышке. На работу не повлияло.
Источник: Яндекс Маркет
11.06.2025
Максим Р.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло что заказывал. Вставил в мать — заработало. Только ставьте башню подороже либо СЖО — парень горячий, ибо 105 ватт.
Источник: Яндекс Маркет
06.06.2025
Ярослав А.

Достоинства:


Комментарий:
хороший процессор за эти деньги. упаковка скудная нету даже коробки, пришёл просто прозрачность коробки
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Иван З.

Достоинства:


Комментарий:
Огонь процессор!!! У меня не было ни каких проблем запустился на ура ! Пока еще не подобрал видео карту . С температурой все норм


Процессор AMD Ryzen 5 7600X AM5 (100-000000593) OEM - по цене 15010 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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