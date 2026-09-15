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Процессор Intel Core i3 14100 Soc-1700 (CM8071505092206) OEM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор Intel Core i3 14100 Soc-1700 (CM8071505092206) OEM

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Процессор Intel Core i3 14100 Soc-1700 (CM8071505092206) OEM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i3
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
4
Количество потоков
8
Объем кэша L3
12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 270 руб. 
Начислим 181 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 655188
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Процессор Intel Core i3 14100 Soc-1700 (CM8071505092206) OEM
11 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i3
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
4
Количество потоков
8
Объем кэша L2
5
Объем кэша L3
12
Максимальный объем памяти
192
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 730
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х4х1
Вес, г.
100

Описание товара Процессор Intel Core i3 14100 Soc-1700 (CM8071505092206) OEM

4-ядерный процессор Intel Core i3-14100 OEM – модель 14-го поколения для оснащения игрового компьютера начального уровня или универсального ПК для дома или офиса.

Отзывы о товаре Процессор Intel Core i3 14100 Soc-1700 (CM8071505092206) OEM




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i3
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
4
Количество потоков
8
Объем кэша L2
5
Объем кэша L3
12
Максимальный объем памяти
192
Развернуть
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 730
Страна производитель
Китай
Описание
4-ядерный процессор Intel Core i3-14100 OEM – модель 14-го поколения для оснащения игрового компьютера начального уровня или универсального ПК для дома или офиса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Процессор Intel Core i3 14100 Soc-1700 (CM8071505092206) OEM - по цене 11270 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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