Процессор Intel Core i9 14900KF OEM (CM8071505094018S)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i9
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake-S
Количество ядер
24
Количество потоков
32
Объем кэша L3
36
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%42 890 руб. 53 990 руб.
В наличии
Код товара: 641109
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
42 890 руб. -21%
53 990 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i9
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake-S
Количество ядер
24
Количество потоков
32
Объем кэша L2
32
Объем кэша L3
36
Тактовая частота
3.2
Максимальный объем памяти
192
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
100
Описание товара Процессор Intel Core i9 14900KF OEM (CM8071505094018S)
Intel Core i9-14900KF - это настольный процессор 14 поколения с 24 ядрами (восемь мощных P-ядер и 16 энергоэффективных E-ядер). Он входит в линейку Core i9, использующую архитектуру Raptor Lake Refresh с разъемом Socket 1700. Доступна технология Intel Hyper-Threading, которая эффективно удваивает количество P-ядер, в общей сложности до 32 потоков.
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Теги товара: Intel i9, Intel 14-го поколения, Intel игровые, Игровые, LGA 1700
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i9
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake-S
Количество ядер
24
Количество потоков
32
Объем кэша L2
32
Объем кэша L3
36
Тактовая частота
3.2
Развернуть
Максимальный объем памяти
192
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Intel Core i9-14900KF - это настольный процессор 14 поколения с 24 ядрами (восемь мощных P-ядер и 16 энергоэффективных E-ядер). Он входит в линейку Core i9, использующую архитектуру Raptor Lake Refresh с разъемом Socket 1700. Доступна технология Intel Hyper-Threading, которая эффективно удваивает количество P-ядер, в общей сложности до 32 потоков.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: Intel i9, Intel 14-го поколения, Intel игровые, Игровые, LGA 1700
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: Intel i9, Intel 14-го поколения, Intel игровые, Игровые, LGA 1700
Достоинства:
Мощный, цена норм
Недостатки:
В идеале к нему надо брать водянку
Комментарий:
имбовый процессор!
Достоинства:
мощный
Недостатки:
греется
Комментарий:
отличный проц за свои деньги. доволен
Достоинства:
Работает
Недостатки:
нужно обновить видяху теперь)
Комментарий:
камень норм, со своими задачами справляется.
Процессор Intel Core i9 14900KF OEM (CM8071505094018S) - данный товар вы можете купить по цене 42890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Процессор Intel Core i9 14900KF OEM (CM8071505094018S)
Достоинства:
Мощный, цена норм
Недостатки:
В идеале к нему надо брать водянку
Комментарий:
имбовый процессор!
Достоинства:
мощный
Недостатки:
греется
Комментарий:
отличный проц за свои деньги. доволен
Достоинства:
Работает
Недостатки:
нужно обновить видяху теперь)
Комментарий:
камень норм, со своими задачами справляется.