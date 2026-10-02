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Процессор Intel Original Celeron G5905 (CM8070104292115S RK27) OEM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор Intel Original Celeron G5905 (CM8070104292115S RK27) OEM

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Процессор Intel Original Celeron G5905 (CM8070104292115S RK27) OEM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Celeron
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Comet Lake
Количество ядер
2
Количество потоков
2
Объем кэша L3
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 940 руб. 
Начислим 48 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 396929
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Процессор Intel Original Celeron G5905 (CM8070104292115S RK27) OEM
2 940 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Celeron
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Comet Lake
Количество ядер
2
Количество потоков
2
Объем кэша L3
4
Тактовая частота
3.5
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 610
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
4х4х1
Вес, кг.
5.26

Описание товара Процессор Intel Original Celeron G5905 (CM8070104292115S RK27) OEM

Процессор Intel Original Celeron G5905 (CM8070104292115S RK27) OEM в Москве

Для кого и под какие задачи

Данный двухъядерный процессор Intel Celeron G5905 создан для создания самых бюджетных и энергоэффективных систем. Он отлично подойдет для базовых офисных задач, таких как работа с документами и интернет-браузинг, а также для сборки простого медиацентра или терминала. Чип использует сокет LGA 1200, что обеспечивает совместимость с широким спектром материнских плат на чипсетах Intel серии 400 и 500 (H410, B460, H470, H510, B560), делая сборку недорогой и предсказуемой.

Архитектура, ядра и частоты

Процессор основан на проверенной архитектуре Comet Lake, представленной по 14-нанометровому техпроцессу. Он оснащен двумя физическими ядрами, которые работают без поддержки технологии Hyper-Threading, то есть всего с двумя вычислительными потоками. Базовая тактовая частота фиксирована на уровне 3.5 ГГц и не имеет технологии Turbo Boost для автоматического разгона. Такая конфигурация обеспечивает достаточную производительность для повседневной однозадачной работы, но для многопоточных приложений ресурсов будет недостаточно.

Кэш, память и контроллеры

Объем кэш-памяти третьего уровня (L3) у этой модели составляет 2 МБ, что является минимальным значением в линейке и напрямую влияет на скорость обработки повторяющихся инструкций. Контроллер оперативной памяти поддерживает двухканальный режим работы с модулями DDR4, с максимальной частотой до 2666 МГц, что является стандартом для бюджетного сегмента. Процессор имеет встроенный графический процессор Intel UHD Graphics 610, который берет на себя вывод изображения и позволяет отказаться от покупки дискретной видеокарты.

TDP, питание и разгон

Номинальное тепловыделение (TDP) процессора составляет всего 58 Вт, что указывает на его исключительную энергоэффективность и низкое тепловыделение. Это значительно упрощает выбор системы охлаждения - будет достаточно даже самого простого боксового кулера. Модель имеет заблокированный множитель, что исключает возможность ручного разгона, а для питания достаточно стандартного 4-пинового разъема CPU_PWR на материнской плате.

Интегрированная графика и доп. функции

Встроенное графическое ядро Intel UHD Graphics 610 с 12 исполнительными блоками поддерживает вывод видео в 4K через HDMI и DisplayPort и аппаратное декодирование популярных кодеков, что идеально для воспроизведения медиаконтента. Для игр его мощности хватит лишь на самые нетребовательные проекты или старые классические игры. Из дополнительных технологий стоит отметить поддержку инструкций AES-NI для шифрования и базового набора команд для обеспечения безопасности данных.

Нюансы перед покупкой

При выборе этого процессора ключевое внимание стоит уделить совместимости материнской платы и обновлению микрокода BIOS. Убедитесь, что выбранная вами плата на чипсете 400 или 500 серии изначально поддерживает процессоры Comet Lake или имеет возможность обновления BIOS без установленного CPU. Учитывая скромную производительность, данный чип не подходит для современных игр, монтажа видео или работы в ресурсоемких приложениях - это решение строго для задач начального уровня. После сборки рекомендуется провести стресс-тест системы, чтобы убедиться в стабильности работы и корректности температурных режимов даже при такой невысокой нагрузке.

Отзывы о товаре Процессор Intel Original Celeron G5905 (CM8070104292115S RK27) OEM




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Celeron
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Comet Lake
Количество ядер
2
Количество потоков
2
Объем кэша L3
4
Тактовая частота
3.5
Тип памяти
DDR4
Развернуть
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 610
Страна производитель
Китай
Описание

Процессор Intel Original Celeron G5905 (CM8070104292115S RK27) OEM в Москве

Для кого и под какие задачи

Данный двухъядерный процессор Intel Celeron G5905 создан для создания самых бюджетных и энергоэффективных систем. Он отлично подойдет для базовых офисных задач, таких как работа с документами и интернет-браузинг, а также для сборки простого медиацентра или терминала. Чип использует сокет LGA 1200, что обеспечивает совместимость с широким спектром материнских плат на чипсетах Intel серии 400 и 500 (H410, B460, H470, H510, B560), делая сборку недорогой и предсказуемой.

Архитектура, ядра и частоты

Процессор основан на проверенной архитектуре Comet Lake, представленной по 14-нанометровому техпроцессу. Он оснащен двумя физическими ядрами, которые работают без поддержки технологии Hyper-Threading, то есть всего с двумя вычислительными потоками. Базовая тактовая частота фиксирована на уровне 3.5 ГГц и не имеет технологии Turbo Boost для автоматического разгона. Такая конфигурация обеспечивает достаточную производительность для повседневной однозадачной работы, но для многопоточных приложений ресурсов будет недостаточно.

Кэш, память и контроллеры

Объем кэш-памяти третьего уровня (L3) у этой модели составляет 2 МБ, что является минимальным значением в линейке и напрямую влияет на скорость обработки повторяющихся инструкций. Контроллер оперативной памяти поддерживает двухканальный режим работы с модулями DDR4, с максимальной частотой до 2666 МГц, что является стандартом для бюджетного сегмента. Процессор имеет встроенный графический процессор Intel UHD Graphics 610, который берет на себя вывод изображения и позволяет отказаться от покупки дискретной видеокарты.

TDP, питание и разгон

Номинальное тепловыделение (TDP) процессора составляет всего 58 Вт, что указывает на его исключительную энергоэффективность и низкое тепловыделение. Это значительно упрощает выбор системы охлаждения - будет достаточно даже самого простого боксового кулера. Модель имеет заблокированный множитель, что исключает возможность ручного разгона, а для питания достаточно стандартного 4-пинового разъема CPU_PWR на материнской плате.

Интегрированная графика и доп. функции

Встроенное графическое ядро Intel UHD Graphics 610 с 12 исполнительными блоками поддерживает вывод видео в 4K через HDMI и DisplayPort и аппаратное декодирование популярных кодеков, что идеально для воспроизведения медиаконтента. Для игр его мощности хватит лишь на самые нетребовательные проекты или старые классические игры. Из дополнительных технологий стоит отметить поддержку инструкций AES-NI для шифрования и базового набора команд для обеспечения безопасности данных.

Нюансы перед покупкой

При выборе этого процессора ключевое внимание стоит уделить совместимости материнской платы и обновлению микрокода BIOS. Убедитесь, что выбранная вами плата на чипсете 400 или 500 серии изначально поддерживает процессоры Comet Lake или имеет возможность обновления BIOS без установленного CPU. Учитывая скромную производительность, данный чип не подходит для современных игр, монтажа видео или работы в ресурсоемких приложениях - это решение строго для задач начального уровня. После сборки рекомендуется провести стресс-тест системы, чтобы убедиться в стабильности работы и корректности температурных режимов даже при такой невысокой нагрузке.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Процессор Intel Original Celeron G5905 (CM8070104292115S RK27) OEM - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2940 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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