Процессор Intel Core i3-10105F (CM8070104291323SRH8V) OEM
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Характеристики
Описание товара Процессор Intel Core i3-10105F (CM8070104291323SRH8V) OEM
Процессор Intel Core i3-10105F (CM8070104291323SRH8V) OEM в Москве
Для кого и под какие задачи
Этот процессор отлично подойдет для создания бюджетных игровых и универсальных офисных систем, где важны баланс цены и производительности в повседневных задачах. Благодаря 4 ядрам и 8 потокам он уверенно справляется не только с работой в браузере и офисными приложениями, но и с современными играми в паре с дискретной видеокартой среднего класса. Для его установки потребуется материнская плата на чипсете Intel 400 или 500 серии (H410, B460, H470, Z490, B560, H510, H570, Z590) с сокетом LGA 1200, что предоставляет широкий выбор недорогих вариантов.
Архитектура, ядра и частоты
В основе Intel Core i3-10105F лежит обновленная архитектура Comet Lake Refresh, изготовленная по 14-нанометровому техпроцессу. Четыре физических ядра с поддержкой Hyper-Threading, что дает в общей сложности 8 вычислительных потоков, обеспечивают хорошую многозадачность. Базовая частота процессора составляет 3.7 ГГц, а в режиме Turbo Boost 2.0 он может автоматически разгоняться до 4.4 ГГц на одном ядре, что напрямую влияет на высокую скорость отклика в приложениях и играх, чувствительных к одноядерной производительности. Объем интеллектуального кэша третьего уровня (L3) равен 6 МБ, что способствует эффективной работе с данными.
Кэш, память и контроллеры
Контроллер памяти в процессоре i3-10105F поддерживает двухканальный режим работы с DDR4, что является оптимальным решением для бюджетных сборок. Максимальная поддерживаемая частота оперативной памяти достигает 2666 МГц, что более чем достаточно для стабильной работы системы без узких мест. Интегрированный контроллер PCI Express 3.0 предоставляет 16 линий для непосредственного подключения дискретной видеокарты, а также дополнительные линии для высокоскоростных NVMe накопителей через чипсет материнской платы, обеспечивая быструю загрузку игр и приложений. Встроенного графического ядра в этой модели нет, что подчеркивает ее ориентацию на сборки с внешней видеокартой.
TDP, питание и разгон
Номинальный теплопакет (TDP) процессора заявлен на уровне 65 Вт, что указывает на умеренное энергопотребление и невысокое тепловыделение. Это позволяет использовать для его охлаждения недорогие боксовые или компактные башенные кулеры, а также собирать системы в корпусах с ограниченным воздухообменом. Модель с индексом "F" в названии не имеет разблокированного множителя, поэтому ручной разгон традиционными методами невозможен, однако технология Turbo Boost 2.0 автоматически повышает частоты под нагрузкой в пределах теплового и энергетического лимитов.
Интегрированная графика и доп. функции
Как уже отмечалось, данная модель процессора не оснащена интегрированным графическим ядром, поэтому для вывода изображения на монитор обязательна установка дискретной видеокарты. Это следует учитывать при планировании сборки. Из ключевых современных технологий процессор поддерживает набор инструкций AVX2, что ускоряет работу специализированных вычислительных задач. Его возможности хорошо раскрываются в связке с чипсетами материнских плат, которые предоставляют современные интерфейсы, такие как USB 3.2 Gen 2 и скоростные LAN-порты.
Нюансы перед покупкой
Перед покупкой обязательно убедитесь, что в вашей системе установлена дискретная видеокарта, так как без нее компьютер на базе Core i3-10105F не запустится. При выборе материнской платы обратите внимание, что для чипсетов серии 400 может потребоваться обновление BIOS для полной совместимости с процессорами 10-го поколения в формате Refresh. Несмотря на скромный TDP, для стабильной работы под длительной нагрузкой и поддержания высоких частот в турбо-режиме рекомендуется использовать качественный кулер, превосходящий базовый по эффективности. Данная поставка OEM означает, что процессор поставляется без штатного кулера и коробки, что важно учесть при комплектации.
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Теги товара: Intel i3, Intel 10-го поколения, LGA 1200, 4 ядерные
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Процессор Intel Core i3-10105F (CM8070104291323SRH8V) OEM в Москве
Для кого и под какие задачи
Этот процессор отлично подойдет для создания бюджетных игровых и универсальных офисных систем, где важны баланс цены и производительности в повседневных задачах. Благодаря 4 ядрам и 8 потокам он уверенно справляется не только с работой в браузере и офисными приложениями, но и с современными играми в паре с дискретной видеокартой среднего класса. Для его установки потребуется материнская плата на чипсете Intel 400 или 500 серии (H410, B460, H470, Z490, B560, H510, H570, Z590) с сокетом LGA 1200, что предоставляет широкий выбор недорогих вариантов.
Архитектура, ядра и частоты
В основе Intel Core i3-10105F лежит обновленная архитектура Comet Lake Refresh, изготовленная по 14-нанометровому техпроцессу. Четыре физических ядра с поддержкой Hyper-Threading, что дает в общей сложности 8 вычислительных потоков, обеспечивают хорошую многозадачность. Базовая частота процессора составляет 3.7 ГГц, а в режиме Turbo Boost 2.0 он может автоматически разгоняться до 4.4 ГГц на одном ядре, что напрямую влияет на высокую скорость отклика в приложениях и играх, чувствительных к одноядерной производительности. Объем интеллектуального кэша третьего уровня (L3) равен 6 МБ, что способствует эффективной работе с данными.
Кэш, память и контроллеры
Контроллер памяти в процессоре i3-10105F поддерживает двухканальный режим работы с DDR4, что является оптимальным решением для бюджетных сборок. Максимальная поддерживаемая частота оперативной памяти достигает 2666 МГц, что более чем достаточно для стабильной работы системы без узких мест. Интегрированный контроллер PCI Express 3.0 предоставляет 16 линий для непосредственного подключения дискретной видеокарты, а также дополнительные линии для высокоскоростных NVMe накопителей через чипсет материнской платы, обеспечивая быструю загрузку игр и приложений. Встроенного графического ядра в этой модели нет, что подчеркивает ее ориентацию на сборки с внешней видеокартой.
TDP, питание и разгон
Номинальный теплопакет (TDP) процессора заявлен на уровне 65 Вт, что указывает на умеренное энергопотребление и невысокое тепловыделение. Это позволяет использовать для его охлаждения недорогие боксовые или компактные башенные кулеры, а также собирать системы в корпусах с ограниченным воздухообменом. Модель с индексом "F" в названии не имеет разблокированного множителя, поэтому ручной разгон традиционными методами невозможен, однако технология Turbo Boost 2.0 автоматически повышает частоты под нагрузкой в пределах теплового и энергетического лимитов.
Интегрированная графика и доп. функции
Как уже отмечалось, данная модель процессора не оснащена интегрированным графическим ядром, поэтому для вывода изображения на монитор обязательна установка дискретной видеокарты. Это следует учитывать при планировании сборки. Из ключевых современных технологий процессор поддерживает набор инструкций AVX2, что ускоряет работу специализированных вычислительных задач. Его возможности хорошо раскрываются в связке с чипсетами материнских плат, которые предоставляют современные интерфейсы, такие как USB 3.2 Gen 2 и скоростные LAN-порты.
Нюансы перед покупкой
Перед покупкой обязательно убедитесь, что в вашей системе установлена дискретная видеокарта, так как без нее компьютер на базе Core i3-10105F не запустится. При выборе материнской платы обратите внимание, что для чипсетов серии 400 может потребоваться обновление BIOS для полной совместимости с процессорами 10-го поколения в формате Refresh. Несмотря на скромный TDP, для стабильной работы под длительной нагрузкой и поддержания высоких частот в турбо-режиме рекомендуется использовать качественный кулер, превосходящий базовый по эффективности. Данная поставка OEM означает, что процессор поставляется без штатного кулера и коробки, что важно учесть при комплектации.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 12-го поколения, Intel 13-го поколения
Теги товара: Intel i3, Intel 10-го поколения, LGA 1200, 4 ядерные
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