Процессор Intel Core i7 14700K Soc-1700 (CM8071504820721S) OEM
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i7
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Количество ядер
10
Количество потоков
16
Тактовая частота
4.8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 490 руб.
В наличии
Код товара: 640267
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
38 490 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i7
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Количество ядер
10
Количество потоков
16
Тактовая частота
4.8
Тип памяти
DDR5
Максимальный объем памяти
512
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х4х1
Вес, г.
50
Описание товара Процессор Intel Core i7 14700K Soc-1700 (CM8071504820721S) OEM
CPU Intel Core i7 14700K Soc-1700 (CM8071504820721S RN3X) (3.4GHz/iUHDG770) OEM
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Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i7
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Количество ядер
10
Количество потоков
16
Тактовая частота
4.8
Тип памяти
DDR5
Максимальный объем памяти
512
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
CPU Intel Core i7 14700K Soc-1700 (CM8071504820721S RN3X) (3.4GHz/iUHDG770) OEM
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: Intel i7, Intel 14-го поколения, Intel игровые, Игровые, LGA 1700, 10 ядерные
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: Intel i7, Intel 14-го поколения, Intel игровые, Игровые, LGA 1700, 10 ядерные
Процессор Intel Core i7 14700K Soc-1700 (CM8071504820721S) OEM - по цене 38490 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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