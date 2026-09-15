Процессор AMD EPYC 7343 tray (100-000000338)
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Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Socket
SP3
Техпроцесс
7
Ядро
Milan
Количество ядер
16
Количество потоков
32
Объем кэша L3
128
Тактовая частота
3.2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
67 140 руб.
В наличии
Код товара: 615477
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67 140 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Socket
SP3
Техпроцесс
7
Ядро
Milan
Количество ядер
16
Количество потоков
32
Объем кэша L2
8
Объем кэша L3
128
Тактовая частота
3.2
Тип памяти
DDR4
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х1
Вес, г.
200
Описание товара Процессор AMD EPYC 7343 tray (100-000000338)
Количество ядер - 16, производится по 7 нм техпроцессу, архитектура Milan. Благодаря технологии SMT, количество потоков 32, что увеличивает производительность многопоточных приложений и игр.
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Теги товара: 16 ядерные
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Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Socket
SP3
Техпроцесс
7
Ядро
Milan
Количество ядер
16
Количество потоков
32
Объем кэша L2
8
Объем кэша L3
128
Тактовая частота
3.2
Тип памяти
DDR4
Развернуть
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Количество ядер - 16, производится по 7 нм техпроцессу, архитектура Milan. Благодаря технологии SMT, количество потоков 32, что увеличивает производительность многопоточных приложений и игр.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Теги товара: 16 ядерные
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Теги товара: 16 ядерные
Процессор AMD EPYC 7343 tray (100-000000338) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 67140 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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