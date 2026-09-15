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Процессор AMD EPYC 75F3 (100-000000313) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор AMD EPYC 75F3 (100-000000313)

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Процессор AMD EPYC 75F3 (100-000000313) - фото 1
Процессор AMD EPYC 75F3 (100-000000313) - фото 2
Процессор AMD EPYC 75F3 (100-000000313) - фото 3
Процессор AMD EPYC 75F3 (100-000000313) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Socket
SP3
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Milan Zen 3
Количество ядер
32
Количество потоков
64
Объем кэша L3
256
  • Процессор AMD EPYC 75F3 (100-000000313) - фото 1
  • Процессор AMD EPYC 75F3 (100-000000313) - фото 2
  • Процессор AMD EPYC 75F3 (100-000000313) - фото 3
  • Процессор AMD EPYC 75F3 (100-000000313) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
143 530 руб. 
Начислим 2297 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 633078
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Процессор AMD EPYC 75F3 (100-000000313)
143 530 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Socket
SP3
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Milan Zen 3
Количество ядер
32
Количество потоков
64
Объем кэша L3
256
Тактовая частота
2.95
Тип памяти
DDR4
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х1
Вес, г.
100

Описание товара Процессор AMD EPYC 75F3 (100-000000313)

32-ядерный процессор AMD EPYC 75F3 с базовой частотой 2.95 ГГц предназначен для использования в одно/двухпроцессорных серверных системах с разъемами SP3, кэш-память составляет 256МБ, тепловая мощность — 280 Вт.

Отзывы о товаре Процессор AMD EPYC 75F3 (100-000000313)




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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Socket
SP3
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Milan Zen 3
Количество ядер
32
Количество потоков
64
Объем кэша L3
256
Тактовая частота
2.95
Тип памяти
DDR4
Развернуть
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Описание
32-ядерный процессор AMD EPYC 75F3 с базовой частотой 2.95 ГГц предназначен для использования в одно/двухпроцессорных серверных системах с разъемами SP3, кэш-память составляет 256МБ, тепловая мощность — 280 Вт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Процессор AMD EPYC 75F3 (100-000000313) - по цене 143530 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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