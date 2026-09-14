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Процессор Intel Core i9-14900KS Soc-1700 3.2GHz OEM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор Intel Core i9-14900KS Soc-1700 3.2GHz OEM

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Процессор Intel Core i9-14900KS Soc-1700 3.2GHz OEM - фото 1
Процессор Intel Core i9-14900KS Soc-1700 3.2GHz OEM - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Серия процессора
Intel Core i9
Модель
14900KS
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
24
Количество потоков
32
  • Процессор Intel Core i9-14900KS Soc-1700 3.2GHz OEM - фото 1
  • Процессор Intel Core i9-14900KS Soc-1700 3.2GHz OEM - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
71 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735227
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Характеристики

Бренд
Intel
Серия процессора
Intel Core i9
Модель
14900KS
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
24
Количество потоков
32
Объем кэша L2
32
Объем кэша L3
36
Базовая тактовая частота, ГГц
3.2
Частота процессора в режиме Turbo
6.2
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 770
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х5
Вес, г.
100

Описание товара Процессор Intel Core i9-14900KS Soc-1700 3.2GHz OEM

**Процессор Intel Core i9-14900KS OEM** Процессор Intel Core i9-14900KS — это мощный и производительный компонент, который станет отличным выбором для тех, кто ищет максимальную производительность. Он относится к семейству Raptor Lake и использует архитектуру Intel 7. **Основные характеристики:** * Количество ядер: 24 (16 эффективных ядер и 8 производительных ядер). * Базовая частота эффективных ядер: 2,40 ГГц. * Базовая частота производительных ядер: 3,20 ГГц. * Максимальная частота в режиме Turbo: 6,20 ГГц. * Графика: UHD 770. * Кэш-память L2: 32 Мб. * Общий объём кэш-памяти: 36 Мб. * Базовый TDP: 150 Вт. * Максимальный TDP в режиме Turbo: 253 Вт. * Сокет: S1700. Этот процессор идеально подойдёт для самых требовательных задач, таких как игры, видеомонтаж, 3D-моделирование и другие ресурсоёмкие приложения. Он обеспечивает высокую производительность и позволяет работать с большими объёмами данных без задержек. Обратите внимание, что данный процессор поставляется без кулера, поэтому вам потребуется выбрать подходящий кулер отдельно.

Отзывы о товаре Процессор Intel Core i9-14900KS Soc-1700 3.2GHz OEM




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Характеристики
Бренд
Intel
Серия процессора
Intel Core i9
Модель
14900KS
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
24
Количество потоков
32
Объем кэша L2
32
Объем кэша L3
36
Развернуть
Базовая тактовая частота, ГГц
3.2
Частота процессора в режиме Turbo
6.2
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 770
Страна производитель
Китай
Описание
**Процессор Intel Core i9-14900KS OEM** Процессор Intel Core i9-14900KS — это мощный и производительный компонент, который станет отличным выбором для тех, кто ищет максимальную производительность. Он относится к семейству Raptor Lake и использует архитектуру Intel 7. **Основные характеристики:** * Количество ядер: 24 (16 эффективных ядер и 8 производительных ядер). * Базовая частота эффективных ядер: 2,40 ГГц. * Базовая частота производительных ядер: 3,20 ГГц. * Максимальная частота в режиме Turbo: 6,20 ГГц. * Графика: UHD 770. * Кэш-память L2: 32 Мб. * Общий объём кэш-памяти: 36 Мб. * Базовый TDP: 150 Вт. * Максимальный TDP в режиме Turbo: 253 Вт. * Сокет: S1700. Этот процессор идеально подойдёт для самых требовательных задач, таких как игры, видеомонтаж, 3D-моделирование и другие ресурсоёмкие приложения. Он обеспечивает высокую производительность и позволяет работать с большими объёмами данных без задержек. Обратите внимание, что данный процессор поставляется без кулера, поэтому вам потребуется выбрать подходящий кулер отдельно.
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