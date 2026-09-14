Процессор Intel Core i9-14900KS Soc-1700 3.2GHz OEM
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Характеристики
Описание товара Процессор Intel Core i9-14900KS Soc-1700 3.2GHz OEM
**Процессор Intel Core i9-14900KS OEM** Процессор Intel Core i9-14900KS — это мощный и производительный компонент, который станет отличным выбором для тех, кто ищет максимальную производительность. Он относится к семейству Raptor Lake и использует архитектуру Intel 7. **Основные характеристики:** * Количество ядер: 24 (16 эффективных ядер и 8 производительных ядер). * Базовая частота эффективных ядер: 2,40 ГГц. * Базовая частота производительных ядер: 3,20 ГГц. * Максимальная частота в режиме Turbo: 6,20 ГГц. * Графика: UHD 770. * Кэш-память L2: 32 Мб. * Общий объём кэш-памяти: 36 Мб. * Базовый TDP: 150 Вт. * Максимальный TDP в режиме Turbo: 253 Вт. * Сокет: S1700. Этот процессор идеально подойдёт для самых требовательных задач, таких как игры, видеомонтаж, 3D-моделирование и другие ресурсоёмкие приложения. Он обеспечивает высокую производительность и позволяет работать с большими объёмами данных без задержек. Обратите внимание, что данный процессор поставляется без кулера, поэтому вам потребуется выбрать подходящий кулер отдельно.
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Теги товара: Intel i9, Intel игровые, Игровые, LGA 1700, С встроенной графикой
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