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Процессор Intel Core I9-10940X (CD8069504381900 S RGSH) OEM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор Intel Core I9-10940X (CD8069504381900 S RGSH) OEM

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Процессор Intel Core I9-10940X (CD8069504381900 S RGSH) OEM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i9
Socket
LGA 2066
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Cascade Lake-X
Количество ядер
14
Количество потоков
28
Объем кэша L3
19.25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
60 920 руб. 
Начислим 975 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 350867
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Процессор Intel Core I9-10940X (CD8069504381900 S RGSH) OEM
60 920 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i9
Socket
LGA 2066
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Cascade Lake-X
Количество ядер
14
Количество потоков
28
Объем кэша L2
14
Объем кэша L3
19.25
Тактовая частота
3.3
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная рабочая температура
86
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х1
Вес, г.
100

Описание товара Процессор Intel Core I9-10940X (CD8069504381900 S RGSH) OEM

Intel Core i9-10940X — это 14-ти ядерный процессор, который выпускается по нормам 14-нм техпроцесса. Тактовая частота процессора составляет 3.3 ГГц, которую можно увеличить до 4.6 ГГц при задействовании режима Turbo Boost. Объем кэш-памяти 3 уровня равен 19.25 МБ.

Отзывы о товаре Процессор Intel Core I9-10940X (CD8069504381900 S RGSH) OEM




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i9
Socket
LGA 2066
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Cascade Lake-X
Количество ядер
14
Количество потоков
28
Объем кэша L2
14
Объем кэша L3
19.25
Тактовая частота
3.3
Развернуть
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная рабочая температура
86
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Intel Core i9-10940X — это 14-ти ядерный процессор, который выпускается по нормам 14-нм техпроцесса. Тактовая частота процессора составляет 3.3 ГГц, которую можно увеличить до 4.6 ГГц при задействовании режима Turbo Boost. Объем кэш-памяти 3 уровня равен 19.25 МБ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Процессор Intel Core I9-10940X (CD8069504381900 S RGSH) OEM - стоимость товара 60920 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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