Процессор Intel Original Core i5 9400 OEM (CM8068403875505S RG0Y)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Процессор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 254691
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
4х3х1
Вес, г.
30
Описание товара Процессор Intel Original Core i5 9400 OEM (CM8068403875505S RG0Y)
6-ядерный процессор Intel Core i5-9400 OEM станет отличным выбором для поклонников линейки i5. Это производительное вычислительное устройство, которое способно обеспечить эффективное функционирование как мощной рабочей станции, так и игрового компьютера. Процессор, базовая частота которого составляет 2900 МГц, оснащен кеш-памятью L3, объем которой равен 9 МБ. Максимальная частота в турборежиме значительно выше: величина этого показателя равна 4100 МГц.
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6-ядерный процессор Intel Core i5-9400 OEM станет отличным выбором для поклонников линейки i5. Это производительное вычислительное устройство, которое способно обеспечить эффективное функционирование как мощной рабочей станции, так и игрового компьютера. Процессор, базовая частота которого составляет 2900 МГц, оснащен кеш-памятью L3, объем которой равен 9 МБ. Максимальная частота в турборежиме значительно выше: величина этого показателя равна 4100 МГц.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Процессор Intel Original Core i5 9400 OEM (CM8068403875505S RG0Y) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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