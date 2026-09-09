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Процессор Intel Original Core i5 9400 OEM (CM8068403875505S RG0Y) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор Intel Original Core i5 9400 OEM (CM8068403875505S RG0Y)

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Процессор Intel Original Core i5 9400 OEM (CM8068403875505S RG0Y)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 254691
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Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Размеры в упаковке, см
4х3х1
Вес, г.
30

Описание товара Процессор Intel Original Core i5 9400 OEM (CM8068403875505S RG0Y)

6-ядерный процессор Intel Core i5-9400 OEM станет отличным выбором для поклонников линейки i5. Это производительное вычислительное устройство, которое способно обеспечить эффективное функционирование как мощной рабочей станции, так и игрового компьютера. Процессор, базовая частота которого составляет 2900 МГц, оснащен кеш-памятью L3, объем которой равен 9 МБ. Максимальная частота в турборежиме значительно выше: величина этого показателя равна 4100 МГц.

Отзывы о товаре Процессор Intel Original Core i5 9400 OEM (CM8068403875505S RG0Y)




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Описание
6-ядерный процессор Intel Core i5-9400 OEM станет отличным выбором для поклонников линейки i5. Это производительное вычислительное устройство, которое способно обеспечить эффективное функционирование как мощной рабочей станции, так и игрового компьютера. Процессор, базовая частота которого составляет 2900 МГц, оснащен кеш-памятью L3, объем которой равен 9 МБ. Максимальная частота в турборежиме значительно выше: величина этого показателя равна 4100 МГц.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Процессор Intel Original Core i5 9400 OEM (CM8068403875505S RG0Y) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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