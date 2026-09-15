Процессор AMD Ryzen 7 5700G TRAY (100-000000263)
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Характеристики
Описание товара Процессор AMD Ryzen 7 5700G TRAY (100-000000263)
Процессор AMD Ryzen 7 5700G TRAY: мощный APU для компактных и универсальных систем
AMD Ryzen 7 5700G - это уникальный процессор, который идеально подходит для сборки мощного компактного ПК или производительной офисной/домашней рабочей станции без необходимости в дискретной видеокарте. Благодаря высокопроизводительной интегрированной графике Radeon и восьми ядрам, он станет отличным выбором для монтажа видео, работы с фотографиями, ведения стримов и комфортной игры в популярные и многопользовательские проекты. Процессор использует сокет AM4, что открывает доступ к огромному парку доступных материнских плат на чипсетах B550, X570 и других.
Архитектура, ядра и частоты: баланс ядер и тактов для многозадачности
В основе процессора лежит проверенная архитектура Zen 3 (Cezanne), обеспечивающая высокую производительность на одно ядро и эффективную работу с кэшем. Конфигурация включает 8 полноценных вычислительных ядер и 16 потоков благодаря поддержке SMT. При базовой частоте 3.8 ГГц и автоматическом разгоне до 4.6 ГГц в режиме Boost процессор уверенно справляется как с однопоточными задачами, так и с серьезной многозадачностью. Техпроцесс 7 нм и большой объем кэша L3 (16 МБ) напрямую влияют на отзывчивость системы и скорость обработки данных.
Кэш, память и контроллеры: быстрая память для APU
Эффективность встроенной графики Radeon Vega сильно зависит от скорости оперативной памяти, так как она использует ее в качестве видеобуфера. Контроллер памяти в Ryzen 7 5700G поддерживает двухканальные комплекты DDR4 с официальной частотой до 3200 МГц, но на совместимых материнских платах можно выжать и больше, что значительно повысит FPS в играх. Для подключения накопителей и плат расширения процессор предоставляет 24 линии PCIe 3.0, чего достаточно для быстрого NVMe SSD и других устройств.
TDP, питание и разгон: эффективное энергопотребление
Номинальный теплопакет (TDP) процессора составляет 65 Вт, что указывает на отличную энергоэффективность и умеренные требования к системе охлаждения. Для сборки будет достаточно качественного башенного кулера. Модель имеет заблокированный множитель (не индекс "X"), поэтому ручной разгон ядер CPU традиционными методами ограничен, однако возможности для тонкой настройки памяти и встроенной графики остаются, что позволяет энтузиастам выжать дополнительную производительность.
Интегрированная графика и дополнительные функции: графика для игр и работы
Ключевая особенность этой модели - встроенная видеокарта AMD Radeon Graphics с 8 вычислительными единицами. Её производительности достаточно для плавной работы в офисных приложениях, комфортного просмотра видео 4K, монтажа и, что важно, для многих игр на низких и средних настройках в разрешении Full HD. Процессор также поддерживает современные технологии вывода изображения и аппаратного кодирования, что делает его отличным решением для компактных медиацентров или рабочих станций для контент-мейкеров.
Нюансы перед покупкой: на что обратить внимание
Перед покупкой убедитесь, что выбранная вами материнская плата на сокете AM4 имеет обновленную версию BIOS для поддержки процессоров серии Ryzen 5000G (Cezanne). Для раскрытия потенциала встроенной графики критически важно использовать два модуля оперативной памяти (двухканальный режим) с высокой частотой - от 3200 МГц и выше. Также стоит предусмотреть качественный воздушный поток в корпусе, так как тепло от CPU и iGPU выделяется под одним теплораспределителем.
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Процессор AMD Ryzen 7 5700G TRAY: мощный APU для компактных и универсальных систем
AMD Ryzen 7 5700G - это уникальный процессор, который идеально подходит для сборки мощного компактного ПК или производительной офисной/домашней рабочей станции без необходимости в дискретной видеокарте. Благодаря высокопроизводительной интегрированной графике Radeon и восьми ядрам, он станет отличным выбором для монтажа видео, работы с фотографиями, ведения стримов и комфортной игры в популярные и многопользовательские проекты. Процессор использует сокет AM4, что открывает доступ к огромному парку доступных материнских плат на чипсетах B550, X570 и других.
Архитектура, ядра и частоты: баланс ядер и тактов для многозадачности
В основе процессора лежит проверенная архитектура Zen 3 (Cezanne), обеспечивающая высокую производительность на одно ядро и эффективную работу с кэшем. Конфигурация включает 8 полноценных вычислительных ядер и 16 потоков благодаря поддержке SMT. При базовой частоте 3.8 ГГц и автоматическом разгоне до 4.6 ГГц в режиме Boost процессор уверенно справляется как с однопоточными задачами, так и с серьезной многозадачностью. Техпроцесс 7 нм и большой объем кэша L3 (16 МБ) напрямую влияют на отзывчивость системы и скорость обработки данных.
Кэш, память и контроллеры: быстрая память для APU
Эффективность встроенной графики Radeon Vega сильно зависит от скорости оперативной памяти, так как она использует ее в качестве видеобуфера. Контроллер памяти в Ryzen 7 5700G поддерживает двухканальные комплекты DDR4 с официальной частотой до 3200 МГц, но на совместимых материнских платах можно выжать и больше, что значительно повысит FPS в играх. Для подключения накопителей и плат расширения процессор предоставляет 24 линии PCIe 3.0, чего достаточно для быстрого NVMe SSD и других устройств.
TDP, питание и разгон: эффективное энергопотребление
Номинальный теплопакет (TDP) процессора составляет 65 Вт, что указывает на отличную энергоэффективность и умеренные требования к системе охлаждения. Для сборки будет достаточно качественного башенного кулера. Модель имеет заблокированный множитель (не индекс "X"), поэтому ручной разгон ядер CPU традиционными методами ограничен, однако возможности для тонкой настройки памяти и встроенной графики остаются, что позволяет энтузиастам выжать дополнительную производительность.
Интегрированная графика и дополнительные функции: графика для игр и работы
Ключевая особенность этой модели - встроенная видеокарта AMD Radeon Graphics с 8 вычислительными единицами. Её производительности достаточно для плавной работы в офисных приложениях, комфортного просмотра видео 4K, монтажа и, что важно, для многих игр на низких и средних настройках в разрешении Full HD. Процессор также поддерживает современные технологии вывода изображения и аппаратного кодирования, что делает его отличным решением для компактных медиацентров или рабочих станций для контент-мейкеров.
Нюансы перед покупкой: на что обратить внимание
Перед покупкой убедитесь, что выбранная вами материнская плата на сокете AM4 имеет обновленную версию BIOS для поддержки процессоров серии Ryzen 5000G (Cezanne). Для раскрытия потенциала встроенной графики критически важно использовать два модуля оперативной памяти (двухканальный режим) с высокой частотой - от 3200 МГц и выше. Также стоит предусмотреть качественный воздушный поток в корпусе, так как тепло от CPU и iGPU выделяется под одним теплораспределителем.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения, Intel 13-го поколения
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