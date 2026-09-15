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Процессор Intel Core i3-13100 S1700 OEM (CM8071505092202) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор Intel Core i3-13100 S1700 OEM (CM8071505092202)

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Процессор Intel Core i3-13100 S1700 OEM (CM8071505092202)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i3
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Alder Lake
Количество ядер
4
Количество потоков
8
Объем кэша L3
12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 250 руб. 
Начислим 212 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 587136
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Процессор Intel Core i3-13100 S1700 OEM (CM8071505092202)
13 250 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i3
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Alder Lake
Количество ядер
4
Количество потоков
8
Объем кэша L2
5
Объем кэша L3
12
Тактовая частота
3.4
Тип памяти
DDR5/ DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 730
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
4х4х1
Вес, г.
35

Описание товара Процессор Intel Core i3-13100 S1700 OEM (CM8071505092202)

Для кого и под какие задачи

Процессор Intel Core i3-13100 - это идеальный выбор для создания надежной и производительной офисной или домашней мультимедийной системы, а также для бюджетных игровых сборок начального уровня. Установленный в сокет LGA 1700, он совместим с материнскими платами на чипсетах Intel 600 и 700 серий (H610, B660, B760 и выше), что дает широкий выбор по цене и функционалу. Его мощности с лихвой хватит для повседневных задач: работы с документами, веб-серфинга, потокового видео и нетребовательных киберспортивных игр, где важна высокая частота одного ядра.

Архитектура, ядра и частоты

В основе i3-13100 лежит гибридная архитектура Raptor Lake, представленная четырьмя производительными ядрами Golden Cove и поддержкой технологии Hyper-Threading, что дает в сумме 8 потоков обработки данных. Базовая тактовая частота составляет 3.4 ГГц, а в режиме Turbo Boost она может достигать 4.5 ГГц, обеспечивая отличную отзывчивость в приложениях, чувствительных к скорости одного потока. Техпроцесс 10 нм и 12 МБ интеллектуального кэша L3 способствуют высокой энергоэффективности и быстрому доступу к данным.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер памяти процессора поддерживает современный стандарт DDR5, а также более доступный DDR4, что позволяет гибко подходить к выбору комплектующих. Работая в двухканальном режиме, он обеспечивает поддержку до 128 ГБ оперативной памяти с максимальной эффективной частотой до 4800 МГц для DDR5. Для подключения высокоскоростных накопителей и видеокарты процессор предоставляет 20 линий PCIe 4.0, что позволяет задействовать быстрые NVMe SSD и современные графические адаптеры без ограничений по пропускной способности. Встроенная графика Intel UHD Graphics 730 отсутствует в данной OEM-версии, поэтому для работы системы потребуется дискретная видеокарта.

TDP, питание и разгон

Номинальный теплопакет (TDP) процессора составляет 60 Вт, что указывает на скромное энергопотребление и невысокое тепловыделение. Для его питания достаточно стандартного разъема 8-pin EPS на материнской плате. Модель имеет заблокированный множитель, что исключает классический разгон, однако технология Turbo Boost 2.0 автоматически повышает частоты в рамках теплового и энергетического лимитов. Для стабильной работы будет достаточно базового башенного или даже качественного боксового кулера.

Интегрированная графика и доп. функции

Данная OEM-версия процессора не включает встроенное графическое ядро, что делает его ориентированным на сборки с дискретной видеокартой. Из ключевых современных технологий, поддерживаемых чипом, стоит отметить функцию Resizable BAR, которая при наличии совместимой видеокарты может повысить производительность в играх, а также аппаратное декодирование популярных видеокодеков для снижения нагрузки на систему при просмотре контента.

Нюансы перед покупкой

Перед покупкой Intel Core i3-13100 OEM обязательно убедитесь, что у вас есть или вы планируете приобрести дискретную видеокарту, так как встроенная графика в этой версии отсутствует. При выборе материнской платы на чипсете H610 проверьте поддержку необходимой частоты оперативной памяти и количество портов M.2 для NVMe накопителей. Поскольку это OEM-версия, процессор поставляется без штатного кулера в компактной упаковке, поэтому необходимо отдельно подобрать совместимую систему охлаждения. Для гарантированной совместимости с материнской платой, особенно серии 600, рекомендуется обновить BIOS до последней версии перед установкой процессора.

Отзывы о товаре Процессор Intel Core i3-13100 S1700 OEM (CM8071505092202)




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i3
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Alder Lake
Количество ядер
4
Количество потоков
8
Объем кэша L2
5
Объем кэша L3
12
Тактовая частота
3.4
Развернуть
Тип памяти
DDR5/ DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 730
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Процессор Intel Core i3-13100 - это идеальный выбор для создания надежной и производительной офисной или домашней мультимедийной системы, а также для бюджетных игровых сборок начального уровня. Установленный в сокет LGA 1700, он совместим с материнскими платами на чипсетах Intel 600 и 700 серий (H610, B660, B760 и выше), что дает широкий выбор по цене и функционалу. Его мощности с лихвой хватит для повседневных задач: работы с документами, веб-серфинга, потокового видео и нетребовательных киберспортивных игр, где важна высокая частота одного ядра.

Архитектура, ядра и частоты

В основе i3-13100 лежит гибридная архитектура Raptor Lake, представленная четырьмя производительными ядрами Golden Cove и поддержкой технологии Hyper-Threading, что дает в сумме 8 потоков обработки данных. Базовая тактовая частота составляет 3.4 ГГц, а в режиме Turbo Boost она может достигать 4.5 ГГц, обеспечивая отличную отзывчивость в приложениях, чувствительных к скорости одного потока. Техпроцесс 10 нм и 12 МБ интеллектуального кэша L3 способствуют высокой энергоэффективности и быстрому доступу к данным.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер памяти процессора поддерживает современный стандарт DDR5, а также более доступный DDR4, что позволяет гибко подходить к выбору комплектующих. Работая в двухканальном режиме, он обеспечивает поддержку до 128 ГБ оперативной памяти с максимальной эффективной частотой до 4800 МГц для DDR5. Для подключения высокоскоростных накопителей и видеокарты процессор предоставляет 20 линий PCIe 4.0, что позволяет задействовать быстрые NVMe SSD и современные графические адаптеры без ограничений по пропускной способности. Встроенная графика Intel UHD Graphics 730 отсутствует в данной OEM-версии, поэтому для работы системы потребуется дискретная видеокарта.

TDP, питание и разгон

Номинальный теплопакет (TDP) процессора составляет 60 Вт, что указывает на скромное энергопотребление и невысокое тепловыделение. Для его питания достаточно стандартного разъема 8-pin EPS на материнской плате. Модель имеет заблокированный множитель, что исключает классический разгон, однако технология Turbo Boost 2.0 автоматически повышает частоты в рамках теплового и энергетического лимитов. Для стабильной работы будет достаточно базового башенного или даже качественного боксового кулера.

Интегрированная графика и доп. функции

Данная OEM-версия процессора не включает встроенное графическое ядро, что делает его ориентированным на сборки с дискретной видеокартой. Из ключевых современных технологий, поддерживаемых чипом, стоит отметить функцию Resizable BAR, которая при наличии совместимой видеокарты может повысить производительность в играх, а также аппаратное декодирование популярных видеокодеков для снижения нагрузки на систему при просмотре контента.

Нюансы перед покупкой

Перед покупкой Intel Core i3-13100 OEM обязательно убедитесь, что у вас есть или вы планируете приобрести дискретную видеокарту, так как встроенная графика в этой версии отсутствует. При выборе материнской платы на чипсете H610 проверьте поддержку необходимой частоты оперативной памяти и количество портов M.2 для NVMe накопителей. Поскольку это OEM-версия, процессор поставляется без штатного кулера в компактной упаковке, поэтому необходимо отдельно подобрать совместимую систему охлаждения. Для гарантированной совместимости с материнской платой, особенно серии 600, рекомендуется обновить BIOS до последней версии перед установкой процессора.

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Процессор Intel Core i3-13100 S1700 OEM (CM8071505092202) - по цене 13250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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