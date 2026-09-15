Описание товара Процессор Intel Core i3-13100 S1700 OEM (CM8071505092202)

Для кого и под какие задачи

Процессор Intel Core i3-13100 - это идеальный выбор для создания надежной и производительной офисной или домашней мультимедийной системы, а также для бюджетных игровых сборок начального уровня. Установленный в сокет LGA 1700, он совместим с материнскими платами на чипсетах Intel 600 и 700 серий (H610, B660, B760 и выше), что дает широкий выбор по цене и функционалу. Его мощности с лихвой хватит для повседневных задач: работы с документами, веб-серфинга, потокового видео и нетребовательных киберспортивных игр, где важна высокая частота одного ядра.

Архитектура, ядра и частоты

В основе i3-13100 лежит гибридная архитектура Raptor Lake, представленная четырьмя производительными ядрами Golden Cove и поддержкой технологии Hyper-Threading, что дает в сумме 8 потоков обработки данных. Базовая тактовая частота составляет 3.4 ГГц, а в режиме Turbo Boost она может достигать 4.5 ГГц, обеспечивая отличную отзывчивость в приложениях, чувствительных к скорости одного потока. Техпроцесс 10 нм и 12 МБ интеллектуального кэша L3 способствуют высокой энергоэффективности и быстрому доступу к данным.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер памяти процессора поддерживает современный стандарт DDR5, а также более доступный DDR4, что позволяет гибко подходить к выбору комплектующих. Работая в двухканальном режиме, он обеспечивает поддержку до 128 ГБ оперативной памяти с максимальной эффективной частотой до 4800 МГц для DDR5. Для подключения высокоскоростных накопителей и видеокарты процессор предоставляет 20 линий PCIe 4.0, что позволяет задействовать быстрые NVMe SSD и современные графические адаптеры без ограничений по пропускной способности. Встроенная графика Intel UHD Graphics 730 отсутствует в данной OEM-версии, поэтому для работы системы потребуется дискретная видеокарта.

TDP, питание и разгон

Номинальный теплопакет (TDP) процессора составляет 60 Вт, что указывает на скромное энергопотребление и невысокое тепловыделение. Для его питания достаточно стандартного разъема 8-pin EPS на материнской плате. Модель имеет заблокированный множитель, что исключает классический разгон, однако технология Turbo Boost 2.0 автоматически повышает частоты в рамках теплового и энергетического лимитов. Для стабильной работы будет достаточно базового башенного или даже качественного боксового кулера.

Интегрированная графика и доп. функции

Данная OEM-версия процессора не включает встроенное графическое ядро, что делает его ориентированным на сборки с дискретной видеокартой. Из ключевых современных технологий, поддерживаемых чипом, стоит отметить функцию Resizable BAR, которая при наличии совместимой видеокарты может повысить производительность в играх, а также аппаратное декодирование популярных видеокодеков для снижения нагрузки на систему при просмотре контента.

Нюансы перед покупкой

Перед покупкой Intel Core i3-13100 OEM обязательно убедитесь, что у вас есть или вы планируете приобрести дискретную видеокарту, так как встроенная графика в этой версии отсутствует. При выборе материнской платы на чипсете H610 проверьте поддержку необходимой частоты оперативной памяти и количество портов M.2 для NVMe накопителей. Поскольку это OEM-версия, процессор поставляется без штатного кулера в компактной упаковке, поэтому необходимо отдельно подобрать совместимую систему охлаждения. Для гарантированной совместимости с материнской платой, особенно серии 600, рекомендуется обновить BIOS до последней версии перед установкой процессора.