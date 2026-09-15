Процессор Intel Core i3-13100 S1700 OEM (CM8071505092202)
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Характеристики
Описание товара Процессор Intel Core i3-13100 S1700 OEM (CM8071505092202)
Для кого и под какие задачи
Процессор Intel Core i3-13100 - это идеальный выбор для создания надежной и производительной офисной или домашней мультимедийной системы, а также для бюджетных игровых сборок начального уровня. Установленный в сокет LGA 1700, он совместим с материнскими платами на чипсетах Intel 600 и 700 серий (H610, B660, B760 и выше), что дает широкий выбор по цене и функционалу. Его мощности с лихвой хватит для повседневных задач: работы с документами, веб-серфинга, потокового видео и нетребовательных киберспортивных игр, где важна высокая частота одного ядра.
Архитектура, ядра и частоты
В основе i3-13100 лежит гибридная архитектура Raptor Lake, представленная четырьмя производительными ядрами Golden Cove и поддержкой технологии Hyper-Threading, что дает в сумме 8 потоков обработки данных. Базовая тактовая частота составляет 3.4 ГГц, а в режиме Turbo Boost она может достигать 4.5 ГГц, обеспечивая отличную отзывчивость в приложениях, чувствительных к скорости одного потока. Техпроцесс 10 нм и 12 МБ интеллектуального кэша L3 способствуют высокой энергоэффективности и быстрому доступу к данным.
Кэш, память и контроллеры
Контроллер памяти процессора поддерживает современный стандарт DDR5, а также более доступный DDR4, что позволяет гибко подходить к выбору комплектующих. Работая в двухканальном режиме, он обеспечивает поддержку до 128 ГБ оперативной памяти с максимальной эффективной частотой до 4800 МГц для DDR5. Для подключения высокоскоростных накопителей и видеокарты процессор предоставляет 20 линий PCIe 4.0, что позволяет задействовать быстрые NVMe SSD и современные графические адаптеры без ограничений по пропускной способности. Встроенная графика Intel UHD Graphics 730 отсутствует в данной OEM-версии, поэтому для работы системы потребуется дискретная видеокарта.
TDP, питание и разгон
Номинальный теплопакет (TDP) процессора составляет 60 Вт, что указывает на скромное энергопотребление и невысокое тепловыделение. Для его питания достаточно стандартного разъема 8-pin EPS на материнской плате. Модель имеет заблокированный множитель, что исключает классический разгон, однако технология Turbo Boost 2.0 автоматически повышает частоты в рамках теплового и энергетического лимитов. Для стабильной работы будет достаточно базового башенного или даже качественного боксового кулера.
Интегрированная графика и доп. функции
Данная OEM-версия процессора не включает встроенное графическое ядро, что делает его ориентированным на сборки с дискретной видеокартой. Из ключевых современных технологий, поддерживаемых чипом, стоит отметить функцию Resizable BAR, которая при наличии совместимой видеокарты может повысить производительность в играх, а также аппаратное декодирование популярных видеокодеков для снижения нагрузки на систему при просмотре контента.
Нюансы перед покупкой
Перед покупкой Intel Core i3-13100 OEM обязательно убедитесь, что у вас есть или вы планируете приобрести дискретную видеокарту, так как встроенная графика в этой версии отсутствует. При выборе материнской платы на чипсете H610 проверьте поддержку необходимой частоты оперативной памяти и количество портов M.2 для NVMe накопителей. Поскольку это OEM-версия, процессор поставляется без штатного кулера в компактной упаковке, поэтому необходимо отдельно подобрать совместимую систему охлаждения. Для гарантированной совместимости с материнской платой, особенно серии 600, рекомендуется обновить BIOS до последней версии перед установкой процессора.
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Для кого и под какие задачи
Процессор Intel Core i3-13100 - это идеальный выбор для создания надежной и производительной офисной или домашней мультимедийной системы, а также для бюджетных игровых сборок начального уровня. Установленный в сокет LGA 1700, он совместим с материнскими платами на чипсетах Intel 600 и 700 серий (H610, B660, B760 и выше), что дает широкий выбор по цене и функционалу. Его мощности с лихвой хватит для повседневных задач: работы с документами, веб-серфинга, потокового видео и нетребовательных киберспортивных игр, где важна высокая частота одного ядра.
Архитектура, ядра и частоты
В основе i3-13100 лежит гибридная архитектура Raptor Lake, представленная четырьмя производительными ядрами Golden Cove и поддержкой технологии Hyper-Threading, что дает в сумме 8 потоков обработки данных. Базовая тактовая частота составляет 3.4 ГГц, а в режиме Turbo Boost она может достигать 4.5 ГГц, обеспечивая отличную отзывчивость в приложениях, чувствительных к скорости одного потока. Техпроцесс 10 нм и 12 МБ интеллектуального кэша L3 способствуют высокой энергоэффективности и быстрому доступу к данным.
Кэш, память и контроллеры
Контроллер памяти процессора поддерживает современный стандарт DDR5, а также более доступный DDR4, что позволяет гибко подходить к выбору комплектующих. Работая в двухканальном режиме, он обеспечивает поддержку до 128 ГБ оперативной памяти с максимальной эффективной частотой до 4800 МГц для DDR5. Для подключения высокоскоростных накопителей и видеокарты процессор предоставляет 20 линий PCIe 4.0, что позволяет задействовать быстрые NVMe SSD и современные графические адаптеры без ограничений по пропускной способности. Встроенная графика Intel UHD Graphics 730 отсутствует в данной OEM-версии, поэтому для работы системы потребуется дискретная видеокарта.
TDP, питание и разгон
Номинальный теплопакет (TDP) процессора составляет 60 Вт, что указывает на скромное энергопотребление и невысокое тепловыделение. Для его питания достаточно стандартного разъема 8-pin EPS на материнской плате. Модель имеет заблокированный множитель, что исключает классический разгон, однако технология Turbo Boost 2.0 автоматически повышает частоты в рамках теплового и энергетического лимитов. Для стабильной работы будет достаточно базового башенного или даже качественного боксового кулера.
Интегрированная графика и доп. функции
Данная OEM-версия процессора не включает встроенное графическое ядро, что делает его ориентированным на сборки с дискретной видеокартой. Из ключевых современных технологий, поддерживаемых чипом, стоит отметить функцию Resizable BAR, которая при наличии совместимой видеокарты может повысить производительность в играх, а также аппаратное декодирование популярных видеокодеков для снижения нагрузки на систему при просмотре контента.
Нюансы перед покупкой
Перед покупкой Intel Core i3-13100 OEM обязательно убедитесь, что у вас есть или вы планируете приобрести дискретную видеокарту, так как встроенная графика в этой версии отсутствует. При выборе материнской платы на чипсете H610 проверьте поддержку необходимой частоты оперативной памяти и количество портов M.2 для NVMe накопителей. Поскольку это OEM-версия, процессор поставляется без штатного кулера в компактной упаковке, поэтому необходимо отдельно подобрать совместимую систему охлаждения. Для гарантированной совместимости с материнской платой, особенно серии 600, рекомендуется обновить BIOS до последней версии перед установкой процессора.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
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