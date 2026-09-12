Процессор AMD Ryzen 3 PRO 5350G AM4 (100-000000256) OEM
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Процессор AMD Ryzen 3 PRO 5350G AM4 (100-000000256) OEM
Процессор AMD Ryzen 3 PRO 5350G OEM обеспечит хорошую производительность рабочих и игровых ПК. Его архитектура выполнена по техпроцессу 7 нм, что предусматривает пониженное энергопотребление и повышенную мощность. 4 ядра обрабатывают данные в 8 потоков, благодаря чему все действия выполняются мгновенно. Рабочая частота процессора в турборежиме может повышаться до 4.2 ГГц, что исключает зависания при выполнении операций. Поддержка виртуализации увеличивает производительность в играх и рабочих процессах. Для воспроизведения четкой графики, без разрывов кадров и искажений изображения, в процессор AMD Ryzen 3 PRO 5350G OEM интегрировано графическое ядро Radeon Vega 6. У процессора есть 2 канала для подключения модулей оперативной памяти общим объемом до 128 ГБ. Это обеспечит комфортную работу при одновременном выполнении большого количества действий. С помощью встроенного контроллера PCI-E 3.0 осуществляется поддержка высокой скорости обмена данными при подключении периферийных устройств.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 13 010 руб.3253 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 7 8700F AM5 tray 100-000001590
-
В наличииЦена 13 240 руб.3310 руб. в СплитПроцессор Intel Core i5 6500 OEM (CM8066201920404)
-
В наличииЦена 13 440 руб.3360 руб. в СплитПроцессор Intel Core i3-13100 S1700 OEM (CM8071505092202)
-
В наличииЦена 13 950 руб.3488 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 7 5700X 100-000000926 OEM
-
В наличииЦена 14 240 руб.3560 руб. в СплитПроцессор Intel Core i5-14400F S1700 OEM 2.5G CM8071504821113 IN
-
В наличииЦена 14 370 руб.3593 руб. в СплитПроцессор Intel Core i5 14400F Soc-1700 (CM8071505093011) OEM
-
В наличииЦена 14 440 руб.3610 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 5 5500GT AM4 (100-000001489) OEM
-
В наличииЦена 14 490 руб.3623 руб. в СплитПроцессор Intel Core i5-13400F LGA1700 OEM (CM8071504821107)
-
В наличииЦена 15 320 руб.3830 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 5 7600X AM5 (100-000000593) OEM
-
В наличииЦена 15 440 руб.3860 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 5 5600GT AM4 (100-000001488) OEM
-
В наличииЦена 15 470 руб.3868 руб. в СплитПроцессор Intel Core I5-12400 S1700 OEM (CM8071504650608 S RL5Y ...
-
В наличииЦена 16 160 руб.4040 руб. в СплитПроцессор Intel Core i5 14400 Soc-1700 OEM (CM8071505093012)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Отзывы о товаре Процессор AMD Ryzen 3 PRO 5350G AM4 (100-000000256) OEM