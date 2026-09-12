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Процессор AMD Ryzen 3 PRO 5350G AM4 (100-000000256) OEM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор AMD Ryzen 3 PRO 5350G AM4 (100-000000256) OEM

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Процессор AMD Ryzen 3 PRO 5350G AM4 (100-000000256) OEM - фото 1
Процессор AMD Ryzen 3 PRO 5350G AM4 (100-000000256) OEM - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессоры
Серия процессора
AMD Ryzen 3 PRO
Модель
5350G
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
AMD Cezanne
Количество ядер
4
Количество потоков
8
  • Процессор AMD Ryzen 3 PRO 5350G AM4 (100-000000256) OEM - фото 1
  • Процессор AMD Ryzen 3 PRO 5350G AM4 (100-000000256) OEM - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-13%
13 090 руб.  15 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 655191
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Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Процессоры
Серия процессора
AMD Ryzen 3 PRO
Модель
5350G
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
AMD Cezanne
Количество ядер
4
Количество потоков
8
Объем кэша L2
2
Объем кэша L3
8
Базовая тактовая частота, ГГц
4
Частота процессора в режиме Turbo
4.2
Тип памяти
DDR4
Максимальная рабочая температура
95
Интегрированное графическое ядро
AMD Radeon Vega 6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х5
Вес, г.
50

Описание товара Процессор AMD Ryzen 3 PRO 5350G AM4 (100-000000256) OEM

Процессор AMD Ryzen 3 PRO 5350G OEM обеспечит хорошую производительность рабочих и игровых ПК. Его архитектура выполнена по техпроцессу 7 нм, что предусматривает пониженное энергопотребление и повышенную мощность. 4 ядра обрабатывают данные в 8 потоков, благодаря чему все действия выполняются мгновенно. Рабочая частота процессора в турборежиме может повышаться до 4.2 ГГц, что исключает зависания при выполнении операций. Поддержка виртуализации увеличивает производительность в играх и рабочих процессах. Для воспроизведения четкой графики, без разрывов кадров и искажений изображения, в процессор AMD Ryzen 3 PRO 5350G OEM интегрировано графическое ядро Radeon Vega 6. У процессора есть 2 канала для подключения модулей оперативной памяти общим объемом до 128 ГБ. Это обеспечит комфортную работу при одновременном выполнении большого количества действий. С помощью встроенного контроллера PCI-E 3.0 осуществляется поддержка высокой скорости обмена данными при подключении периферийных устройств.



Теги товара: 4 ядерные, AM4

Отзывы о товаре Процессор AMD Ryzen 3 PRO 5350G AM4 (100-000000256) OEM




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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Процессоры
Серия процессора
AMD Ryzen 3 PRO
Модель
5350G
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
AMD Cezanne
Количество ядер
4
Количество потоков
8
Объем кэша L2
2
Объем кэша L3
8
Развернуть
Базовая тактовая частота, ГГц
4
Частота процессора в режиме Turbo
4.2
Тип памяти
DDR4
Максимальная рабочая температура
95
Интегрированное графическое ядро
AMD Radeon Vega 6
Страна производитель
Китай
Описание
Процессор AMD Ryzen 3 PRO 5350G OEM обеспечит хорошую производительность рабочих и игровых ПК. Его архитектура выполнена по техпроцессу 7 нм, что предусматривает пониженное энергопотребление и повышенную мощность. 4 ядра обрабатывают данные в 8 потоков, благодаря чему все действия выполняются мгновенно. Рабочая частота процессора в турборежиме может повышаться до 4.2 ГГц, что исключает зависания при выполнении операций. Поддержка виртуализации увеличивает производительность в играх и рабочих процессах. Для воспроизведения четкой графики, без разрывов кадров и искажений изображения, в процессор AMD Ryzen 3 PRO 5350G OEM интегрировано графическое ядро Radeon Vega 6. У процессора есть 2 канала для подключения модулей оперативной памяти общим объемом до 128 ГБ. Это обеспечит комфортную работу при одновременном выполнении большого количества действий. С помощью встроенного контроллера PCI-E 3.0 осуществляется поддержка высокой скорости обмена данными при подключении периферийных устройств.


Теги товара: 4 ядерные, AM4
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Отзывы


Процессор AMD Ryzen 3 PRO 5350G AM4 (100-000000256) OEM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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