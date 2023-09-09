Процессор Intel Core I9-13900KF S1700 OEM (CM8071505094012)
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Характеристики
Описание товара Процессор Intel Core I9-13900KF S1700 OEM (CM8071505094012)
Для кого и под какие задачи
Процессор Intel Core i9-13900KF - это флагманское решение для тех, кому недостаточно стандартной высокой производительности. Он создан для требовательных энтузиастов и профессионалов: для стримеров, которые хотят вести трансляцию в высоком качестве без потери FPS в играх; для специалистов по видеомонтажу и 3D-рендерингу, где скорость вычислений напрямую влияет на сроки выполнения проектов; а также для опытных сборщиков, планирующих мощную игровую систему высшего класса без компромиссов. Чип использует сокет LGA 1700 и требует совместимой материнской платы на чипсетах Z790, Z690, B760 или B660, при этом для полного раскрытия потенциала разгона необходимы платы серии Z.
Архитектура, ядра и частоты
В основе i9-13900KF лежит гибридная архитектура Raptor Lake, сочетающая высокопроизводительные ядра P-Core и энергоэффективные ядра E-Core. Конфигурация из 24 ядер (8 P-ядер и 16 E-ядер) и 32 потоков обеспечивает беспрецедентную многозадачность, позволяя одновременно работать с тяжелыми приложениями и фоновыми задачами. Базовая частота составляет 3.0 ГГц, а в режиме Turbo Boost Max 3.0 она способна достигать 5.8 ГГц на лучших ядрах, что гарантирует исключительную однопоточную производительность для игр и отзывчивости системы. Большой объем кэш-памяти (36 МБ L3) и 10-нм техпроцесс Intel 7 оптимизируют обработку данных.
Кэш, память и контроллеры
Контроллер памяти процессора поддерживает как современный стандарт DDR5, так и более доступную DDR4, что дает гибкость при выборе комплектующих. Работая в двухканальном режиме, он позволяет использовать до 128 ГБ ОЗУ с официальной частотой до 5600 МТ/с для DDR5. Интегрированный контроллер PCI Express 5.0 предоставляет 16 линий для видеокарты, обеспечивая задел для будущих поколений GPU, а также дополнительно 4 линии PCIe 4.0 для скоростных NVMe-накопителей. Встроенная графика в этой модели (индекс "F") отключена, что предполагает обязательное использование дискретной видеокарты.
TDP, питание и разгон
Номинальный тепловой пакет (Base Power) процессора заявлен на уровне 125 Вт, однако в турбо-режимах (Max Turbo Power) потребление может значительно возрастать. Это накладывает особые требования на систему питания материнской платы (рекомендуется robust VRM) и на систему охлаждения - высокопроизводительный кулер жидкостного типа или мощная башенная модель являются необходимостью. Индекс "K" в названии означает разблокированный множитель, открывающий широкие возможности для ручного разгона с целью выжать дополнительную производительность для самых требовательных задач.
Интегрированная графика и доп. функции
Данная модель, как и все процессоры серии KF, не оснащена встроенным графическим ядром. Это делает ее идеальным выбором для сборок с мощной дискретной видеокартой. Среди ключевых технологий стоит выделить поддержку Intel Thread Director для оптимального распределения нагрузок между гибридными ядрами в Windows 11, аппаратное ускорение кодирования/декодирования AV1 и HEVC, а также технологию Resizable BAR, повышающую производительность в играх при использовании совместимых видеокарт.
Нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что выбранная материнская плата имеет достаточно мощную систему питания (VRM) и способна эффективно отводить тепло от зоны процессорного разъема. Для плат на чипсетах Z690 может потребоваться обновление BIOS для корректной работы с процессорами 13-го поколения. Учитывайте высокое энергопотребление в нагрузке: блок питания высокой мощности (от 850 Вт) с качественными линиями 12V обязателен. После сборки рекомендуем провести стресс-тесты для проверки стабильности системы под нагрузкой и эффективности работы системы охлаждения.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: Intel i9, Intel 13-го поколения, Intel игровые, Игровые, LGA 1700
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Для кого и под какие задачи
Процессор Intel Core i9-13900KF - это флагманское решение для тех, кому недостаточно стандартной высокой производительности. Он создан для требовательных энтузиастов и профессионалов: для стримеров, которые хотят вести трансляцию в высоком качестве без потери FPS в играх; для специалистов по видеомонтажу и 3D-рендерингу, где скорость вычислений напрямую влияет на сроки выполнения проектов; а также для опытных сборщиков, планирующих мощную игровую систему высшего класса без компромиссов. Чип использует сокет LGA 1700 и требует совместимой материнской платы на чипсетах Z790, Z690, B760 или B660, при этом для полного раскрытия потенциала разгона необходимы платы серии Z.
Архитектура, ядра и частоты
В основе i9-13900KF лежит гибридная архитектура Raptor Lake, сочетающая высокопроизводительные ядра P-Core и энергоэффективные ядра E-Core. Конфигурация из 24 ядер (8 P-ядер и 16 E-ядер) и 32 потоков обеспечивает беспрецедентную многозадачность, позволяя одновременно работать с тяжелыми приложениями и фоновыми задачами. Базовая частота составляет 3.0 ГГц, а в режиме Turbo Boost Max 3.0 она способна достигать 5.8 ГГц на лучших ядрах, что гарантирует исключительную однопоточную производительность для игр и отзывчивости системы. Большой объем кэш-памяти (36 МБ L3) и 10-нм техпроцесс Intel 7 оптимизируют обработку данных.
Кэш, память и контроллеры
Контроллер памяти процессора поддерживает как современный стандарт DDR5, так и более доступную DDR4, что дает гибкость при выборе комплектующих. Работая в двухканальном режиме, он позволяет использовать до 128 ГБ ОЗУ с официальной частотой до 5600 МТ/с для DDR5. Интегрированный контроллер PCI Express 5.0 предоставляет 16 линий для видеокарты, обеспечивая задел для будущих поколений GPU, а также дополнительно 4 линии PCIe 4.0 для скоростных NVMe-накопителей. Встроенная графика в этой модели (индекс "F") отключена, что предполагает обязательное использование дискретной видеокарты.
TDP, питание и разгон
Номинальный тепловой пакет (Base Power) процессора заявлен на уровне 125 Вт, однако в турбо-режимах (Max Turbo Power) потребление может значительно возрастать. Это накладывает особые требования на систему питания материнской платы (рекомендуется robust VRM) и на систему охлаждения - высокопроизводительный кулер жидкостного типа или мощная башенная модель являются необходимостью. Индекс "K" в названии означает разблокированный множитель, открывающий широкие возможности для ручного разгона с целью выжать дополнительную производительность для самых требовательных задач.
Интегрированная графика и доп. функции
Данная модель, как и все процессоры серии KF, не оснащена встроенным графическим ядром. Это делает ее идеальным выбором для сборок с мощной дискретной видеокартой. Среди ключевых технологий стоит выделить поддержку Intel Thread Director для оптимального распределения нагрузок между гибридными ядрами в Windows 11, аппаратное ускорение кодирования/декодирования AV1 и HEVC, а также технологию Resizable BAR, повышающую производительность в играх при использовании совместимых видеокарт.
Нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что выбранная материнская плата имеет достаточно мощную систему питания (VRM) и способна эффективно отводить тепло от зоны процессорного разъема. Для плат на чипсетах Z690 может потребоваться обновление BIOS для корректной работы с процессорами 13-го поколения. Учитывайте высокое энергопотребление в нагрузке: блок питания высокой мощности (от 850 Вт) с качественными линиями 12V обязателен. После сборки рекомендуем провести стресс-тесты для проверки стабильности системы под нагрузкой и эффективности работы системы охлаждения.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: Intel i9, Intel 13-го поколения, Intel игровые, Игровые, LGA 1700
Достоинства:
Комментарий:
Купил для рендеринга в корона рендер , очень быстрый и очень горячий , даунвольтом понизил температуру при тесте синебенч со 100 градусов до 84 в рендере, в играх 54 градуса в танках
Достоинства:
Комментарий:
Обращайте внимание на материнскую плату , усики теперь на ней.
Достоинства:
Комментарий:
Этого монстра я еще не утихомирил, жду достойную материнку.
Отзывы о товаре Процессор Intel Core I9-13900KF S1700 OEM (CM8071505094012)
Достоинства:
Комментарий:
Купил для рендеринга в корона рендер , очень быстрый и очень горячий , даунвольтом понизил температуру при тесте синебенч со 100 градусов до 84 в рендере, в играх 54 градуса в танках
Достоинства:
Комментарий:
Обращайте внимание на материнскую плату , усики теперь на ней.
Достоинства:
Комментарий:
Этого монстра я еще не утихомирил, жду достойную материнку.