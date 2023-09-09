Описание товара Процессор Intel Core I9-13900KF S1700 OEM (CM8071505094012)

Для кого и под какие задачи

Процессор Intel Core i9-13900KF - это флагманское решение для тех, кому недостаточно стандартной высокой производительности. Он создан для требовательных энтузиастов и профессионалов: для стримеров, которые хотят вести трансляцию в высоком качестве без потери FPS в играх; для специалистов по видеомонтажу и 3D-рендерингу, где скорость вычислений напрямую влияет на сроки выполнения проектов; а также для опытных сборщиков, планирующих мощную игровую систему высшего класса без компромиссов. Чип использует сокет LGA 1700 и требует совместимой материнской платы на чипсетах Z790, Z690, B760 или B660, при этом для полного раскрытия потенциала разгона необходимы платы серии Z.

Архитектура, ядра и частоты

В основе i9-13900KF лежит гибридная архитектура Raptor Lake, сочетающая высокопроизводительные ядра P-Core и энергоэффективные ядра E-Core. Конфигурация из 24 ядер (8 P-ядер и 16 E-ядер) и 32 потоков обеспечивает беспрецедентную многозадачность, позволяя одновременно работать с тяжелыми приложениями и фоновыми задачами. Базовая частота составляет 3.0 ГГц, а в режиме Turbo Boost Max 3.0 она способна достигать 5.8 ГГц на лучших ядрах, что гарантирует исключительную однопоточную производительность для игр и отзывчивости системы. Большой объем кэш-памяти (36 МБ L3) и 10-нм техпроцесс Intel 7 оптимизируют обработку данных.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер памяти процессора поддерживает как современный стандарт DDR5, так и более доступную DDR4, что дает гибкость при выборе комплектующих. Работая в двухканальном режиме, он позволяет использовать до 128 ГБ ОЗУ с официальной частотой до 5600 МТ/с для DDR5. Интегрированный контроллер PCI Express 5.0 предоставляет 16 линий для видеокарты, обеспечивая задел для будущих поколений GPU, а также дополнительно 4 линии PCIe 4.0 для скоростных NVMe-накопителей. Встроенная графика в этой модели (индекс "F") отключена, что предполагает обязательное использование дискретной видеокарты.

TDP, питание и разгон

Номинальный тепловой пакет (Base Power) процессора заявлен на уровне 125 Вт, однако в турбо-режимах (Max Turbo Power) потребление может значительно возрастать. Это накладывает особые требования на систему питания материнской платы (рекомендуется robust VRM) и на систему охлаждения - высокопроизводительный кулер жидкостного типа или мощная башенная модель являются необходимостью. Индекс "K" в названии означает разблокированный множитель, открывающий широкие возможности для ручного разгона с целью выжать дополнительную производительность для самых требовательных задач.

Интегрированная графика и доп. функции

Данная модель, как и все процессоры серии KF, не оснащена встроенным графическим ядром. Это делает ее идеальным выбором для сборок с мощной дискретной видеокартой. Среди ключевых технологий стоит выделить поддержку Intel Thread Director для оптимального распределения нагрузок между гибридными ядрами в Windows 11, аппаратное ускорение кодирования/декодирования AV1 и HEVC, а также технологию Resizable BAR, повышающую производительность в играх при использовании совместимых видеокарт.

Нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что выбранная материнская плата имеет достаточно мощную систему питания (VRM) и способна эффективно отводить тепло от зоны процессорного разъема. Для плат на чипсетах Z690 может потребоваться обновление BIOS для корректной работы с процессорами 13-го поколения. Учитывайте высокое энергопотребление в нагрузке: блок питания высокой мощности (от 850 Вт) с качественными линиями 12V обязателен. После сборки рекомендуем провести стресс-тесты для проверки стабильности системы под нагрузкой и эффективности работы системы охлаждения.