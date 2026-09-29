Процессор Intel Core i7-9700 (CM8068403874521)
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Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i7
Socket
LGA 1151-v2
Тип поставки
OEM
Ядро
Coffee Lake
Количество ядер
8
Количество потоков
8
Объем кэша L3
12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 690 руб.
В наличии
Код товара: 253240
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
29 690 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i7
Socket
LGA 1151-v2
Тип поставки
OEM
Ядро
Coffee Lake
Количество ядер
8
Количество потоков
8
Объем кэша L3
12
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 630
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
4х4х1
Вес, г.
80
Описание товара Процессор Intel Core i7-9700 (CM8068403874521)
Процессор Intel Core i7-9700 (CM8068403874521)
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Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i7
Socket
LGA 1151-v2
Тип поставки
OEM
Ядро
Coffee Lake
Количество ядер
8
Количество потоков
8
Объем кэша L3
12
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Развернуть
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 630
Страна производитель
Китай
Процессор Intel Core i7-9700 (CM8068403874521)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: Intel i7, Intel игровые, Игровые, 8 ядерные, С встроенной графикой
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: Intel i7, Intel игровые, Игровые, 8 ядерные, С встроенной графикой
Процессор Intel Core i7-9700 (CM8068403874521) - стоимость товара 29690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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