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Процессор Intel Core i7-9700 (CM8068403874521) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор Intel Core i7-9700 (CM8068403874521)

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Процессор Intel Core i7-9700 (CM8068403874521)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i7
Socket
LGA 1151-v2
Тип поставки
OEM
Ядро
Coffee Lake
Количество ядер
8
Количество потоков
8
Объем кэша L3
12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 690 руб. 
Начислим 476 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 253240
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Процессор Intel Core i7-9700 (CM8068403874521)
29 690 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i7
Socket
LGA 1151-v2
Тип поставки
OEM
Ядро
Coffee Lake
Количество ядер
8
Количество потоков
8
Объем кэша L3
12
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 630
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
4х4х1
Вес, г.
80

Описание товара Процессор Intel Core i7-9700 (CM8068403874521)

Процессор Intel Core i7-9700 (CM8068403874521)

Отзывы о товаре Процессор Intel Core i7-9700 (CM8068403874521)




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i7
Socket
LGA 1151-v2
Тип поставки
OEM
Ядро
Coffee Lake
Количество ядер
8
Количество потоков
8
Объем кэша L3
12
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Развернуть
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 630
Страна производитель
Китай
Описание
Процессор Intel Core i7-9700 (CM8068403874521)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Процессор Intel Core i7-9700 (CM8068403874521) - стоимость товара 29690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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