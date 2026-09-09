Процессор Intel Core i3-9100 S1151v2 Tray (CM8068403377319)
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Характеристики
Описание товара Процессор Intel Core i3-9100 S1151v2 Tray (CM8068403377319)
Для кого и под какие задачи
Процессор Intel Core i3-9100 станет отличным выбором для создания недорогой, но отзывчивой системы для повседневных задач. Он идеально подходит для работы в офисе, учебы, веб-серфинга, а также для легкого гейминга в паре с дискретной видеокартой начального уровня. Установленный в сокет LGA 1151 v2, этот CPU совместим с материнскими платами на чипсетах серий 300 (H310, B360, H370, Z370, Z390), что позволяет собрать сбалансированную бюджетную конфигурацию.
Архитектура, ядра и частоты
В основе модели i3-9100 лежит микроархитектура Coffee Lake, изготовленная по 14-нанометровому техпроцессу. Процессор оснащен 4 физическими ядрами, которые работают в 4 потоках, что обеспечивает стабильную производительность в большинстве приложений. Базовая тактовая частота составляет 3.6 ГГц, а в режиме Turbo Boost 2.0 она может повышаться до 4.2 ГГц на одном ядре, обеспечивая хорошую скорость отклика в однопоточных задачах. Объем кэш-памяти третьего уровня (L3) равен 6 МБ, что положительно влияет на скорость обработки повторяющихся операций.
Кэш, память и контроллеры
Контроллер оперативной памяти в Core i3-9100 поддерживает двухканальный режим работы с DDR4. Максимальная поддерживаемая частота ОЗУ составляет 2400 МГц, что для данной платформы является достаточным для устранения любых потенциальных узких мест в производительности. Процессор использует интерфейс PCIe 3.0, предоставляя 16 линий для подключения дискретной видеокарты, что гарантирует ее полную пропускную способность в играх и приложениях.
TDP, питание и разгон
Тепловыделение (TDP) процессора заявлено на уровне 65 Вт, что указывает на умеренное энергопотребление и позволяет использовать для его охлаждения недорогие боксовые или компактные башенные кулеры. Важно отметить, что Intel Core i3-9100 является заблокированным процессором (без индекса "K"), поэтому его множитель разблокировать невозможно. Это означает, что ручной разгон частоты не поддерживается, что полностью соответствует его позиционированию как надежного и энергоэффективного решения для стабильной работы.
Интегрированная графика и доп. функции
Данная модель оснащена встроенным графическим ядром Intel UHD Graphics 630. Оно отлично справится с выводом изображения на несколько мониторов, декодированием видео и работой в офисных приложениях. Для игр же потребуется установка дискретной видеокарты. Из дополнительных технологий процессор поддерживает аппаратное ускорение кодирования и декодирования видео, что может быть полезно для простых операций с медиафайлами.
Нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата на сокете LGA 1151 v2 поддерживает процессоры 9-го поколения (Coffee Lake Refresh). Для некоторых плат на чипсетах 300-й серии может потребоваться обновление BIOS. Учитывая невозможность разгона, нет необходимости в материнской плате с усиленной системой питания (VRM), что дополнительно экономит бюджет. Для долгой и стабильной работы даже этого неприхотливого процессора рекомендуется обеспечить ему хороший воздухообмен внутри корпуса.
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Для кого и под какие задачи
Процессор Intel Core i3-9100 станет отличным выбором для создания недорогой, но отзывчивой системы для повседневных задач. Он идеально подходит для работы в офисе, учебы, веб-серфинга, а также для легкого гейминга в паре с дискретной видеокартой начального уровня. Установленный в сокет LGA 1151 v2, этот CPU совместим с материнскими платами на чипсетах серий 300 (H310, B360, H370, Z370, Z390), что позволяет собрать сбалансированную бюджетную конфигурацию.
Архитектура, ядра и частоты
В основе модели i3-9100 лежит микроархитектура Coffee Lake, изготовленная по 14-нанометровому техпроцессу. Процессор оснащен 4 физическими ядрами, которые работают в 4 потоках, что обеспечивает стабильную производительность в большинстве приложений. Базовая тактовая частота составляет 3.6 ГГц, а в режиме Turbo Boost 2.0 она может повышаться до 4.2 ГГц на одном ядре, обеспечивая хорошую скорость отклика в однопоточных задачах. Объем кэш-памяти третьего уровня (L3) равен 6 МБ, что положительно влияет на скорость обработки повторяющихся операций.
Кэш, память и контроллеры
Контроллер оперативной памяти в Core i3-9100 поддерживает двухканальный режим работы с DDR4. Максимальная поддерживаемая частота ОЗУ составляет 2400 МГц, что для данной платформы является достаточным для устранения любых потенциальных узких мест в производительности. Процессор использует интерфейс PCIe 3.0, предоставляя 16 линий для подключения дискретной видеокарты, что гарантирует ее полную пропускную способность в играх и приложениях.
TDP, питание и разгон
Тепловыделение (TDP) процессора заявлено на уровне 65 Вт, что указывает на умеренное энергопотребление и позволяет использовать для его охлаждения недорогие боксовые или компактные башенные кулеры. Важно отметить, что Intel Core i3-9100 является заблокированным процессором (без индекса "K"), поэтому его множитель разблокировать невозможно. Это означает, что ручной разгон частоты не поддерживается, что полностью соответствует его позиционированию как надежного и энергоэффективного решения для стабильной работы.
Интегрированная графика и доп. функции
Данная модель оснащена встроенным графическим ядром Intel UHD Graphics 630. Оно отлично справится с выводом изображения на несколько мониторов, декодированием видео и работой в офисных приложениях. Для игр же потребуется установка дискретной видеокарты. Из дополнительных технологий процессор поддерживает аппаратное ускорение кодирования и декодирования видео, что может быть полезно для простых операций с медиафайлами.
Нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата на сокете LGA 1151 v2 поддерживает процессоры 9-го поколения (Coffee Lake Refresh). Для некоторых плат на чипсетах 300-й серии может потребоваться обновление BIOS. Учитывая невозможность разгона, нет необходимости в материнской плате с усиленной системой питания (VRM), что дополнительно экономит бюджет. Для долгой и стабильной работы даже этого неприхотливого процессора рекомендуется обеспечить ему хороший воздухообмен внутри корпуса.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
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