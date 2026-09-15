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Процессор AMD Ryzen 9 7900X AM5 tray (100-000000589) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор AMD Ryzen 9 7900X AM5 tray (100-000000589)

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Процессор AMD Ryzen 9 7900X AM5 tray (100-000000589)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Socket
AM5
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
5
Ядро
Raphael
Количество ядер
12
Количество потоков
24
Объем кэша L3
64
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 180 руб. 
Начислим 547 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 582176
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Процессор AMD Ryzen 9 7900X AM5 tray (100-000000589)
34 180 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Socket
AM5
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
5
Ядро
Raphael
Количество ядер
12
Количество потоков
24
Объем кэша L2
12
Объем кэша L3
64
Тактовая частота
4.7
Тип памяти
DDR5
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
95
Интегрированное графическое ядро
AMD Radeon Graphics
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
4х4х1
Вес, г.
110

Описание товара Процессор AMD Ryzen 9 7900X AM5 tray (100-000000589)

Для кого и под какие задачи

Процессор AMD Ryzen 9 7900X - это флаггантский 12-ядерный чип для высокопроизводительных рабочих станций и геймеров, не идущих на компромиссы. Он идеально подходит для профессиональных задач: быстрого рендеринга видео, работы с 3D-графикой, сложных вычислений и стриминга без потери FPS. Установленный в материнскую плату с сокетом AM5 (чипсеты X670E, X670, B650), этот процессор станет сердцем мощной сборки, способной справиться с многозадачностью любого уровня.

Архитектура, ядра и частоты

В основе Ryzen 9 7900X лежит передовая архитектура AMD Zen 4, выполненная по 5-нанометровому техпроцессу. Конфигурация 12 ядер и 24 потоков обеспечивает исключительную параллельную производительность для рендеринга и тяжелых приложений. Высокая базовая частота 4.7 ГГц и турбо-частота до 5.6 ГГц гарантируют отличную скорость в играх и однопоточных задачах. Большой объем кэш-памяти L2 (12 МБ) и L3 (64 МБ) минимизирует задержки, ускоряя обработку данных.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер памяти процессора поддерживает исключительно современный стандарт DDR5 в двухканальном режиме, с официальной частотой до 5200 МГц, что обеспечивает высокую пропускную способность для игр и профессиональных пакетов. Интегрированный контроллер PCI Express 5.0 предоставляет 24 линии, позволяя использовать самые быстрые NVMe SSD и готовиться к будущим поколениям видеокарт. Встроенной графики (iGPU) в этой модели нет, что предполагает обязательное использование дискретной видеокарты.

TDP, питание и разгон

Номинальный теплопакет (TDP) процессора составляет 170 Вт, что указывает на высокое энергопотребление под нагрузкой и требует соответствующего подхода к охлаждению. Для стабильной работы рекомендуется мощный кулер башенного типа или СЖО. Ryzen 9 7900X имеет разблокированный множитель (серия X), предоставляя энтузиастам широкие возможности для ручного разгона с помощью Precision Boost Overdrive и на материнских платах с надежной системой питания VRM.

Интегрированная графика и доп. функции

Данная модель процессора не оснащена интегрированным графическим ядром, что типично для высокопроизводительных решений AMD серии Ryzen 9. Однако чип поддерживает современные технологии, такие как AMD EXPO для простого разгона оперативной памяти и Resizable BAR (Smart Access Memory) для увеличения производительности в связке с видеокартами AMD Radeon. Также присутствует поддержка новых инструкций для ускорения рабочих нагрузок.

Нюансы перед покупкой

Перед покупкой Ryzen 9 7900X убедитесь, что выбранная материнская плата на сокете AM5 имеет достаточную систему охлаждения VRM для питания этого мощного процессора. Обязательно потребуется производительная система охлаждения и качественный блок питания. Учитывайте, что для работы с DDR5 памятью нужны соответствующие модули ОЗУ. После сборки рекомендуется обновить BIOS материнской платы до последней версии для обеспечения максимальной стабильности и производительности, а также провести стресс-тестирование системы.

Отзывы о товаре Процессор AMD Ryzen 9 7900X AM5 tray (100-000000589)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Socket
AM5
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
5
Ядро
Raphael
Количество ядер
12
Количество потоков
24
Объем кэша L2
12
Объем кэша L3
64
Тактовая частота
4.7
Развернуть
Тип памяти
DDR5
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
95
Интегрированное графическое ядро
AMD Radeon Graphics
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Процессор AMD Ryzen 9 7900X - это флаггантский 12-ядерный чип для высокопроизводительных рабочих станций и геймеров, не идущих на компромиссы. Он идеально подходит для профессиональных задач: быстрого рендеринга видео, работы с 3D-графикой, сложных вычислений и стриминга без потери FPS. Установленный в материнскую плату с сокетом AM5 (чипсеты X670E, X670, B650), этот процессор станет сердцем мощной сборки, способной справиться с многозадачностью любого уровня.

Архитектура, ядра и частоты

В основе Ryzen 9 7900X лежит передовая архитектура AMD Zen 4, выполненная по 5-нанометровому техпроцессу. Конфигурация 12 ядер и 24 потоков обеспечивает исключительную параллельную производительность для рендеринга и тяжелых приложений. Высокая базовая частота 4.7 ГГц и турбо-частота до 5.6 ГГц гарантируют отличную скорость в играх и однопоточных задачах. Большой объем кэш-памяти L2 (12 МБ) и L3 (64 МБ) минимизирует задержки, ускоряя обработку данных.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер памяти процессора поддерживает исключительно современный стандарт DDR5 в двухканальном режиме, с официальной частотой до 5200 МГц, что обеспечивает высокую пропускную способность для игр и профессиональных пакетов. Интегрированный контроллер PCI Express 5.0 предоставляет 24 линии, позволяя использовать самые быстрые NVMe SSD и готовиться к будущим поколениям видеокарт. Встроенной графики (iGPU) в этой модели нет, что предполагает обязательное использование дискретной видеокарты.

TDP, питание и разгон

Номинальный теплопакет (TDP) процессора составляет 170 Вт, что указывает на высокое энергопотребление под нагрузкой и требует соответствующего подхода к охлаждению. Для стабильной работы рекомендуется мощный кулер башенного типа или СЖО. Ryzen 9 7900X имеет разблокированный множитель (серия X), предоставляя энтузиастам широкие возможности для ручного разгона с помощью Precision Boost Overdrive и на материнских платах с надежной системой питания VRM.

Интегрированная графика и доп. функции

Данная модель процессора не оснащена интегрированным графическим ядром, что типично для высокопроизводительных решений AMD серии Ryzen 9. Однако чип поддерживает современные технологии, такие как AMD EXPO для простого разгона оперативной памяти и Resizable BAR (Smart Access Memory) для увеличения производительности в связке с видеокартами AMD Radeon. Также присутствует поддержка новых инструкций для ускорения рабочих нагрузок.

Нюансы перед покупкой

Перед покупкой Ryzen 9 7900X убедитесь, что выбранная материнская плата на сокете AM5 имеет достаточную систему охлаждения VRM для питания этого мощного процессора. Обязательно потребуется производительная система охлаждения и качественный блок питания. Учитывайте, что для работы с DDR5 памятью нужны соответствующие модули ОЗУ. После сборки рекомендуется обновить BIOS материнской платы до последней версии для обеспечения максимальной стабильности и производительности, а также провести стресс-тестирование системы.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Процессор AMD Ryzen 9 7900X AM5 tray (100-000000589) - по цене 34180 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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