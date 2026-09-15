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Процессор AMD EPYC 7663 (100-000000318) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор AMD EPYC 7663 (100-000000318)

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Процессор AMD EPYC 7663 (100-000000318) - фото 1
Процессор AMD EPYC 7663 (100-000000318) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Socket
SP3
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Rome
Количество ядер
56
Количество потоков
112
Объем кэша L3
256
  • Процессор AMD EPYC 7663 (100-000000318) - фото 1
  • Процессор AMD EPYC 7663 (100-000000318) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 633084
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Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Socket
SP3
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Rome
Количество ядер
56
Количество потоков
112
Объем кэша L3
256
Тактовая частота
2
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
128
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х1
Вес, г.
200

Описание товара Процессор AMD EPYC 7663 (100-000000318)

Классические надежные процессоры для компьютеров. Великолепная производительность ПК с данной моделью процессора позволит без проблем использовать многозадачный режим, чтобы общаться с друзьями и близкими, развлекаться и работать. Также вас порадует впечатляющая производительность и качество графики.

Отзывы о товаре Процессор AMD EPYC 7663 (100-000000318)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Socket
SP3
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Rome
Количество ядер
56
Количество потоков
112
Объем кэша L3
256
Тактовая частота
2
Тип памяти
DDR4
Развернуть
Максимальный объем памяти
128
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Классические надежные процессоры для компьютеров. Великолепная производительность ПК с данной моделью процессора позволит без проблем использовать многозадачный режим, чтобы общаться с друзьями и близкими, развлекаться и работать. Также вас порадует впечатляющая производительность и качество графики.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Процессор AMD EPYC 7663 (100-000000318) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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