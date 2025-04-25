Процессор AMD AMD EPYC (Twenty-Four Core) Model 7413 OEM
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Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Socket
SP3
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Milan
Количество ядер
24
Количество потоков
48
Объем кэша L3
128
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
70 090 руб.
В наличии
Код товара: 473850
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
70 090 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Socket
SP3
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Milan
Количество ядер
24
Количество потоков
48
Объем кэша L3
128
Тактовая частота
2.6
Тип памяти
DDR4
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
4х4х1
Вес, г.
200
Описание товара Процессор AMD AMD EPYC (Twenty-Four Core) Model 7413 OEM
24-ядерный процессор AMD EPYC 7413 с базовой частотой 2.65 ГГц предназначен для использования в одно/двухпроцессорных серверных системах с разъемами SP3, кэш-память составляет 128 МБ, тепловая мощность — 180 Вт.
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Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Socket
SP3
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Milan
Количество ядер
24
Количество потоков
48
Объем кэша L3
128
Тактовая частота
2.6
Тип памяти
DDR4
Развернуть
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
24-ядерный процессор AMD EPYC 7413 с базовой частотой 2.65 ГГц предназначен для использования в одно/двухпроцессорных серверных системах с разъемами SP3, кэш-память составляет 128 МБ, тепловая мощность — 180 Вт.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Достоинства:
Экономичное решение для дата-центра!
Недостатки:
Не обнаружено
Комментарий:
Купили для расширения серверной инфраструктуры - процессор оправдал все ожидания. Энергоэффективность позволяет существенно снизить затраты на охлаждение. Поддержка современных технологий хранения данных работает без сбоев. Однозначно рекомендую для серверных решений!
Достоинства:
Мощный серверный процессор!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Используем в нашем дата-центре для хостинга - справляется с нагрузкой на 100%. 24 ядра работают как часы, даже при максимальной загрузке. Энергоэффективность на высоте - счета за электричество приятно удивили. Особенно порадовала поддержка PCIe 4.0, все компоненты работают на максимальной скорости.
Достоинства:
Профессиональное решение для рендера!
Недостатки:
Не нашла
Комментарий:
Использую в рендер-ферме для обработки 3D-графики - процессор творит чудеса! Скорость рендеринга увеличилась в разы по сравнению с предыдущим поколением. Поддержка большого объема оперативной памяти позволяет работать с очень крупными проектами.
Достоинства:
Надежный серверный монстр
Недостатки:
Никак нет
Комментарий:
Как системный администратор, постоянно ищу оптимальное соотношение цена/производительность. Этот EPYC полностью соответствует ожиданиям - стабильная работа 24/7, отличная многозадачность. Встроенная графика помогает при первичной настройке сервера.
Достоинства:
За свои деньги - просто находка для бизнеса!
Недостатки:
Не обнаружили
Комментарий:
Приобрели для корпоративного сервера - производительность превзошла ожидания. Многопоточность работает отлично, все приложения запускаются мгновенно. Теплоотвод продуманный, температура в норме даже при длительной нагрузке.
Процессор AMD AMD EPYC (Twenty-Four Core) Model 7413 OEM - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 70090 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Процессор AMD AMD EPYC (Twenty-Four Core) Model 7413 OEM
Достоинства:
Экономичное решение для дата-центра!
Недостатки:
Не обнаружено
Комментарий:
Купили для расширения серверной инфраструктуры - процессор оправдал все ожидания. Энергоэффективность позволяет существенно снизить затраты на охлаждение. Поддержка современных технологий хранения данных работает без сбоев. Однозначно рекомендую для серверных решений!
Достоинства:
Мощный серверный процессор!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Используем в нашем дата-центре для хостинга - справляется с нагрузкой на 100%. 24 ядра работают как часы, даже при максимальной загрузке. Энергоэффективность на высоте - счета за электричество приятно удивили. Особенно порадовала поддержка PCIe 4.0, все компоненты работают на максимальной скорости.
Достоинства:
Профессиональное решение для рендера!
Недостатки:
Не нашла
Комментарий:
Использую в рендер-ферме для обработки 3D-графики - процессор творит чудеса! Скорость рендеринга увеличилась в разы по сравнению с предыдущим поколением. Поддержка большого объема оперативной памяти позволяет работать с очень крупными проектами.
Достоинства:
Надежный серверный монстр
Недостатки:
Никак нет
Комментарий:
Как системный администратор, постоянно ищу оптимальное соотношение цена/производительность. Этот EPYC полностью соответствует ожиданиям - стабильная работа 24/7, отличная многозадачность. Встроенная графика помогает при первичной настройке сервера.
Достоинства:
За свои деньги - просто находка для бизнеса!
Недостатки:
Не обнаружили
Комментарий:
Приобрели для корпоративного сервера - производительность превзошла ожидания. Многопоточность работает отлично, все приложения запускаются мгновенно. Теплоотвод продуманный, температура в норме даже при длительной нагрузке.