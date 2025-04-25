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Процессор AMD AMD EPYC (Twenty-Four Core) Model 7413 OEM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор AMD AMD EPYC (Twenty-Four Core) Model 7413 OEM

5 Отзывы
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Процессор AMD AMD EPYC (Twenty-Four Core) Model 7413 OEM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Socket
SP3
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Milan
Количество ядер
24
Количество потоков
48
Объем кэша L3
128
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
70 090 руб. 
Начислим 1122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 473850
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Процессор AMD AMD EPYC (Twenty-Four Core) Model 7413 OEM
70 090 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Socket
SP3
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Milan
Количество ядер
24
Количество потоков
48
Объем кэша L3
128
Тактовая частота
2.6
Тип памяти
DDR4
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
4х4х1
Вес, г.
200

Описание товара Процессор AMD AMD EPYC (Twenty-Four Core) Model 7413 OEM

24-ядерный процессор AMD EPYC 7413 с базовой частотой 2.65 ГГц предназначен для использования в одно/двухпроцессорных серверных системах с разъемами SP3, кэш-память составляет 128 МБ, тепловая мощность — 180 Вт.

Отзывы о товаре Процессор AMD AMD EPYC (Twenty-Four Core) Model 7413 OEM

Источник: Яндекс Маркет
25.06.2028
Roman

Достоинства:
Экономичное решение для дата-центра!

Недостатки:
Не обнаружено

Комментарий:
Купили для расширения серверной инфраструктуры - процессор оправдал все ожидания. Энергоэффективность позволяет существенно снизить затраты на охлаждение. Поддержка современных технологий хранения данных работает без сбоев. Однозначно рекомендую для серверных решений!
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Kirill

Достоинства:
Мощный серверный процессор!

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Используем в нашем дата-центре для хостинга - справляется с нагрузкой на 100%. 24 ядра работают как часы, даже при максимальной загрузке. Энергоэффективность на высоте - счета за электричество приятно удивили. Особенно порадовала поддержка PCIe 4.0, все компоненты работают на максимальной скорости.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2024
София

Достоинства:
Профессиональное решение для рендера!

Недостатки:
Не нашла

Комментарий:
Использую в рендер-ферме для обработки 3D-графики - процессор творит чудеса! Скорость рендеринга увеличилась в разы по сравнению с предыдущим поколением. Поддержка большого объема оперативной памяти позволяет работать с очень крупными проектами.
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2017
Фёдор

Достоинства:
Надежный серверный монстр

Недостатки:
Никак нет

Комментарий:
Как системный администратор, постоянно ищу оптимальное соотношение цена/производительность. Этот EPYC полностью соответствует ожиданиям - стабильная работа 24/7, отличная многозадачность. Встроенная графика помогает при первичной настройке сервера.
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2003
Serg

Достоинства:
За свои деньги - просто находка для бизнеса!

Недостатки:
Не обнаружили

Комментарий:
Приобрели для корпоративного сервера - производительность превзошла ожидания. Многопоточность работает отлично, все приложения запускаются мгновенно. Теплоотвод продуманный, температура в норме даже при длительной нагрузке.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Socket
SP3
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Milan
Количество ядер
24
Количество потоков
48
Объем кэша L3
128
Тактовая частота
2.6
Тип памяти
DDR4
Развернуть
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Описание
24-ядерный процессор AMD EPYC 7413 с базовой частотой 2.65 ГГц предназначен для использования в одно/двухпроцессорных серверных системах с разъемами SP3, кэш-память составляет 128 МБ, тепловая мощность — 180 Вт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2028
Roman

Достоинства:
Экономичное решение для дата-центра!

Недостатки:
Не обнаружено

Комментарий:
Купили для расширения серверной инфраструктуры - процессор оправдал все ожидания. Энергоэффективность позволяет существенно снизить затраты на охлаждение. Поддержка современных технологий хранения данных работает без сбоев. Однозначно рекомендую для серверных решений!
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Kirill

Достоинства:
Мощный серверный процессор!

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Используем в нашем дата-центре для хостинга - справляется с нагрузкой на 100%. 24 ядра работают как часы, даже при максимальной загрузке. Энергоэффективность на высоте - счета за электричество приятно удивили. Особенно порадовала поддержка PCIe 4.0, все компоненты работают на максимальной скорости.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2024
София

Достоинства:
Профессиональное решение для рендера!

Недостатки:
Не нашла

Комментарий:
Использую в рендер-ферме для обработки 3D-графики - процессор творит чудеса! Скорость рендеринга увеличилась в разы по сравнению с предыдущим поколением. Поддержка большого объема оперативной памяти позволяет работать с очень крупными проектами.
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2017
Фёдор

Достоинства:
Надежный серверный монстр

Недостатки:
Никак нет

Комментарий:
Как системный администратор, постоянно ищу оптимальное соотношение цена/производительность. Этот EPYC полностью соответствует ожиданиям - стабильная работа 24/7, отличная многозадачность. Встроенная графика помогает при первичной настройке сервера.
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2003
Serg

Достоинства:
За свои деньги - просто находка для бизнеса!

Недостатки:
Не обнаружили

Комментарий:
Приобрели для корпоративного сервера - производительность превзошла ожидания. Многопоточность работает отлично, все приложения запускаются мгновенно. Теплоотвод продуманный, температура в норме даже при длительной нагрузке.


Процессор AMD AMD EPYC (Twenty-Four Core) Model 7413 OEM - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 70090 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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