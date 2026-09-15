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Процессор AMD EPYC 7513 (100-000000334) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор AMD EPYC 7513 (100-000000334)

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Процессор AMD EPYC 7513 (100-000000334)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Socket
SP3
Техпроцесс
7
Ядро
Milan
Количество ядер
32
Количество потоков
64
Объем кэша L3
128
Тактовая частота
2.6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
61 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 560107
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Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Socket
SP3
Техпроцесс
7
Ядро
Milan
Количество ядер
32
Количество потоков
64
Объем кэша L2
16
Объем кэша L3
128
Тактовая частота
2.6
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
4096
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х1
Вес, г.
200

Описание товара Процессор AMD EPYC 7513 (100-000000334)

Для кого и под какие задачи

Процессор AMD EPYC 7513 создан для построения высокопроизводительных серверов и рабочих станций корпоративного уровня. Его сфера применения - это виртуализация, облачные вычисления, работа с базами данных, высоконагруженные научные расчеты и рендеринг сложных сцен. Чип устанавливается в сокет SP3 и требует специализированных серверных материнских плат на чипсетах AMD серии 700, что определяет его использование в профессиональной, а не домашней среде.

Архитектура, ядра и частоты

В основе процессора лежит микроархитектура AMD Zen 3, изготовленная по 7-нм техпроцессу. Модель EPYC 7513 оснащена 32 физическими ядрами и 64 вычислительными потоками благодаря технологии SMT. Базовая тактовая частота составляет 2.6 ГГц, с возможностью увеличения до 3.65 ГГц в режиме турбо-разгона (Max Boost). Большой объем кэш-памяти третьего уровня (L3) - 128 МБ - обеспечивает высокую скорость доступа к данным для всех ядер, что критически важно для многопоточных рабочих нагрузок и снижения задержек.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер памяти процессора поддерживает восьмиканальный режим работы с DDR4 RAM, что обеспечивает исключительную пропускную способность для работы с большими объемами данных. Максимальная поддерживаемая частота памяти - 3200 МГц, а объем может достигать 4 ТБ на один процессор. Для подключения накопителей и периферии чип предоставляет 128 линий PCIe 4.0, позволяя организовать высокоскоростные подключения множества NVMe SSD, GPU и сетевых карт без создания узких мест.

TDP, питание и разгон

Теплопакет (TDP) процессора заявлен на уровне 200 Вт. Такой показатель указывает на высокие требования к системе охлаждения и инфраструктуре электропитания в серверном шасси. Модель имеет заблокированный множитель и не предназначена для ручного разгона, ее стабильность и долговечность в режиме 24/7 являются приоритетом. Для стабильной работы необходима материнская плата с мощной цепью питания (VRM) и соответствующее серверное охлаждение.

Интегрированная графика и доп. функции

Данная модель не оснащена встроенным графическим ядром, так как в серверных сценариях используются дискретные решения. Ключевыми профессиональными функциями являются поддержка технологии AMD Infinity Guard, включающей комплекс средств защиты данных на уровне процессора, и продвинутые возможности виртуализации. Чип также поддерживает инструкции для ускорения шифрования и вычислений с плавающей запятой, что важно для задач безопасности и HPC.

Нюансы перед покупкой

Перед приобретением процессора AMD EPYC 7513 необходимо убедиться в совместимости выбранной серверной платформы (SP3) и наличии актуальной версии BIOS. Критически важно заранее спланировать систему охлаждения, рассчитанную на длительную работу под нагрузкой с TDP 200 Вт, и обеспечить надежное бесперебойное питание. Для конечной сборки рекомендуется привлекать специалистов, имеющих опыт построения серверных решений, чтобы полностью раскрыть потенциал этой платформы и обеспечить ее стабильность.

Отзывы о товаре Процессор AMD EPYC 7513 (100-000000334)




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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Socket
SP3
Техпроцесс
7
Ядро
Milan
Количество ядер
32
Количество потоков
64
Объем кэша L2
16
Объем кэша L3
128
Тактовая частота
2.6
Тип памяти
DDR4
Развернуть
Максимальный объем памяти
4096
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Процессор AMD EPYC 7513 создан для построения высокопроизводительных серверов и рабочих станций корпоративного уровня. Его сфера применения - это виртуализация, облачные вычисления, работа с базами данных, высоконагруженные научные расчеты и рендеринг сложных сцен. Чип устанавливается в сокет SP3 и требует специализированных серверных материнских плат на чипсетах AMD серии 700, что определяет его использование в профессиональной, а не домашней среде.

Архитектура, ядра и частоты

В основе процессора лежит микроархитектура AMD Zen 3, изготовленная по 7-нм техпроцессу. Модель EPYC 7513 оснащена 32 физическими ядрами и 64 вычислительными потоками благодаря технологии SMT. Базовая тактовая частота составляет 2.6 ГГц, с возможностью увеличения до 3.65 ГГц в режиме турбо-разгона (Max Boost). Большой объем кэш-памяти третьего уровня (L3) - 128 МБ - обеспечивает высокую скорость доступа к данным для всех ядер, что критически важно для многопоточных рабочих нагрузок и снижения задержек.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер памяти процессора поддерживает восьмиканальный режим работы с DDR4 RAM, что обеспечивает исключительную пропускную способность для работы с большими объемами данных. Максимальная поддерживаемая частота памяти - 3200 МГц, а объем может достигать 4 ТБ на один процессор. Для подключения накопителей и периферии чип предоставляет 128 линий PCIe 4.0, позволяя организовать высокоскоростные подключения множества NVMe SSD, GPU и сетевых карт без создания узких мест.

TDP, питание и разгон

Теплопакет (TDP) процессора заявлен на уровне 200 Вт. Такой показатель указывает на высокие требования к системе охлаждения и инфраструктуре электропитания в серверном шасси. Модель имеет заблокированный множитель и не предназначена для ручного разгона, ее стабильность и долговечность в режиме 24/7 являются приоритетом. Для стабильной работы необходима материнская плата с мощной цепью питания (VRM) и соответствующее серверное охлаждение.

Интегрированная графика и доп. функции

Данная модель не оснащена встроенным графическим ядром, так как в серверных сценариях используются дискретные решения. Ключевыми профессиональными функциями являются поддержка технологии AMD Infinity Guard, включающей комплекс средств защиты данных на уровне процессора, и продвинутые возможности виртуализации. Чип также поддерживает инструкции для ускорения шифрования и вычислений с плавающей запятой, что важно для задач безопасности и HPC.

Нюансы перед покупкой

Перед приобретением процессора AMD EPYC 7513 необходимо убедиться в совместимости выбранной серверной платформы (SP3) и наличии актуальной версии BIOS. Критически важно заранее спланировать систему охлаждения, рассчитанную на длительную работу под нагрузкой с TDP 200 Вт, и обеспечить надежное бесперебойное питание. Для конечной сборки рекомендуется привлекать специалистов, имеющих опыт построения серверных решений, чтобы полностью раскрыть потенциал этой платформы и обеспечить ее стабильность.

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