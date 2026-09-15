Описание товара Процессор AMD EPYC 7513 (100-000000334)

Для кого и под какие задачи

Процессор AMD EPYC 7513 создан для построения высокопроизводительных серверов и рабочих станций корпоративного уровня. Его сфера применения - это виртуализация, облачные вычисления, работа с базами данных, высоконагруженные научные расчеты и рендеринг сложных сцен. Чип устанавливается в сокет SP3 и требует специализированных серверных материнских плат на чипсетах AMD серии 700, что определяет его использование в профессиональной, а не домашней среде.

Архитектура, ядра и частоты

В основе процессора лежит микроархитектура AMD Zen 3, изготовленная по 7-нм техпроцессу. Модель EPYC 7513 оснащена 32 физическими ядрами и 64 вычислительными потоками благодаря технологии SMT. Базовая тактовая частота составляет 2.6 ГГц, с возможностью увеличения до 3.65 ГГц в режиме турбо-разгона (Max Boost). Большой объем кэш-памяти третьего уровня (L3) - 128 МБ - обеспечивает высокую скорость доступа к данным для всех ядер, что критически важно для многопоточных рабочих нагрузок и снижения задержек.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер памяти процессора поддерживает восьмиканальный режим работы с DDR4 RAM, что обеспечивает исключительную пропускную способность для работы с большими объемами данных. Максимальная поддерживаемая частота памяти - 3200 МГц, а объем может достигать 4 ТБ на один процессор. Для подключения накопителей и периферии чип предоставляет 128 линий PCIe 4.0, позволяя организовать высокоскоростные подключения множества NVMe SSD, GPU и сетевых карт без создания узких мест.

TDP, питание и разгон

Теплопакет (TDP) процессора заявлен на уровне 200 Вт. Такой показатель указывает на высокие требования к системе охлаждения и инфраструктуре электропитания в серверном шасси. Модель имеет заблокированный множитель и не предназначена для ручного разгона, ее стабильность и долговечность в режиме 24/7 являются приоритетом. Для стабильной работы необходима материнская плата с мощной цепью питания (VRM) и соответствующее серверное охлаждение.

Интегрированная графика и доп. функции

Данная модель не оснащена встроенным графическим ядром, так как в серверных сценариях используются дискретные решения. Ключевыми профессиональными функциями являются поддержка технологии AMD Infinity Guard, включающей комплекс средств защиты данных на уровне процессора, и продвинутые возможности виртуализации. Чип также поддерживает инструкции для ускорения шифрования и вычислений с плавающей запятой, что важно для задач безопасности и HPC.

Нюансы перед покупкой

Перед приобретением процессора AMD EPYC 7513 необходимо убедиться в совместимости выбранной серверной платформы (SP3) и наличии актуальной версии BIOS. Критически важно заранее спланировать систему охлаждения, рассчитанную на длительную работу под нагрузкой с TDP 200 Вт, и обеспечить надежное бесперебойное питание. Для конечной сборки рекомендуется привлекать специалистов, имеющих опыт построения серверных решений, чтобы полностью раскрыть потенциал этой платформы и обеспечить ее стабильность.