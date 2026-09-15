Процессор AMD EPYC 7513 (100-000000334)
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Характеристики
Описание товара Процессор AMD EPYC 7513 (100-000000334)
Для кого и под какие задачи
Процессор AMD EPYC 7513 создан для построения высокопроизводительных серверов и рабочих станций корпоративного уровня. Его сфера применения - это виртуализация, облачные вычисления, работа с базами данных, высоконагруженные научные расчеты и рендеринг сложных сцен. Чип устанавливается в сокет SP3 и требует специализированных серверных материнских плат на чипсетах AMD серии 700, что определяет его использование в профессиональной, а не домашней среде.
Архитектура, ядра и частоты
В основе процессора лежит микроархитектура AMD Zen 3, изготовленная по 7-нм техпроцессу. Модель EPYC 7513 оснащена 32 физическими ядрами и 64 вычислительными потоками благодаря технологии SMT. Базовая тактовая частота составляет 2.6 ГГц, с возможностью увеличения до 3.65 ГГц в режиме турбо-разгона (Max Boost). Большой объем кэш-памяти третьего уровня (L3) - 128 МБ - обеспечивает высокую скорость доступа к данным для всех ядер, что критически важно для многопоточных рабочих нагрузок и снижения задержек.
Кэш, память и контроллеры
Контроллер памяти процессора поддерживает восьмиканальный режим работы с DDR4 RAM, что обеспечивает исключительную пропускную способность для работы с большими объемами данных. Максимальная поддерживаемая частота памяти - 3200 МГц, а объем может достигать 4 ТБ на один процессор. Для подключения накопителей и периферии чип предоставляет 128 линий PCIe 4.0, позволяя организовать высокоскоростные подключения множества NVMe SSD, GPU и сетевых карт без создания узких мест.
TDP, питание и разгон
Теплопакет (TDP) процессора заявлен на уровне 200 Вт. Такой показатель указывает на высокие требования к системе охлаждения и инфраструктуре электропитания в серверном шасси. Модель имеет заблокированный множитель и не предназначена для ручного разгона, ее стабильность и долговечность в режиме 24/7 являются приоритетом. Для стабильной работы необходима материнская плата с мощной цепью питания (VRM) и соответствующее серверное охлаждение.
Интегрированная графика и доп. функции
Данная модель не оснащена встроенным графическим ядром, так как в серверных сценариях используются дискретные решения. Ключевыми профессиональными функциями являются поддержка технологии AMD Infinity Guard, включающей комплекс средств защиты данных на уровне процессора, и продвинутые возможности виртуализации. Чип также поддерживает инструкции для ускорения шифрования и вычислений с плавающей запятой, что важно для задач безопасности и HPC.
Нюансы перед покупкой
Перед приобретением процессора AMD EPYC 7513 необходимо убедиться в совместимости выбранной серверной платформы (SP3) и наличии актуальной версии BIOS. Критически важно заранее спланировать систему охлаждения, рассчитанную на длительную работу под нагрузкой с TDP 200 Вт, и обеспечить надежное бесперебойное питание. Для конечной сборки рекомендуется привлекать специалистов, имеющих опыт построения серверных решений, чтобы полностью раскрыть потенциал этой платформы и обеспечить ее стабильность.
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Для кого и под какие задачи
Процессор AMD EPYC 7513 создан для построения высокопроизводительных серверов и рабочих станций корпоративного уровня. Его сфера применения - это виртуализация, облачные вычисления, работа с базами данных, высоконагруженные научные расчеты и рендеринг сложных сцен. Чип устанавливается в сокет SP3 и требует специализированных серверных материнских плат на чипсетах AMD серии 700, что определяет его использование в профессиональной, а не домашней среде.
Архитектура, ядра и частоты
В основе процессора лежит микроархитектура AMD Zen 3, изготовленная по 7-нм техпроцессу. Модель EPYC 7513 оснащена 32 физическими ядрами и 64 вычислительными потоками благодаря технологии SMT. Базовая тактовая частота составляет 2.6 ГГц, с возможностью увеличения до 3.65 ГГц в режиме турбо-разгона (Max Boost). Большой объем кэш-памяти третьего уровня (L3) - 128 МБ - обеспечивает высокую скорость доступа к данным для всех ядер, что критически важно для многопоточных рабочих нагрузок и снижения задержек.
Кэш, память и контроллеры
Контроллер памяти процессора поддерживает восьмиканальный режим работы с DDR4 RAM, что обеспечивает исключительную пропускную способность для работы с большими объемами данных. Максимальная поддерживаемая частота памяти - 3200 МГц, а объем может достигать 4 ТБ на один процессор. Для подключения накопителей и периферии чип предоставляет 128 линий PCIe 4.0, позволяя организовать высокоскоростные подключения множества NVMe SSD, GPU и сетевых карт без создания узких мест.
TDP, питание и разгон
Теплопакет (TDP) процессора заявлен на уровне 200 Вт. Такой показатель указывает на высокие требования к системе охлаждения и инфраструктуре электропитания в серверном шасси. Модель имеет заблокированный множитель и не предназначена для ручного разгона, ее стабильность и долговечность в режиме 24/7 являются приоритетом. Для стабильной работы необходима материнская плата с мощной цепью питания (VRM) и соответствующее серверное охлаждение.
Интегрированная графика и доп. функции
Данная модель не оснащена встроенным графическим ядром, так как в серверных сценариях используются дискретные решения. Ключевыми профессиональными функциями являются поддержка технологии AMD Infinity Guard, включающей комплекс средств защиты данных на уровне процессора, и продвинутые возможности виртуализации. Чип также поддерживает инструкции для ускорения шифрования и вычислений с плавающей запятой, что важно для задач безопасности и HPC.
Нюансы перед покупкой
Перед приобретением процессора AMD EPYC 7513 необходимо убедиться в совместимости выбранной серверной платформы (SP3) и наличии актуальной версии BIOS. Критически важно заранее спланировать систему охлаждения, рассчитанную на длительную работу под нагрузкой с TDP 200 Вт, и обеспечить надежное бесперебойное питание. Для конечной сборки рекомендуется привлекать специалистов, имеющих опыт построения серверных решений, чтобы полностью раскрыть потенциал этой платформы и обеспечить ее стабильность.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
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