Процессор AMD Ryzen 9 9950X3D AM5 tray 100-000000719
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Характеристики
Описание товара Процессор AMD Ryzen 9 9950X3D AM5 tray 100-000000719
AMD Ryzen 9 9950X3D - этот 16-ядерный, 32-поточный монстр - лучший вариант и для игровых, и для рабочих станций. Если вам нужен максимум скорости в любых приложениях, это - идеальный выбор. Поддержка памяти DDR5 и PCIe 5.0 делает его идеальным решением для современных игровых сборок и профессиональных рабочих станций. Центральный процессор AMD Ryzen 9 9950X3D OEM - это мощное решение для тех, кто ищет высокую производительность в играх и других ресурсоёмких задачах. AMD Ryzen 9 9950X3D станет отличным выбором для сборки высокопроизводительного игрового ПК или рабочей станции. Если же вам нужен оптимальный вариант только лишь для игр, то выбирайте эту модель без каких-либо опасений. Создан для геймеров и авторов контента Вы сможете раскрыть весь потенциал технологии 3D V-Cache в играх даже при наличии 16-ядерного процессора, такого как Ryzen 9 9950X3D. Идеальная совместимость Процессор совместим с сокетом AM5. Технология SAM5 Процессор поддерживает технологию SAM5, которая позволяет оптимизировать работу с оперативной памятью и повышает общую производительность системы. Графическое ядро Встроенное графическое ядро Radeon Graphics. Новая архитектура Архитектура Granite Ridge, 4 нм.
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Теги товара: AMD Ryzen 9, AMD игровые, Игровые, AM5, 16 ядерные, С встроенной графикой
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Теги товара: AMD Ryzen 9, AMD игровые, Игровые, AM5, 16 ядерные, С встроенной графикой
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