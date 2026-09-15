Top.Mail.Ru
Процессор Gigabyte 74F3 (100-000000317) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Процессор Gigabyte 74F3 (100-000000317)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Процессор Gigabyte 74F3 (100-000000317)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Socket
SP3
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Milan
Количество ядер
24
Количество потоков
48
Объем кэша L3
256
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
115 590 руб. 
Начислим 1850 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 572801
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Процессор Gigabyte 74F3 (100-000000317)
115 590 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Socket
SP3
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Milan
Количество ядер
24
Количество потоков
48
Объем кэша L2
12
Объем кэша L3
256
Тактовая частота
3.2
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х1
Вес, г.
100

Описание товара Процессор Gigabyte 74F3 (100-000000317)

Процессоры AMD EPYC 3-го поколения обеспечивают исключительную производительность. Центры обработки данных, требующие максимальной производительности процессора, функций безопасности и масштабируемости, рассчитывают на процессоры AMD EPYC. Найдите технические ресурсы, необходимые для получения дополнительной информации об AMD EPYC. Найдите партнера, предлагающего процессоры и решения AMD EPYC.

Отзывы о товаре Процессор Gigabyte 74F3 (100-000000317)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Socket
SP3
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Milan
Количество ядер
24
Количество потоков
48
Объем кэша L2
12
Объем кэша L3
256
Тактовая частота
3.2
Развернуть
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Процессоры AMD EPYC 3-го поколения обеспечивают исключительную производительность. Центры обработки данных, требующие максимальной производительности процессора, функций безопасности и масштабируемости, рассчитывают на процессоры AMD EPYC. Найдите технические ресурсы, необходимые для получения дополнительной информации об AMD EPYC. Найдите партнера, предлагающего процессоры и решения AMD EPYC.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Процессор Gigabyte 74F3 (100-000000317) - по цене 115590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...