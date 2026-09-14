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Процессор Ryzen X24 Threadripper PRO 7965WX sTR5 350W 4200 100-000000885 AMD купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор Ryzen X24 Threadripper PRO 7965WX sTR5 350W 4200 100-000000885 AMD

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Процессор Ryzen X24 Threadripper PRO 7965WX sTR5 350W 4200 100-000000885 AMD - фото 1
Процессор Ryzen X24 Threadripper PRO 7965WX sTR5 350W 4200 100-000000885 AMD - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen Threadripper PRO
Модель
7965WX
Socket
sTR5 (SP6)
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
5
Ядро
Storm Peak
Количество ядер
24
Количество потоков
48
  • Процессор Ryzen X24 Threadripper PRO 7965WX sTR5 350W 4200 100-000000885 AMD - фото 1
  • Процессор Ryzen X24 Threadripper PRO 7965WX sTR5 350W 4200 100-000000885 AMD - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
239 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738967
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Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen Threadripper PRO
Модель
7965WX
Socket
sTR5 (SP6)
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
5
Ядро
Storm Peak
Количество ядер
24
Количество потоков
48
Объем кэша L1
1536
Объем кэша L2
24
Объем кэша L3
128
Базовая тактовая частота, ГГц
4.2
Частота процессора в режиме Turbo
5.3
Свободный множитель
Да
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
95
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х7х1
Вес, г.
100

Описание товара Процессор Ryzen X24 Threadripper PRO 7965WX sTR5 350W 4200 100-000000885 AMD

AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX — это высокопроизводительный 24-ядерный процессор для профессиональных рабочих станций. Он построен на базе микроархитектуры Zen 4 (Storm Peak), использует 5-нанометровый техпроцесс и ориентирован на тяжелые вычислительные задачи: 3D-рендеринг, компиляцию кода, работу с ИИ и видеомонтаж.

Отзывы о товаре Процессор Ryzen X24 Threadripper PRO 7965WX sTR5 350W 4200 100-000000885 AMD




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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen Threadripper PRO
Модель
7965WX
Socket
sTR5 (SP6)
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
5
Ядро
Storm Peak
Количество ядер
24
Количество потоков
48
Объем кэша L1
1536
Объем кэша L2
24
Развернуть
Объем кэша L3
128
Базовая тактовая частота, ГГц
4.2
Частота процессора в режиме Turbo
5.3
Свободный множитель
Да
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
95
Страна производитель
Китай
Описание
AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX — это высокопроизводительный 24-ядерный процессор для профессиональных рабочих станций. Он построен на базе микроархитектуры Zen 4 (Storm Peak), использует 5-нанометровый техпроцесс и ориентирован на тяжелые вычислительные задачи: 3D-рендеринг, компиляцию кода, работу с ИИ и видеомонтаж.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Процессор Ryzen X24 Threadripper PRO 7965WX sTR5 350W 4200 100-000000885 AMD - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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