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Процессор Gigabyte 7713 (100-000000344) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор Gigabyte 7713 (100-000000344)

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Процессор Gigabyte 7713 (100-000000344)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Socket
SP3
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Milan
Количество ядер
64
Количество потоков
128
Объем кэша L3
256
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
138 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 572802
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Socket
SP3
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Milan
Количество ядер
64
Количество потоков
128
Объем кэша L2
32
Объем кэша L3
256
Тактовая частота
2
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
4096
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х1
Вес, г.
100

Описание товара Процессор Gigabyte 7713 (100-000000344)

64-ядерный процессор AMD EPYC 7713 с базовой частотой 2 ГГц предназначен для использования в одно/двухпроцессорных серверных системах с разъемами SP3, кэш-память составляет 256 МБ, тепловая мощность — 225 Вт.

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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Socket
SP3
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Milan
Количество ядер
64
Количество потоков
128
Объем кэша L2
32
Объем кэша L3
256
Тактовая частота
2
Развернуть
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
4096
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Описание
64-ядерный процессор AMD EPYC 7713 с базовой частотой 2 ГГц предназначен для использования в одно/двухпроцессорных серверных системах с разъемами SP3, кэш-память составляет 256 МБ, тепловая мощность — 225 Вт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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