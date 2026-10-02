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Процессор AMD EPYC 9654 OEM (100-000000789) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор AMD EPYC 9654 OEM (100-000000789)

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Процессор AMD EPYC 9654 OEM (100-000000789) - фото 1
Процессор AMD EPYC 9654 OEM (100-000000789) - фото 2
Процессор AMD EPYC 9654 OEM (100-000000789) - фото 3
Процессор AMD EPYC 9654 OEM (100-000000789) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Socket
SP3
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
5
Ядро
Genoa
Количество ядер
96
Количество потоков
192
Объем кэша L3
384
  • Процессор AMD EPYC 9654 OEM (100-000000789) - фото 1
  • Процессор AMD EPYC 9654 OEM (100-000000789) - фото 2
  • Процессор AMD EPYC 9654 OEM (100-000000789) - фото 3
  • Процессор AMD EPYC 9654 OEM (100-000000789) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
271 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 633092
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Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Socket
SP3
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
5
Ядро
Genoa
Количество ядер
96
Количество потоков
192
Объем кэша L3
384
Тактовая частота
2.4
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
4х4х1
Вес, г.
380

Описание товара Процессор AMD EPYC 9654 OEM (100-000000789)

Центральный Процессор AMD EPYC 9654 96 Cores, 192 Threads, 2.4/3.7GHz, 384M, DDR5-4800, 2S, 360/400W OEM. AMD EPYC 9654 - это мощный процессор, предназначенный для использования в серверах и дата-центрах. Он имеет 96 ядер, что позволяет обрабатывать большое количество параллельных задач, и 192 потока, которые улучшают производительность при использовании многопоточных приложений. Процессор работает на базовой частоте 2.4 ГГц и может разгоняться до 3.7 ГГц. Объем кэш-памяти 3-го уровня составляет 384 Мб, что обеспечивает быстрое обращение к часто используемым данным. Процессор поддерживает память DDR5 с тактовой частотой до 4800 МГц, что обеспечивает высокую пропускную способность памяти. Процессор имеет TDP (требуемая мощность системы) 360 Вт при стандартном и 400 Вт при пиковом режиме, что говорит о его энергоэффективности и возможности использовать его в различных конфигурациях. OEM версия означает, что процессор поставляется без кулера, что дает возможность пользователю выбрать подходящий кулер для своего сервера или системы.

Отзывы о товаре Процессор AMD EPYC 9654 OEM (100-000000789)




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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Socket
SP3
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
5
Ядро
Genoa
Количество ядер
96
Количество потоков
192
Объем кэша L3
384
Тактовая частота
2.4
Тип памяти
DDR5
Развернуть
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Центральный Процессор AMD EPYC 9654 96 Cores, 192 Threads, 2.4/3.7GHz, 384M, DDR5-4800, 2S, 360/400W OEM. AMD EPYC 9654 - это мощный процессор, предназначенный для использования в серверах и дата-центрах. Он имеет 96 ядер, что позволяет обрабатывать большое количество параллельных задач, и 192 потока, которые улучшают производительность при использовании многопоточных приложений. Процессор работает на базовой частоте 2.4 ГГц и может разгоняться до 3.7 ГГц. Объем кэш-памяти 3-го уровня составляет 384 Мб, что обеспечивает быстрое обращение к часто используемым данным. Процессор поддерживает память DDR5 с тактовой частотой до 4800 МГц, что обеспечивает высокую пропускную способность памяти. Процессор имеет TDP (требуемая мощность системы) 360 Вт при стандартном и 400 Вт при пиковом режиме, что говорит о его энергоэффективности и возможности использовать его в различных конфигурациях. OEM версия означает, что процессор поставляется без кулера, что дает возможность пользователю выбрать подходящий кулер для своего сервера или системы.
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