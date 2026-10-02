Процессор AMD EPYC 9274F OEM (100-000000794)
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Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Socket
SP3
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
5
Ядро
Genoa
Количество ядер
24
Количество потоков
48
Объем кэша L3
256
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
266 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 640038
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Socket
SP3
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
5
Ядро
Genoa
Количество ядер
24
Количество потоков
48
Объем кэша L2
24
Объем кэша L3
256
Тактовая частота
4.05
Тип памяти
DDR5
Максимальный объем памяти
6
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
4х4х1
Вес, г.
100
Описание товара Процессор AMD EPYC 9274F OEM (100-000000794)
Центральный процессор AMD EPYC 9274F OEM - это высокопроизводительный процессор, предназначенный для использования в серверах и системах с высокой нагрузкой. Он имеет 24 ядра, что обеспечивает отличную производительность для параллельных вычислений и обработки большого количества данных.
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Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Socket
SP3
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
5
Ядро
Genoa
Количество ядер
24
Количество потоков
48
Объем кэша L2
24
Объем кэша L3
256
Тактовая частота
4.05
Развернуть
Тип памяти
DDR5
Максимальный объем памяти
6
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Центральный процессор AMD EPYC 9274F OEM - это высокопроизводительный процессор, предназначенный для использования в серверах и системах с высокой нагрузкой. Он имеет 24 ядра, что обеспечивает отличную производительность для параллельных вычислений и обработки большого количества данных.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Процессор AMD EPYC 9274F OEM (100-000000794) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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