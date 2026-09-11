Процессор AMD EPYC 7763 100-000000312) OEM
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Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Socket
SP3
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Milan Zen 3
Количество ядер
64
Количество потоков
128
Объем кэша L3
256
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
177 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 492126
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Socket
SP3
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Milan Zen 3
Количество ядер
64
Количество потоков
128
Объем кэша L2
32
Объем кэша L3
256
Тактовая частота
2.45
Тип памяти
DDR4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
4х4х1
Вес, г.
100
Описание товара Процессор AMD EPYC 7763 100-000000312) OEM
Центры обработки данных, требующие максимальной производительности, масштабируемости и безопасности, полагаются на процессоры AMD EPYC. Быстро переместите свои рабочие нагрузки в облачную среду выбранного вами провайдера облачных сервисов. Оптимизируйте производительность своих рабочих нагрузок и обеспечьте их масштабируемость, высвободив тем самым ресурсы на другие важнейшие аспекты вашего бизнеса. Быстрее преобразовывайте исходные данные в аналитические выводы. Выполняйте анализ данных в реальном времени и получите колоссальное конкурентное преимущество за счет обработки больших данных.
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Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Socket
SP3
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Milan Zen 3
Количество ядер
64
Количество потоков
128
Объем кэша L2
32
Объем кэша L3
256
Тактовая частота
2.45
Развернуть
Тип памяти
DDR4
Страна производитель
Китай
Центры обработки данных, требующие максимальной производительности, масштабируемости и безопасности, полагаются на процессоры AMD EPYC. Быстро переместите свои рабочие нагрузки в облачную среду выбранного вами провайдера облачных сервисов. Оптимизируйте производительность своих рабочих нагрузок и обеспечьте их масштабируемость, высвободив тем самым ресурсы на другие важнейшие аспекты вашего бизнеса. Быстрее преобразовывайте исходные данные в аналитические выводы. Выполняйте анализ данных в реальном времени и получите колоссальное конкурентное преимущество за счет обработки больших данных.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Процессор AMD EPYC 7763 100-000000312) OEM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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