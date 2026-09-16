Процессор Intel Core Ultra 9 285 Soc-1851 2.5GHz OEM

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Характеристики
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель
285
Socket
LGA 1851
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
3
Ядро
Arrow Lake
Количество ядер
24
Количество потоков
24
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 735228
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**Центральный процессор Intel Core Ultra 9 285 OEM (Arrow Lake)**
Процессор Intel Core Ultra 9 285 — это мощное решение для современных компьютеров. Он оснащён передовыми технологиями и высокой производительностью, что делает его идеальным выбором для требовательных задач.
**Основные характеристики:**
* **Архитектура:** Arrow Lake.
* **Количество ядер и потоков:** C24 (16EC/8PC)/T24.
* **Частота:** базовая — 1,9 ГГц, максимальная — 5,6 ГГц.
* **Графический процессор:** Intel Graphics.
* **Кэш-память:** L2 — 40 Мб, общая кэш-память — 36 Мб.
* **TDP:** 65/182 Вт.
* **Модель:** S1851.
Этот процессор обеспечивает высокую производительность в различных задачах, включая работу с графикой, видео и играми. Благодаря передовым технологиям и оптимизации энергопотребления, он станет отличным выбором для сборки мощного и эффективного компьютера.
**Центральный процессор Intel Core Ultra 9 285 OEM (Arrow Lake)**
Процессор Intel Core Ultra 9 285 — это мощное решение для современных компьютеров. Он оснащён передовыми технологиями и высокой производительностью, что делает его идеальным выбором для требовательных задач.
**Основные характеристики:**
* **Архитектура:** Arrow Lake.
* **Количество ядер и потоков:** C24 (16EC/8PC)/T24.
* **Частота:** базовая — 1,9 ГГц, максимальная — 5,6 ГГц.
* **Графический процессор:** Intel Graphics.
* **Кэш-память:** L2 — 40 Мб, общая кэш-память — 36 Мб.
* **TDP:** 65/182 Вт.
* **Модель:** S1851.
Этот процессор обеспечивает высокую производительность в различных задачах, включая работу с графикой, видео и играми. Благодаря передовым технологиям и оптимизации энергопотребления, он станет отличным выбором для сборки мощного и эффективного компьютера.
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