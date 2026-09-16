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Процессор Intel Core Ultra 9 285 Soc-1851 2.5GHz OEM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор Intel Core Ultra 9 285 Soc-1851 2.5GHz OEM

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Процессор Intel Core Ultra 9 285 Soc-1851 2.5GHz OEM - фото 1
Процессор Intel Core Ultra 9 285 Soc-1851 2.5GHz OEM - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель
285
Socket
LGA 1851
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
3
Ядро
Arrow Lake
Количество ядер
24
Количество потоков
24
  • Процессор Intel Core Ultra 9 285 Soc-1851 2.5GHz OEM - фото 1
  • Процессор Intel Core Ultra 9 285 Soc-1851 2.5GHz OEM - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735228
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Характеристики

Бренд
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель
285
Socket
LGA 1851
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
3
Ядро
Arrow Lake
Количество ядер
24
Количество потоков
24
Объем кэша L2
40
Объем кэша L3
36
Базовая тактовая частота, ГГц
1.9
Частота процессора в режиме Turbo
5.4
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
105
Интегрированное графическое ядро
Intel Graphics
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х5х1
Вес, г.
36

Описание товара Процессор Intel Core Ultra 9 285 Soc-1851 2.5GHz OEM

**Центральный процессор Intel Core Ultra 9 285 OEM (Arrow Lake)** Процессор Intel Core Ultra 9 285 — это мощное решение для современных компьютеров. Он оснащён передовыми технологиями и высокой производительностью, что делает его идеальным выбором для требовательных задач. **Основные характеристики:** * **Архитектура:** Arrow Lake. * **Количество ядер и потоков:** C24 (16EC/8PC)/T24. * **Частота:** базовая — 1,9 ГГц, максимальная — 5,6 ГГц. * **Графический процессор:** Intel Graphics. * **Кэш-память:** L2 — 40 Мб, общая кэш-память — 36 Мб. * **TDP:** 65/182 Вт. * **Модель:** S1851. Этот процессор обеспечивает высокую производительность в различных задачах, включая работу с графикой, видео и играми. Благодаря передовым технологиям и оптимизации энергопотребления, он станет отличным выбором для сборки мощного и эффективного компьютера.



Теги товара: LGA 1851, LGA 1851

Отзывы о товаре Процессор Intel Core Ultra 9 285 Soc-1851 2.5GHz OEM




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Характеристики
Бренд
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель
285
Socket
LGA 1851
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
3
Ядро
Arrow Lake
Количество ядер
24
Количество потоков
24
Объем кэша L2
40
Объем кэша L3
36
Развернуть
Базовая тактовая частота, ГГц
1.9
Частота процессора в режиме Turbo
5.4
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
105
Интегрированное графическое ядро
Intel Graphics
Страна производитель
Китай
Описание
**Центральный процессор Intel Core Ultra 9 285 OEM (Arrow Lake)** Процессор Intel Core Ultra 9 285 — это мощное решение для современных компьютеров. Он оснащён передовыми технологиями и высокой производительностью, что делает его идеальным выбором для требовательных задач. **Основные характеристики:** * **Архитектура:** Arrow Lake. * **Количество ядер и потоков:** C24 (16EC/8PC)/T24. * **Частота:** базовая — 1,9 ГГц, максимальная — 5,6 ГГц. * **Графический процессор:** Intel Graphics. * **Кэш-память:** L2 — 40 Мб, общая кэш-память — 36 Мб. * **TDP:** 65/182 Вт. * **Модель:** S1851. Этот процессор обеспечивает высокую производительность в различных задачах, включая работу с графикой, видео и играми. Благодаря передовым технологиям и оптимизации энергопотребления, он станет отличным выбором для сборки мощного и эффективного компьютера.


Теги товара: LGA 1851, LGA 1851
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