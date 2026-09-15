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Процессор AMD EPYC X48 7643 SP3 OEM (100-000000326) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор AMD EPYC X48 7643 SP3 OEM (100-000000326)

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Процессор AMD EPYC X48 7643 SP3 OEM (100-000000326)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Socket
SP3
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Milan
Количество ядер
48
Количество потоков
96
Объем кэша L3
256
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
118 120 руб. 
Начислим 1890 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 554847
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Процессор AMD EPYC X48 7643 SP3 OEM (100-000000326)
118 120 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Socket
SP3
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Milan
Количество ядер
48
Количество потоков
96
Объем кэша L2
24
Объем кэша L3
256
Тактовая частота
2.3
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
4
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
4х4х1
Вес, г.
200

Описание товара Процессор AMD EPYC X48 7643 SP3 OEM (100-000000326)

48-ядерный процессор AMD EPYC 7643 100-000000326 с базовой частотой 2300 MHz предназначен для использования в серверных системах с разъемами SP3, кеш-память составляет 256MB, тепловая мощность - 225Вт.

Отзывы о товаре Процессор AMD EPYC X48 7643 SP3 OEM (100-000000326)




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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Socket
SP3
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Milan
Количество ядер
48
Количество потоков
96
Объем кэша L2
24
Объем кэша L3
256
Тактовая частота
2.3
Развернуть
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
4
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Описание
48-ядерный процессор AMD EPYC 7643 100-000000326 с базовой частотой 2300 MHz предназначен для использования в серверных системах с разъемами SP3, кеш-память составляет 256MB, тепловая мощность - 225Вт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Процессор AMD EPYC X48 7643 SP3 OEM (100-000000326) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 118120 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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