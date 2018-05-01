Процессор AMD Athlon X4 950 OEM
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Характеристики
Тип товара
Процессор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 153889
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
10х8х5
Вес, г.
60
Описание товара Процессор AMD Athlon X4 950 OEM
Четырехядерный центральный процессор со встроенной графикой Radeon R7.
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Четырехядерный центральный процессор со встроенной графикой Radeon R7.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Достоинства:
для начальной сборки бюджетного пк то пойдет но тока для начальной а дальше надо покупать ryzen
Недостатки:
советую тока для работы или для бюджетного собрание пк а так на максималках будет максимум 20-30 но лучше приобрести ryzen
Комментарий:
ну для моего пк в котором стоял AMD athlon x3 435 впринцепи разница не большая для меня.Советую лучше купить 840 он лучше по фпс и работе и игр будет лучше на несколько фпс
Процессор AMD Athlon X4 950 OEM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Процессор AMD Athlon X4 950 OEM
Достоинства:
для начальной сборки бюджетного пк то пойдет но тока для начальной а дальше надо покупать ryzen
Недостатки:
советую тока для работы или для бюджетного собрание пк а так на максималках будет максимум 20-30 но лучше приобрести ryzen
Комментарий:
ну для моего пк в котором стоял AMD athlon x3 435 впринцепи разница не большая для меня.Советую лучше купить 840 он лучше по фпс и работе и игр будет лучше на несколько фпс