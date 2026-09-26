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Процессор Intel Pentium G6400 (CM8070104291810 S RH3Y) OEM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор Intel Pentium G6400 (CM8070104291810 S RH3Y) OEM

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Процессор Intel Pentium G6400 (CM8070104291810 S RH3Y) OEM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Pentium
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Comet Lake
Количество ядер
2
Количество потоков
4
Объем кэша L3
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 350838
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Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Pentium
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Comet Lake
Количество ядер
2
Количество потоков
4
Объем кэша L2
0.5
Объем кэша L3
4
Тактовая частота
4
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 610
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
4х4х1
Вес, г.
60

Описание товара Процессор Intel Pentium G6400 (CM8070104291810 S RH3Y) OEM

Процессор Intel Pentium G6400 (CM8070104291810 S RH3Y) OEM в Москве

Для кого и под какие задачи

Процессор Intel Pentium Gold G6400 - это отличный выбор для создания бюджетных домашних и офисных систем, где приоритетом является надежность, энергоэффективность и достаточная производительность для повседневных задач. Он идеально подходит для сборки компьютера для работы с документами, интернет-серфинга, просмотра видео в высоком разрешении и использования несложных приложений. Этот двухъядерный CPU устанавливается в сокет LGA 1200, что обеспечивает совместимость с широким спектром материнских плат на чипсетах серий H410, B460, H470 и других, предлагая недорогой вход в экосистему Intel 10-го поколения (Comet Lake).

Архитектура, ядра и частоты

В основе процессора лежит микроархитектура Comet Lake, выполненная по 14-нанометровому техпроцессу. Два физических ядра с поддержкой технологии Hyper-Threading, предоставляющей в общей сложности четыре вычислительных потока, обеспечивают хорошую отзывчивость системы в многозадачных сценариях, например, при одновременной работе с несколькими программами и вкладками браузера. Базовая тактовая частота составляет 4.0 ГГц, что гарантирует высокую производительность в однопоточных приложениях, критически важных для общей скорости отклика системы. Объем кэш-памяти третьего уровня (L3) равен 4 МБ, оптимизируя взаимодействие ядер с оперативной памятью.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер памяти процессора Pentium G6400 поддерживает двухканальный режим работы с оперативной памятью DDR4, что существенно увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом. Максимальная поддерживаемая частота ОЗУ составляет 2666 МГц, что является стандартным значением для платформы без поддержки разгона. Встроенный контроллер PCI Express 3.0 предоставляет 16 линий для подключения дискретной видеокарты и дополнительные линии для высокоскоростных накопителей NVMe, позволяя создать сбалансированную систему даже в бюджетном сегменте. Важным преимуществом является наличие интегрированного графического ядра Intel UHD Graphics 610.

TDP, питание и разгон

Тепловыделение (TDP) процессора заявлено на уровне 58 Вт, что указывает на очень скромное энергопотребление и низкий уровень нагрева. Это позволяет использовать для охлаждения недорогой боксовый кулер или компактные малогабаритные решения, а также снижает требования к блоку питания и системе питания материнской платы (VRM). Модель G6400 имеет заблокированный множитель, что означает отсутствие поддержки ручного разгона, характерного для процессоров с индексом "K". Это делает его максимально простым в настройке и эксплуатации, ориентированным на стабильную работу на штатных частотах.

Интегрированная графика и доп. функции

Интегрированное графическое ядро Intel UHD Graphics 610 позволяет обойтись без покупки дискретной видеокарты, что критически важно для максимально экономичных сборок. Оно уверенно справляется с выводом изображения на несколько мониторов, декодированием видеоформатов, включая 4K, и обеспечением плавной работы в офисных и мультимедийных приложениях. Технология Intel Quick Sync Video значительно ускоряет кодирование и декодирование видео, что полезно при видеозвонках или легкой работе с видеоконтентом. Процессор также поддерживает современные наборы инструкций, обеспечивающие оптимизацию работы специализированного программного обеспечения.

Нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что выбранная материнская плата с сокетом LGA 1200 имеет обновленную версию микропрограммы (BIOS/UEFI), необходимую для корректной работы с процессорами 10-го поколения, хотя для большинства актуальных плат это не является проблемой. Благодаря низкому TDP, вы можете выбрать компактный корпус с небольшим запасом по вентиляции. Для гарантированной стабильности системы на протяжении многих лет рекомендуется использовать качественный блок питания, даже несмотря на скромное энергопотребление сборки. Данная OEM-версия процессора поставляется без штатного кулера, поэтому необходимо отдельно приобрести совместимую систему охлаждения.

Отзывы о товаре Процессор Intel Pentium G6400 (CM8070104291810 S RH3Y) OEM




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Pentium
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Comet Lake
Количество ядер
2
Количество потоков
4
Объем кэша L2
0.5
Объем кэша L3
4
Тактовая частота
4
Развернуть
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 610
Страна производитель
Китай
Описание

Процессор Intel Pentium G6400 (CM8070104291810 S RH3Y) OEM в Москве

Для кого и под какие задачи

Процессор Intel Pentium Gold G6400 - это отличный выбор для создания бюджетных домашних и офисных систем, где приоритетом является надежность, энергоэффективность и достаточная производительность для повседневных задач. Он идеально подходит для сборки компьютера для работы с документами, интернет-серфинга, просмотра видео в высоком разрешении и использования несложных приложений. Этот двухъядерный CPU устанавливается в сокет LGA 1200, что обеспечивает совместимость с широким спектром материнских плат на чипсетах серий H410, B460, H470 и других, предлагая недорогой вход в экосистему Intel 10-го поколения (Comet Lake).

Архитектура, ядра и частоты

В основе процессора лежит микроархитектура Comet Lake, выполненная по 14-нанометровому техпроцессу. Два физических ядра с поддержкой технологии Hyper-Threading, предоставляющей в общей сложности четыре вычислительных потока, обеспечивают хорошую отзывчивость системы в многозадачных сценариях, например, при одновременной работе с несколькими программами и вкладками браузера. Базовая тактовая частота составляет 4.0 ГГц, что гарантирует высокую производительность в однопоточных приложениях, критически важных для общей скорости отклика системы. Объем кэш-памяти третьего уровня (L3) равен 4 МБ, оптимизируя взаимодействие ядер с оперативной памятью.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер памяти процессора Pentium G6400 поддерживает двухканальный режим работы с оперативной памятью DDR4, что существенно увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом. Максимальная поддерживаемая частота ОЗУ составляет 2666 МГц, что является стандартным значением для платформы без поддержки разгона. Встроенный контроллер PCI Express 3.0 предоставляет 16 линий для подключения дискретной видеокарты и дополнительные линии для высокоскоростных накопителей NVMe, позволяя создать сбалансированную систему даже в бюджетном сегменте. Важным преимуществом является наличие интегрированного графического ядра Intel UHD Graphics 610.

TDP, питание и разгон

Тепловыделение (TDP) процессора заявлено на уровне 58 Вт, что указывает на очень скромное энергопотребление и низкий уровень нагрева. Это позволяет использовать для охлаждения недорогой боксовый кулер или компактные малогабаритные решения, а также снижает требования к блоку питания и системе питания материнской платы (VRM). Модель G6400 имеет заблокированный множитель, что означает отсутствие поддержки ручного разгона, характерного для процессоров с индексом "K". Это делает его максимально простым в настройке и эксплуатации, ориентированным на стабильную работу на штатных частотах.

Интегрированная графика и доп. функции

Интегрированное графическое ядро Intel UHD Graphics 610 позволяет обойтись без покупки дискретной видеокарты, что критически важно для максимально экономичных сборок. Оно уверенно справляется с выводом изображения на несколько мониторов, декодированием видеоформатов, включая 4K, и обеспечением плавной работы в офисных и мультимедийных приложениях. Технология Intel Quick Sync Video значительно ускоряет кодирование и декодирование видео, что полезно при видеозвонках или легкой работе с видеоконтентом. Процессор также поддерживает современные наборы инструкций, обеспечивающие оптимизацию работы специализированного программного обеспечения.

Нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что выбранная материнская плата с сокетом LGA 1200 имеет обновленную версию микропрограммы (BIOS/UEFI), необходимую для корректной работы с процессорами 10-го поколения, хотя для большинства актуальных плат это не является проблемой. Благодаря низкому TDP, вы можете выбрать компактный корпус с небольшим запасом по вентиляции. Для гарантированной стабильности системы на протяжении многих лет рекомендуется использовать качественный блок питания, даже несмотря на скромное энергопотребление сборки. Данная OEM-версия процессора поставляется без штатного кулера, поэтому необходимо отдельно приобрести совместимую систему охлаждения.

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