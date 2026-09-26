Процессор Intel Pentium G6400 (CM8070104291810 S RH3Y) OEM
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Характеристики
Описание товара Процессор Intel Pentium G6400 (CM8070104291810 S RH3Y) OEM
Процессор Intel Pentium G6400 (CM8070104291810 S RH3Y) OEM в Москве
Для кого и под какие задачи
Процессор Intel Pentium Gold G6400 - это отличный выбор для создания бюджетных домашних и офисных систем, где приоритетом является надежность, энергоэффективность и достаточная производительность для повседневных задач. Он идеально подходит для сборки компьютера для работы с документами, интернет-серфинга, просмотра видео в высоком разрешении и использования несложных приложений. Этот двухъядерный CPU устанавливается в сокет LGA 1200, что обеспечивает совместимость с широким спектром материнских плат на чипсетах серий H410, B460, H470 и других, предлагая недорогой вход в экосистему Intel 10-го поколения (Comet Lake).
Архитектура, ядра и частоты
В основе процессора лежит микроархитектура Comet Lake, выполненная по 14-нанометровому техпроцессу. Два физических ядра с поддержкой технологии Hyper-Threading, предоставляющей в общей сложности четыре вычислительных потока, обеспечивают хорошую отзывчивость системы в многозадачных сценариях, например, при одновременной работе с несколькими программами и вкладками браузера. Базовая тактовая частота составляет 4.0 ГГц, что гарантирует высокую производительность в однопоточных приложениях, критически важных для общей скорости отклика системы. Объем кэш-памяти третьего уровня (L3) равен 4 МБ, оптимизируя взаимодействие ядер с оперативной памятью.
Кэш, память и контроллеры
Контроллер памяти процессора Pentium G6400 поддерживает двухканальный режим работы с оперативной памятью DDR4, что существенно увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом. Максимальная поддерживаемая частота ОЗУ составляет 2666 МГц, что является стандартным значением для платформы без поддержки разгона. Встроенный контроллер PCI Express 3.0 предоставляет 16 линий для подключения дискретной видеокарты и дополнительные линии для высокоскоростных накопителей NVMe, позволяя создать сбалансированную систему даже в бюджетном сегменте. Важным преимуществом является наличие интегрированного графического ядра Intel UHD Graphics 610.
TDP, питание и разгон
Тепловыделение (TDP) процессора заявлено на уровне 58 Вт, что указывает на очень скромное энергопотребление и низкий уровень нагрева. Это позволяет использовать для охлаждения недорогой боксовый кулер или компактные малогабаритные решения, а также снижает требования к блоку питания и системе питания материнской платы (VRM). Модель G6400 имеет заблокированный множитель, что означает отсутствие поддержки ручного разгона, характерного для процессоров с индексом "K". Это делает его максимально простым в настройке и эксплуатации, ориентированным на стабильную работу на штатных частотах.
Интегрированная графика и доп. функции
Интегрированное графическое ядро Intel UHD Graphics 610 позволяет обойтись без покупки дискретной видеокарты, что критически важно для максимально экономичных сборок. Оно уверенно справляется с выводом изображения на несколько мониторов, декодированием видеоформатов, включая 4K, и обеспечением плавной работы в офисных и мультимедийных приложениях. Технология Intel Quick Sync Video значительно ускоряет кодирование и декодирование видео, что полезно при видеозвонках или легкой работе с видеоконтентом. Процессор также поддерживает современные наборы инструкций, обеспечивающие оптимизацию работы специализированного программного обеспечения.
Нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что выбранная материнская плата с сокетом LGA 1200 имеет обновленную версию микропрограммы (BIOS/UEFI), необходимую для корректной работы с процессорами 10-го поколения, хотя для большинства актуальных плат это не является проблемой. Благодаря низкому TDP, вы можете выбрать компактный корпус с небольшим запасом по вентиляции. Для гарантированной стабильности системы на протяжении многих лет рекомендуется использовать качественный блок питания, даже несмотря на скромное энергопотребление сборки. Данная OEM-версия процессора поставляется без штатного кулера, поэтому необходимо отдельно приобрести совместимую систему охлаждения.
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Теги товара: LGA 1200, С встроенной графикой
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Процессор Intel Pentium G6400 (CM8070104291810 S RH3Y) OEM в Москве
Для кого и под какие задачи
Процессор Intel Pentium Gold G6400 - это отличный выбор для создания бюджетных домашних и офисных систем, где приоритетом является надежность, энергоэффективность и достаточная производительность для повседневных задач. Он идеально подходит для сборки компьютера для работы с документами, интернет-серфинга, просмотра видео в высоком разрешении и использования несложных приложений. Этот двухъядерный CPU устанавливается в сокет LGA 1200, что обеспечивает совместимость с широким спектром материнских плат на чипсетах серий H410, B460, H470 и других, предлагая недорогой вход в экосистему Intel 10-го поколения (Comet Lake).
Архитектура, ядра и частоты
В основе процессора лежит микроархитектура Comet Lake, выполненная по 14-нанометровому техпроцессу. Два физических ядра с поддержкой технологии Hyper-Threading, предоставляющей в общей сложности четыре вычислительных потока, обеспечивают хорошую отзывчивость системы в многозадачных сценариях, например, при одновременной работе с несколькими программами и вкладками браузера. Базовая тактовая частота составляет 4.0 ГГц, что гарантирует высокую производительность в однопоточных приложениях, критически важных для общей скорости отклика системы. Объем кэш-памяти третьего уровня (L3) равен 4 МБ, оптимизируя взаимодействие ядер с оперативной памятью.
Кэш, память и контроллеры
Контроллер памяти процессора Pentium G6400 поддерживает двухканальный режим работы с оперативной памятью DDR4, что существенно увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом. Максимальная поддерживаемая частота ОЗУ составляет 2666 МГц, что является стандартным значением для платформы без поддержки разгона. Встроенный контроллер PCI Express 3.0 предоставляет 16 линий для подключения дискретной видеокарты и дополнительные линии для высокоскоростных накопителей NVMe, позволяя создать сбалансированную систему даже в бюджетном сегменте. Важным преимуществом является наличие интегрированного графического ядра Intel UHD Graphics 610.
TDP, питание и разгон
Тепловыделение (TDP) процессора заявлено на уровне 58 Вт, что указывает на очень скромное энергопотребление и низкий уровень нагрева. Это позволяет использовать для охлаждения недорогой боксовый кулер или компактные малогабаритные решения, а также снижает требования к блоку питания и системе питания материнской платы (VRM). Модель G6400 имеет заблокированный множитель, что означает отсутствие поддержки ручного разгона, характерного для процессоров с индексом "K". Это делает его максимально простым в настройке и эксплуатации, ориентированным на стабильную работу на штатных частотах.
Интегрированная графика и доп. функции
Интегрированное графическое ядро Intel UHD Graphics 610 позволяет обойтись без покупки дискретной видеокарты, что критически важно для максимально экономичных сборок. Оно уверенно справляется с выводом изображения на несколько мониторов, декодированием видеоформатов, включая 4K, и обеспечением плавной работы в офисных и мультимедийных приложениях. Технология Intel Quick Sync Video значительно ускоряет кодирование и декодирование видео, что полезно при видеозвонках или легкой работе с видеоконтентом. Процессор также поддерживает современные наборы инструкций, обеспечивающие оптимизацию работы специализированного программного обеспечения.
Нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что выбранная материнская плата с сокетом LGA 1200 имеет обновленную версию микропрограммы (BIOS/UEFI), необходимую для корректной работы с процессорами 10-го поколения, хотя для большинства актуальных плат это не является проблемой. Благодаря низкому TDP, вы можете выбрать компактный корпус с небольшим запасом по вентиляции. Для гарантированной стабильности системы на протяжении многих лет рекомендуется использовать качественный блок питания, даже несмотря на скромное энергопотребление сборки. Данная OEM-версия процессора поставляется без штатного кулера, поэтому необходимо отдельно приобрести совместимую систему охлаждения.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Теги товара: LGA 1200, С встроенной графикой
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