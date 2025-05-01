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Процессор AMD Ryzen 5 5500 AM4 tray (100-000000457) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор AMD Ryzen 5 5500 AM4 tray (100-000000457)

5 Отзывы
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Процессор AMD Ryzen 5 5500 AM4 tray (100-000000457) - фото 1
Процессор AMD Ryzen 5 5500 AM4 tray (100-000000457) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Cezanne
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L3
16
  • Процессор AMD Ryzen 5 5500 AM4 tray (100-000000457) - фото 1
  • Процессор AMD Ryzen 5 5500 AM4 tray (100-000000457) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 120 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 583550
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Процессор AMD Ryzen 5 5500 AM4 tray (100-000000457)
8 120 руб.
  • Гарантия производителя: 3 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Cezanne
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L2
3
Объем кэша L3
16
Тактовая частота
3.6
Тип памяти
DIMM DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
90
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х1
Вес, г.
57

Описание товара Процессор AMD Ryzen 5 5500 AM4 tray (100-000000457)

Процессор AMD Ryzen 5 5500 AM4 tray (100-000000457) - купить в Москве

Для кого и под какие задачи

Процессор AMD Ryzen 5 5500 - отличный выбор для создания сбалансированной игровой или домашней системы на платформе AM4 с прицелом на отличное соотношение цены и производительности. На его шести ядрах комфортно запускаются современные игры, он справляется с офисной многозадачностью, базовой обработкой фото и даже несложным видеомонтажом. Этот CPU устанавливается в сокет AM4, что позволяет использовать огромный парк доступных материнских плат на чипсетах B450, B550, A520 и других, предлагая путь для бюджетного апгрейда с более старых моделей Ryzen.

Архитектура, ядра и частоты

В основе процессора лежит усовершенствованная 7-нм архитектура Zen 3, которая обеспечивает высокую производительность на одно ядро - ключевой параметр для игр и отзывчивости системы. Конфигурация включает 6 физических ядер и 12 потоков благодаря поддержке технологии SMT. Базовая тактовая частота составляет 3.6 ГГц, с возможностью автоматического разгона до 4.2 ГГц в турбо-режиме. Общий объем кэш-памяти третьего уровня (L3) равен 16 МБ, что положительно сказывается на скорости доступа к данным в играх и приложениях.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер памяти поддерживает двухканальный режим работы с оперативной памятью DDR4, что является стандартом для платформы AM4. Максимальная поддерживаемая частота ОЗУ достигает 3200 МГц, что позволяет полностью раскрыть потенциал процессора без дополнительных затрат на дорогую память. Для подключения быстрых накопителей и видеокарты используются 24 линии PCIe 3.0, чего достаточно для комфортной работы с современным SSD NVMe и графическим ускорителем уровня GeForce RTX 3060 или Radeon RX 6600.

TDP, питание и разгон

Расчетная тепловая мощность (TDP) процессора заявлена на уровне 65 Вт, что свидетельствует об отличной энергоэффективности. Для стабильной работы ему достаточно качественного боксового кулера или недорогой башенной системы охлаждения. Стоит отметить, что Ryzen 5 5500 имеет заблокированный множитель, поэтому классический разгон через него невозможен. Однако вы можете использовать технологии автоматического повышения частот от AMD и вручную разогнать оперативную память для получения дополнительного прироста производительности.

Интегрированная графика и доп. функции

Важный нюанс: данная модель процессора не оснащена встроенным графическим ядром (iGPU). Для работы системы обязательно потребуется дискретная видеокарта. Из дополнительных технологий присутствует поддержка современного интерфейса Resizable BAR (Smart Access Memory), который в связке с видеокартой AMD Radeon может дать прирост в играх. Также процессор поддерживает набор инструкций для ускорения вычислений, что полезно в ряде рабочих задач.

Нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата на сокете AM4 поддерживает эту модель процессора после обновления BIOS. Это особенно актуально для плат на чипсетах серии 400. Учитывая отсутствие встроенной графики, заранее позаботьтесь о выборе видеокарты. Для данного CPU не требуется мощная система питания материнской платы, подойдет модель с надежной 6-фазной схемой VRM. После сборки рекомендуется провести стресс-тесты и обновить драйверы чипсета с официального сайта AMD для максимальной стабильности и производительности.

Отзывы о товаре Процессор AMD Ryzen 5 5500 AM4 tray (100-000000457)

Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Евгений О.

Достоинства:


Комментарий:
пришло быстро, отлично упаковано. запустился, работает без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Павел З.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо сын доволен, упаковка очень хорошая
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
Ярослав К.

Достоинства:


Комментарий:
пришел хорошо запакован отличное качество
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2024
Павел С.

Достоинства:


Комментарий:
Завелся с первого раза, все работает все хорошо, рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2023
Евгений З.

Достоинства:


Комментарий:
Продавец качественно отнесся к упаковке и транспортировке, спасибо



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Cezanne
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L2
3
Объем кэша L3
16
Тактовая частота
3.6
Развернуть
Тип памяти
DIMM DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
90
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Описание

Процессор AMD Ryzen 5 5500 AM4 tray (100-000000457) - купить в Москве

Для кого и под какие задачи

Процессор AMD Ryzen 5 5500 - отличный выбор для создания сбалансированной игровой или домашней системы на платформе AM4 с прицелом на отличное соотношение цены и производительности. На его шести ядрах комфортно запускаются современные игры, он справляется с офисной многозадачностью, базовой обработкой фото и даже несложным видеомонтажом. Этот CPU устанавливается в сокет AM4, что позволяет использовать огромный парк доступных материнских плат на чипсетах B450, B550, A520 и других, предлагая путь для бюджетного апгрейда с более старых моделей Ryzen.

Архитектура, ядра и частоты

В основе процессора лежит усовершенствованная 7-нм архитектура Zen 3, которая обеспечивает высокую производительность на одно ядро - ключевой параметр для игр и отзывчивости системы. Конфигурация включает 6 физических ядер и 12 потоков благодаря поддержке технологии SMT. Базовая тактовая частота составляет 3.6 ГГц, с возможностью автоматического разгона до 4.2 ГГц в турбо-режиме. Общий объем кэш-памяти третьего уровня (L3) равен 16 МБ, что положительно сказывается на скорости доступа к данным в играх и приложениях.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер памяти поддерживает двухканальный режим работы с оперативной памятью DDR4, что является стандартом для платформы AM4. Максимальная поддерживаемая частота ОЗУ достигает 3200 МГц, что позволяет полностью раскрыть потенциал процессора без дополнительных затрат на дорогую память. Для подключения быстрых накопителей и видеокарты используются 24 линии PCIe 3.0, чего достаточно для комфортной работы с современным SSD NVMe и графическим ускорителем уровня GeForce RTX 3060 или Radeon RX 6600.

TDP, питание и разгон

Расчетная тепловая мощность (TDP) процессора заявлена на уровне 65 Вт, что свидетельствует об отличной энергоэффективности. Для стабильной работы ему достаточно качественного боксового кулера или недорогой башенной системы охлаждения. Стоит отметить, что Ryzen 5 5500 имеет заблокированный множитель, поэтому классический разгон через него невозможен. Однако вы можете использовать технологии автоматического повышения частот от AMD и вручную разогнать оперативную память для получения дополнительного прироста производительности.

Интегрированная графика и доп. функции

Важный нюанс: данная модель процессора не оснащена встроенным графическим ядром (iGPU). Для работы системы обязательно потребуется дискретная видеокарта. Из дополнительных технологий присутствует поддержка современного интерфейса Resizable BAR (Smart Access Memory), который в связке с видеокартой AMD Radeon может дать прирост в играх. Также процессор поддерживает набор инструкций для ускорения вычислений, что полезно в ряде рабочих задач.

Нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата на сокете AM4 поддерживает эту модель процессора после обновления BIOS. Это особенно актуально для плат на чипсетах серии 400. Учитывая отсутствие встроенной графики, заранее позаботьтесь о выборе видеокарты. Для данного CPU не требуется мощная система питания материнской платы, подойдет модель с надежной 6-фазной схемой VRM. После сборки рекомендуется провести стресс-тесты и обновить драйверы чипсета с официального сайта AMD для максимальной стабильности и производительности.

Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Евгений О.

Достоинства:


Комментарий:
пришло быстро, отлично упаковано. запустился, работает без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Павел З.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо сын доволен, упаковка очень хорошая
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
Ярослав К.

Достоинства:


Комментарий:
пришел хорошо запакован отличное качество
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2024
Павел С.

Достоинства:


Комментарий:
Завелся с первого раза, все работает все хорошо, рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2023
Евгений З.

Достоинства:


Комментарий:
Продавец качественно отнесся к упаковке и транспортировке, спасибо


Процессор AMD Ryzen 5 5500 AM4 tray (100-000000457) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 8120 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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