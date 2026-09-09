Процессор Intel Core i7 8700 OEM (CM8068403358316)
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Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i7
Socket
LGA 1151-v2
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Coffee Lake
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L3
12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 155898
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i7
Socket
LGA 1151-v2
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Coffee Lake
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L2
1.5
Объем кэша L3
12
Тактовая частота
3.2
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
64
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 630
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
4х4х1
Вес, г.
40
Описание товара Процессор Intel Core i7 8700 OEM (CM8068403358316)
Процессор Intel Core i7 8700 OEM (CM8068403358316)
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Теги товара: Intel i7, Intel игровые, Игровые, 6 ядерные, С встроенной графикой
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Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i7
Socket
LGA 1151-v2
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Coffee Lake
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L2
1.5
Объем кэша L3
12
Тактовая частота
3.2
Развернуть
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
64
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 630
Страна производитель
Китай
Процессор Intel Core i7 8700 OEM (CM8068403358316)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: Intel i7, Intel игровые, Игровые, 6 ядерные, С встроенной графикой
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: Intel i7, Intel игровые, Игровые, 6 ядерные, С встроенной графикой
Процессор Intel Core i7 8700 OEM (CM8068403358316) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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