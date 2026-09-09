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Процессор Intel Core i7 8700 OEM (CM8068403358316) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор Intel Core i7 8700 OEM (CM8068403358316)

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Процессор Intel Core i7 8700 OEM (CM8068403358316)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i7
Socket
LGA 1151-v2
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Coffee Lake
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L3
12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 155898
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Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i7
Socket
LGA 1151-v2
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Coffee Lake
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L2
1.5
Объем кэша L3
12
Тактовая частота
3.2
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
64
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 630
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
4х4х1
Вес, г.
40

Описание товара Процессор Intel Core i7 8700 OEM (CM8068403358316)

Процессор Intel Core i7 8700 OEM (CM8068403358316)

Отзывы о товаре Процессор Intel Core i7 8700 OEM (CM8068403358316)




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i7
Socket
LGA 1151-v2
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Coffee Lake
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L2
1.5
Объем кэша L3
12
Тактовая частота
3.2
Развернуть
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
64
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 630
Страна производитель
Китай
Описание
Процессор Intel Core i7 8700 OEM (CM8068403358316)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Процессор Intel Core i7 8700 OEM (CM8068403358316) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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