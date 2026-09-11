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Процессор Intel Core I9-12900K S1700 OEM (CM8071504549230 S RL4H) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор Intel Core I9-12900K S1700 OEM (CM8071504549230 S RL4H)

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Процессор Intel Core I9-12900K S1700 OEM (CM8071504549230 S RL4H) - фото 1
Процессор Intel Core I9-12900K S1700 OEM (CM8071504549230 S RL4H) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i9
Модель
12900K
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Alder Lake
Количество ядер
16
Количество потоков
24
  • Процессор Intel Core I9-12900K S1700 OEM (CM8071504549230 S RL4H) - фото 1
  • Процессор Intel Core I9-12900K S1700 OEM (CM8071504549230 S RL4H) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 505792
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Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i9
Модель
12900K
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Alder Lake
Количество ядер
16
Количество потоков
24
Объем кэша L2
14
Объем кэша L3
30
Тактовая частота
3.2
Тип памяти
DDR4, DDR5
Максимальный объем памяти
256
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 770
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х2
Вес, г.
50

Описание товара Процессор Intel Core I9-12900K S1700 OEM (CM8071504549230 S RL4H)

Многозадачность и эффективность - вот что может обеспечить процессор Intel Original Core i9 12900K Soc-1700 пользователям. Здесь эффективно взаимодействуют высокопроизводительные (Performance) и энергоэффективные (Efficient) ядра - по 8 ядер каждого вида. Для их плодотворного взаимодействия с операционной системой в аппаратное обеспечение интегрирована технология Intel Thread Director.

Отзывы о товаре Процессор Intel Core I9-12900K S1700 OEM (CM8071504549230 S RL4H)




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i9
Модель
12900K
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Alder Lake
Количество ядер
16
Количество потоков
24
Объем кэша L2
14
Объем кэша L3
30
Развернуть
Тактовая частота
3.2
Тип памяти
DDR4, DDR5
Максимальный объем памяти
256
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 770
Страна производитель
Китай
Описание
Многозадачность и эффективность - вот что может обеспечить процессор Intel Original Core i9 12900K Soc-1700 пользователям. Здесь эффективно взаимодействуют высокопроизводительные (Performance) и энергоэффективные (Efficient) ядра - по 8 ядер каждого вида. Для их плодотворного взаимодействия с операционной системой в аппаратное обеспечение интегрирована технология Intel Thread Director.
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Процессор Intel Core I9-12900K S1700 OEM (CM8071504549230 S RL4H) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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