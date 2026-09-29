Процессор AMD Ryzen 3 3200G AM4 OEM (YD3200C5M4MFH)
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Процессор AMD Ryzen 3 3200G AM4 OEM (YD3200C5M4MFH)
Для кого и под какие задачи
Процессор AMD Ryzen 3 3200G - это отличная отправная точка для первой бюджетной сборки ПК или компактного домашнего/офисного компьютера, где не требуется дискретная видеокарта. Его ключевое преимущество - встроенная графика Radeon Vega 8, которая справляется с повседневными задачами, легкими играми и просмотром видео в высоком разрешении. Процессор устанавливается в сокет AM4, что открывает широкий выбор совместимых материнских плат на чипсетах A320, B450 или B550, позволяя создать очень доступную и энергоэффективную систему.
Архитектура, ядра и частоты
В основе этого процессора лежит проверенная архитектура Zen+ (Picasso), изготовленная по 12-нанометровому техпроцессу. Он оснащен 4 физическими ядрами и 4 вычислительными потоками, что обеспечивает стабильную работу в повседневных приложениях и простых многозадачных сценариях. Базовая частота составляет 3.6 ГГц, с возможностью автоматического разгона до 4.0 ГГц в турбо-режиме (Precision Boost), что дает хороший запас производительности для однопоточных задач. Объем кэш-памяти третьего уровня (L3) - 4 МБ, что характерно для процессоров этого класса.
Кэш, память и контроллеры
Контроллер памяти процессора поддерживает двухканальный режим работы с оперативной памятью DDR4, что критически важно для производительности интегрированной графики. Максимальная поддерживаемая частота ОЗУ - 2933 МГц, и использование двух планок памяти в правильных слотах материнской платы позволит раскрыть потенциал Vega 8. Процессор предоставляет 16 линий PCIe 3.0 для подключения внешних устройств, например, SSD NVMe, что значительно ускоряет загрузку системы и работу с файлами по сравнению с SATA-накопителями.
TDP, питание и разгон
Номинальный теплопакет (TDP) процессора составляет 65 Вт, что указывает на умеренное энергопотребление и невысокий уровень тепловыделения. Это позволяет использовать для его охлаждения недорогой боксовый кулер или компактные башенные модели. Процессор имеет заблокированный множитель, поэтому его разгон возможен только путем увеличения базовой частоты (BCLK) на поддерживающих эту функцию материнских платах, что требует определенных знаний и не дает значительного прироста.
Интегрированная графика и доп. функции
Главная особенность модели - интегрированное графическое ядро AMD Radeon Vega 8 с 8 вычислительными блоками. Эта графика обеспечивает комфортный гейминг в популярных онлайн-играх и киберспортивных дисциплинах на низких и средних настройках графики в разрешении Full HD (1920x1080). Она также отлично справляется с декодированием видео форматов 4K H.264 и H.265/HEVC. Процессор поддерживает современные технологии, такие как FreeSync для плавного изображения на совместимых мониторах, и работает в паре с чипсетом материнской платы для организации USB-портов и сетевого подключения.
Нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что выбранная материнская плата на сокете AM4 имеет готовую поддержку процессоров серии Ryzen 3000G (Picasso) из коробки или вы можете обновить BIOS на ней, имея под рукой более старый совместимый CPU. Для максимальной производительности встроенной графики обязательно устанавливайте две планки оперативной памяти DDR4 с частотой не ниже 2933 МГц. Учитывая, что это OEM-версия, в комплекте не поставляется штатный кулер, поэтому его необходимо приобрести отдельно, ориентируясь на тепловыделение в 65 Вт. После сборки рекомендуем провести стресс-тесты для проверки стабильности работы системы под нагрузкой.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Теги товара: 4 ядерные, С встроенной графикой, С разблокированным множителем, AM4
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитПроцессор Intel Xeon GOLD 5122 3600/16.5M S3647 OEM CD8067303330...
-
В наличииЦена 5 550 руб.1388 руб. в СплитПроцессор Intel Pentium G6405 S1200 OEM (CM8070104291811 S RH3Z)
-
В наличииЦена 5 660 руб.1415 руб. в СплитПроцессор Intel Core i3-10105F (CM8070104291323SRH8V) OEM
-
В наличииЦена 6 680 руб.1670 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 5 3400G AM4 OEM (YD3400C5M4MFH)
-
В наличииЦена 8 366 руб.2092 руб. в СплитПроцессор Intel Core i5-9400 Soc-1151v2 2.9GHz OEM
-
В наличииЦена 9 960 руб.2490 руб. в СплитПроцессор Intel Celeron G6900 S1700 OEM (CM8071504651805 S RL67 ...
-
В наличииЦена 9 960 руб.2490 руб. в СплитПроцессор Intel Core I3-12100F S1700 OEM (CM8071504651013)
-
В наличииЦена 10 540 руб.2635 руб. в СплитПроцессор Intel Core i3-13100F S1700 OEM (CM8071505092203)
-
В наличииЦена 10 710 руб.2678 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 5 5600 AM4 OEM (100-000000927)
-
В наличииЦена 10 930 руб.2733 руб. в СплитПроцессор Intel Core I3-10100 (CM8070104291317 S RH3N) OEM
-
В наличииЦена 11 120 руб.2780 руб. в СплитПроцессор Intel Core i3 14100F Soc-1700 (CM8071505092207) OEM
-
В наличииЦена 11 370 руб.2843 руб. в СплитПроцессор Intel Original Core i5 10400F OEM
Для кого и под какие задачи
Процессор AMD Ryzen 3 3200G - это отличная отправная точка для первой бюджетной сборки ПК или компактного домашнего/офисного компьютера, где не требуется дискретная видеокарта. Его ключевое преимущество - встроенная графика Radeon Vega 8, которая справляется с повседневными задачами, легкими играми и просмотром видео в высоком разрешении. Процессор устанавливается в сокет AM4, что открывает широкий выбор совместимых материнских плат на чипсетах A320, B450 или B550, позволяя создать очень доступную и энергоэффективную систему.
Архитектура, ядра и частоты
В основе этого процессора лежит проверенная архитектура Zen+ (Picasso), изготовленная по 12-нанометровому техпроцессу. Он оснащен 4 физическими ядрами и 4 вычислительными потоками, что обеспечивает стабильную работу в повседневных приложениях и простых многозадачных сценариях. Базовая частота составляет 3.6 ГГц, с возможностью автоматического разгона до 4.0 ГГц в турбо-режиме (Precision Boost), что дает хороший запас производительности для однопоточных задач. Объем кэш-памяти третьего уровня (L3) - 4 МБ, что характерно для процессоров этого класса.
Кэш, память и контроллеры
Контроллер памяти процессора поддерживает двухканальный режим работы с оперативной памятью DDR4, что критически важно для производительности интегрированной графики. Максимальная поддерживаемая частота ОЗУ - 2933 МГц, и использование двух планок памяти в правильных слотах материнской платы позволит раскрыть потенциал Vega 8. Процессор предоставляет 16 линий PCIe 3.0 для подключения внешних устройств, например, SSD NVMe, что значительно ускоряет загрузку системы и работу с файлами по сравнению с SATA-накопителями.
TDP, питание и разгон
Номинальный теплопакет (TDP) процессора составляет 65 Вт, что указывает на умеренное энергопотребление и невысокий уровень тепловыделения. Это позволяет использовать для его охлаждения недорогой боксовый кулер или компактные башенные модели. Процессор имеет заблокированный множитель, поэтому его разгон возможен только путем увеличения базовой частоты (BCLK) на поддерживающих эту функцию материнских платах, что требует определенных знаний и не дает значительного прироста.
Интегрированная графика и доп. функции
Главная особенность модели - интегрированное графическое ядро AMD Radeon Vega 8 с 8 вычислительными блоками. Эта графика обеспечивает комфортный гейминг в популярных онлайн-играх и киберспортивных дисциплинах на низких и средних настройках графики в разрешении Full HD (1920x1080). Она также отлично справляется с декодированием видео форматов 4K H.264 и H.265/HEVC. Процессор поддерживает современные технологии, такие как FreeSync для плавного изображения на совместимых мониторах, и работает в паре с чипсетом материнской платы для организации USB-портов и сетевого подключения.
Нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что выбранная материнская плата на сокете AM4 имеет готовую поддержку процессоров серии Ryzen 3000G (Picasso) из коробки или вы можете обновить BIOS на ней, имея под рукой более старый совместимый CPU. Для максимальной производительности встроенной графики обязательно устанавливайте две планки оперативной памяти DDR4 с частотой не ниже 2933 МГц. Учитывая, что это OEM-версия, в комплекте не поставляется штатный кулер, поэтому его необходимо приобрести отдельно, ориентируясь на тепловыделение в 65 Вт. После сборки рекомендуем провести стресс-тесты для проверки стабильности работы системы под нагрузкой.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Теги товара: 4 ядерные, С встроенной графикой, С разблокированным множителем, AM4
Отзывы о товаре Процессор AMD Ryzen 3 3200G AM4 OEM (YD3200C5M4MFH)