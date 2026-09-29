Описание товара Процессор AMD Ryzen 3 3200G AM4 OEM (YD3200C5M4MFH)

Для кого и под какие задачи

Процессор AMD Ryzen 3 3200G - это отличная отправная точка для первой бюджетной сборки ПК или компактного домашнего/офисного компьютера, где не требуется дискретная видеокарта. Его ключевое преимущество - встроенная графика Radeon Vega 8, которая справляется с повседневными задачами, легкими играми и просмотром видео в высоком разрешении. Процессор устанавливается в сокет AM4, что открывает широкий выбор совместимых материнских плат на чипсетах A320, B450 или B550, позволяя создать очень доступную и энергоэффективную систему.

Архитектура, ядра и частоты

В основе этого процессора лежит проверенная архитектура Zen+ (Picasso), изготовленная по 12-нанометровому техпроцессу. Он оснащен 4 физическими ядрами и 4 вычислительными потоками, что обеспечивает стабильную работу в повседневных приложениях и простых многозадачных сценариях. Базовая частота составляет 3.6 ГГц, с возможностью автоматического разгона до 4.0 ГГц в турбо-режиме (Precision Boost), что дает хороший запас производительности для однопоточных задач. Объем кэш-памяти третьего уровня (L3) - 4 МБ, что характерно для процессоров этого класса.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер памяти процессора поддерживает двухканальный режим работы с оперативной памятью DDR4, что критически важно для производительности интегрированной графики. Максимальная поддерживаемая частота ОЗУ - 2933 МГц, и использование двух планок памяти в правильных слотах материнской платы позволит раскрыть потенциал Vega 8. Процессор предоставляет 16 линий PCIe 3.0 для подключения внешних устройств, например, SSD NVMe, что значительно ускоряет загрузку системы и работу с файлами по сравнению с SATA-накопителями.

TDP, питание и разгон

Номинальный теплопакет (TDP) процессора составляет 65 Вт, что указывает на умеренное энергопотребление и невысокий уровень тепловыделения. Это позволяет использовать для его охлаждения недорогой боксовый кулер или компактные башенные модели. Процессор имеет заблокированный множитель, поэтому его разгон возможен только путем увеличения базовой частоты (BCLK) на поддерживающих эту функцию материнских платах, что требует определенных знаний и не дает значительного прироста.

Интегрированная графика и доп. функции

Главная особенность модели - интегрированное графическое ядро AMD Radeon Vega 8 с 8 вычислительными блоками. Эта графика обеспечивает комфортный гейминг в популярных онлайн-играх и киберспортивных дисциплинах на низких и средних настройках графики в разрешении Full HD (1920x1080). Она также отлично справляется с декодированием видео форматов 4K H.264 и H.265/HEVC. Процессор поддерживает современные технологии, такие как FreeSync для плавного изображения на совместимых мониторах, и работает в паре с чипсетом материнской платы для организации USB-портов и сетевого подключения.

Нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что выбранная материнская плата на сокете AM4 имеет готовую поддержку процессоров серии Ryzen 3000G (Picasso) из коробки или вы можете обновить BIOS на ней, имея под рукой более старый совместимый CPU. Для максимальной производительности встроенной графики обязательно устанавливайте две планки оперативной памяти DDR4 с частотой не ниже 2933 МГц. Учитывая, что это OEM-версия, в комплекте не поставляется штатный кулер, поэтому его необходимо приобрести отдельно, ориентируясь на тепловыделение в 65 Вт. После сборки рекомендуем провести стресс-тесты для проверки стабильности работы системы под нагрузкой.