Процессор Intel Original Core i3 10100F (CM8070104291318S RH8U) OEM
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Процессор Intel Original Core i3 10100F (CM8070104291318S RH8U) OEM
Процессор Intel Original Core i3 10100F (CM8070104291318S RH8U) OEM
Для кого и под какие задачи
Процессор Intel Core i3-10100F - это идеальная основа для недорогой, но производительной системы, ориентированной на повседневные задачи и базовый гейминг. С четырьмя ядрами и поддержкой технологии Hyper-Threading (8 потоков) он отлично справляется с офисной работой, веб-серфингом, просмотром видео и нетребовательными онлайн-играми. Установленный в сокет LGA 1200, этот CPU совместим с материнскими платами на чипсетах Intel 400 и 500 серий (H410, B460, H470, Z490, B560, H570, Z590), что позволяет собрать доступный и сбалансированный ПК.
Архитектура, ядра и частоты
В основе процессора лежит проверенная архитектура Comet Lake, выполненная по 14-нанометровому техпроцессу. Конфигурация из 4 физических ядер и 8 виртуальных потоков обеспечивает хорошую отзывчивость системы в многозадачных сценариях. Базовая тактовая частота составляет 3.6 ГГц, с возможностью автоматического увеличения до 4.3 ГГц в турбо-режиме для одного ядра. Объем интеллектуального кэша L3 - 6 МБ, что положительно влияет на скорость обработки повторяющихся инструкций в играх и приложениях.
Кэш, память и контроллеры
Контроллер памяти поддерживает двухканальный режим работы с DDR4, что является стандартом для бюджетных и средних сборок. Максимальная поддерживаемая частота оперативной памяти - 2666 МГц, что необходимо учитывать при выборе комплектующих. Для подключения современного оборудования процессор предоставляет 16 линий PCIe 3.0, которых достаточно для одной мощной видеокарты и высокоскоростного NVMe SSD. Важно отметить, что у данной модели отсутствует интегрированное графическое ядро, поэтому для работы системы обязательна дискретная видеокарта.
TDP, питание и разгон
Номинальное тепловыделение (TDP) процессора заявлено на уровне 65 Вт, что указывает на умеренное энергопотребление и невысокие требования к системе охлаждения. Достаточно будет качественного боксового кулера или недорогого башенного. Модель с индексом "F" в названии не имеет разблокированного множителя, поэтому ручной разгон невозможен. Это упрощает выбор материнской платы - подойдет модель даже на базовом чипсете, таком как H410 или B460, с не самой мощной схемой питания VRM.
Интегрированная графика и доп. функции
Как уже было отмечено, встроенная графика в этом процессоре отключена. Это делает его оптимальным выбором для сборок, где изначально планируется использование дискретной видеокарты. Из дополнительных технологий присутствует поддержка набора инструкций AES-NI для шифрования, а также виртуализации Intel VT-x и VT-d. Для раскрытия потенциала сетевых и USB-возможностей, таких как USB 3.2 Gen 2 или 2.5 GbE LAN, необходимо обращать внимание на функционал конкретной материнской платы.
Нюансы перед покупкой
Главное ограничение - обязательное наличие видеокарты, так как без нее система не запустится. При сборке убедитесь, что выбранная вами материнская плата с сокетом LGA 1200 имеет обновленную версию BIOS для гарантированной совместимости с процессорами 10-го поколения, хотя для OEM-версий это редкость. Благодаря низкому TDP, проблем с перегревом возникнуть не должно, но всегда стоит проверить стабильность работы под нагрузкой с помощью тестов AIDA64 или Cinebench после завершения сборки.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 12-го поколения, Intel 13-го поколения
Теги товара: Intel i3, Intel 10-го поколения, LGA 1200, 4 ядерные
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Процессор Intel Original Core i3 10100F (CM8070104291318S RH8U) OEM
Для кого и под какие задачи
Процессор Intel Core i3-10100F - это идеальная основа для недорогой, но производительной системы, ориентированной на повседневные задачи и базовый гейминг. С четырьмя ядрами и поддержкой технологии Hyper-Threading (8 потоков) он отлично справляется с офисной работой, веб-серфингом, просмотром видео и нетребовательными онлайн-играми. Установленный в сокет LGA 1200, этот CPU совместим с материнскими платами на чипсетах Intel 400 и 500 серий (H410, B460, H470, Z490, B560, H570, Z590), что позволяет собрать доступный и сбалансированный ПК.
Архитектура, ядра и частоты
В основе процессора лежит проверенная архитектура Comet Lake, выполненная по 14-нанометровому техпроцессу. Конфигурация из 4 физических ядер и 8 виртуальных потоков обеспечивает хорошую отзывчивость системы в многозадачных сценариях. Базовая тактовая частота составляет 3.6 ГГц, с возможностью автоматического увеличения до 4.3 ГГц в турбо-режиме для одного ядра. Объем интеллектуального кэша L3 - 6 МБ, что положительно влияет на скорость обработки повторяющихся инструкций в играх и приложениях.
Кэш, память и контроллеры
Контроллер памяти поддерживает двухканальный режим работы с DDR4, что является стандартом для бюджетных и средних сборок. Максимальная поддерживаемая частота оперативной памяти - 2666 МГц, что необходимо учитывать при выборе комплектующих. Для подключения современного оборудования процессор предоставляет 16 линий PCIe 3.0, которых достаточно для одной мощной видеокарты и высокоскоростного NVMe SSD. Важно отметить, что у данной модели отсутствует интегрированное графическое ядро, поэтому для работы системы обязательна дискретная видеокарта.
TDP, питание и разгон
Номинальное тепловыделение (TDP) процессора заявлено на уровне 65 Вт, что указывает на умеренное энергопотребление и невысокие требования к системе охлаждения. Достаточно будет качественного боксового кулера или недорогого башенного. Модель с индексом "F" в названии не имеет разблокированного множителя, поэтому ручной разгон невозможен. Это упрощает выбор материнской платы - подойдет модель даже на базовом чипсете, таком как H410 или B460, с не самой мощной схемой питания VRM.
Интегрированная графика и доп. функции
Как уже было отмечено, встроенная графика в этом процессоре отключена. Это делает его оптимальным выбором для сборок, где изначально планируется использование дискретной видеокарты. Из дополнительных технологий присутствует поддержка набора инструкций AES-NI для шифрования, а также виртуализации Intel VT-x и VT-d. Для раскрытия потенциала сетевых и USB-возможностей, таких как USB 3.2 Gen 2 или 2.5 GbE LAN, необходимо обращать внимание на функционал конкретной материнской платы.
Нюансы перед покупкой
Главное ограничение - обязательное наличие видеокарты, так как без нее система не запустится. При сборке убедитесь, что выбранная вами материнская плата с сокетом LGA 1200 имеет обновленную версию BIOS для гарантированной совместимости с процессорами 10-го поколения, хотя для OEM-версий это редкость. Благодаря низкому TDP, проблем с перегревом возникнуть не должно, но всегда стоит проверить стабильность работы под нагрузкой с помощью тестов AIDA64 или Cinebench после завершения сборки.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 12-го поколения, Intel 13-го поколения
Теги товара: Intel i3, Intel 10-го поколения, LGA 1200, 4 ядерные
Достоинства:
Комментарий:
Для своей цены достаточно производительный и холодный камень, тестов на Ютубе много с разными конфигурациями
Достоинства:
Комментарий:
Ну все как в характеристиках
Достоинства:
4 ядра и 8 потоков с частотой в бусте свыше 4GHz позволяет с комфортом играть в любые современные игры, работать, а так же для быстрого мультимедиа компьютера. Одно из лучших бюджетных решений на сегодняшний день.
Недостатки:
Как по мне, их нет.
Комментарий:
Отличный вариант за свою цену, холодный и шустрый, справиться любая материнская плата на данном сокете и недорогой кулер. Использую в паре с GTX 1660 Super, отличная связка получилась.
Достоинства:
Комментарий:
хотелось еще пластиковый кейс любой!
Достоинства:
Недорогой, холодный.
Недостатки:
Не выявил.
Комментарий:
Привезли именно тот процессор, который указан на сайте производителя. Хороший бюджетный процесс начального уровня. Но гораздо производительнее чем Celeron или Pentium.
Отзывы о товаре Процессор Intel Original Core i3 10100F (CM8070104291318S RH8U) OEM
Достоинства:
Комментарий:
Для своей цены достаточно производительный и холодный камень, тестов на Ютубе много с разными конфигурациями
Достоинства:
Комментарий:
Ну все как в характеристиках
Достоинства:
4 ядра и 8 потоков с частотой в бусте свыше 4GHz позволяет с комфортом играть в любые современные игры, работать, а так же для быстрого мультимедиа компьютера. Одно из лучших бюджетных решений на сегодняшний день.
Недостатки:
Как по мне, их нет.
Комментарий:
Отличный вариант за свою цену, холодный и шустрый, справиться любая материнская плата на данном сокете и недорогой кулер. Использую в паре с GTX 1660 Super, отличная связка получилась.
Достоинства:
Комментарий:
хотелось еще пластиковый кейс любой!
Достоинства:
Недорогой, холодный.
Недостатки:
Не выявил.
Комментарий:
Привезли именно тот процессор, который указан на сайте производителя. Хороший бюджетный процесс начального уровня. Но гораздо производительнее чем Celeron или Pentium.