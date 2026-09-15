Процессор Intel Core i3-13100F S1700 OEM (CM8071505092203)
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Характеристики
Описание товара Процессор Intel Core i3-13100F S1700 OEM (CM8071505092203)
Процессор Intel Core i3-13100F порадует сбалансированной производительностью и хорошей энергоэффективностью, которые обеспечиваются 10-нанометровым техпроцессом Intel 7. Устройство способно обрабатывать до 8 потоков информации одновременно благодаря 4 производительным ядрам в конфигурации. Созданная на базе архитектуры Intel Raptor Lake-S модель предусматривает встроенный контроллер PCI-E версии 5.0 с 20 линиями, каждая из которых обладает скоростью передачи данных 3.9 ГБ/с. Базовое тепловыделение процессора Intel Core i3-13100F равняется 58 Вт, при этом его работа возможна при температуре до 100 °C. В сборке с этим устройством можно использовать оперативную память DDR4 или DDR5 объемом 192 ГБ для получения функциональной рабочей станции. Чипсет позволит системе получить мгновенный доступ к часто запрашиваемым данным благодаря кэшу второго и третьего уровня с объемом 5 МБ и 12 МБ соответственно.
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Теги товара: Intel i3, Intel 13-го поколения, LGA 1700, 4 ядерные
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Теги товара: Intel i3, Intel 13-го поколения, LGA 1700, 4 ядерные
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