Процессор AMD Ryzen 5 3400G AM4 OEM (YD3400C5M4MFH)
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Характеристики
Описание товара Процессор AMD Ryzen 5 3400G AM4 OEM (YD3400C5M4MFH)
Для кого и под какие задачи
Процессор AMD Ryzen 5 3400G - это уникальное решение для создания компактной, энергоэффективной и производительной системы без дискретной видеокарты. Он идеально подходит для офисных ПК, домашних мультимедийных центров, бюджетных игровых сборок для нетребовательных проектов и в качестве основы для систем начального уровня. Установленный в сокет AM4, этот процессор совместим с широким спектром материнских плат на чипсетах A320, B450, X470 и более новых после обновления BIOS, что открывает путь для дальнейшего апгрейда.
Архитектура, ядра и частоты
В основе Ryzen 5 3400G лежит усовершенствованная микроархитектура Zen+ (Picasso), созданная по 12-нм техпроцессу. Четыре физических ядра с поддержкой технологии SMT (Simultaneous Multi-Threading) обеспечивают восемь вычислительных потоков, что отлично справляется с многозадачностью. Базовая частота процессора составляет 3.7 ГГц, а в режиме автоматического разгона Precision Boost 2 она может достигать 4.2 ГГц на одном ядре, обеспечивая высокую отзывчивость в повседневных задачах и приложениях с акцентом на single-thread производительность. Общий объем кэш-памяти третьего уровня (L3) равен 4 МБ.
Кэш, память и контроллеры
Контроллер памяти в Ryzen 5 3400G поддерживает двухканальный режим работы с оперативной памятью DDR4, что критически важно для производительности встроенной графики. Официально поддерживаются частоты до 2933 МГц, что позволяет раскрыть потенциал системы. Процессор оснащен 16-ю линиями PCIe 3.0, которые распределяются между слотом для видеокарты и высокоскоростными накопителями NVMe, обеспечивая достаточную пропускную способность для большинства конфигураций начального и среднего уровня.
TDP, питание и разгон
Теплопакет (TDP) процессора заявлен на уровне 65 Вт, что указывает на умеренное энергопотребление и невысокие требования к системе охлаждения - зачастую достаточно качественного боксового кулера. Этот APU (Accelerated Processing Unit) имеет разблокированный множитель (серия "G"), что открывает возможности для ручного разгона как центрального процессора, так и встроенного графического ядра на материнских платах с чипсетами B-серии и выше, позволяя энтузиастам выжать дополнительную производительность.
Интегрированная графика и доп. функции
Главной особенностью Ryzen 5 3400G является мощная интегрированная графика Radeon RX Vega 11 с 11 вычислительными ядрами (CU) и собственной видеопамятью, выделяемой из оперативной памяти (RAM). Этой производительности достаточно для комфортной работы в офисных пакетах, просмотра видео в 4K, а также для запуска современных игр на низких и средних настройках графики в разрешении 1080p. APU также поддерживает современные технологии вывода изображения и аппаратного декодирования видео.
Нюансы перед покупкой
Перед покупкой важно убедиться, что выбранная материнская плата с сокетом AM4 имеет актуальную версию BIOS для гарантированной совместимости с процессорами серии Ryzen 3000G (Picasso). Для полного раскрытия потенциала встроенной графики рекомендуется установить два модуля оперативной памяти (оптимально 2x8 ГБ) в двухканальном режиме с высокой частотой (от 3000 МГц). Также стоит учесть, что данная OEM-поставка (YD3400C5M4MFH) может не включать в себя штатный кулер, поэтому его необходимо приобрести отдельно, ориентируясь на тепловыделение в 65 Вт.
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Для кого и под какие задачи
Процессор AMD Ryzen 5 3400G - это уникальное решение для создания компактной, энергоэффективной и производительной системы без дискретной видеокарты. Он идеально подходит для офисных ПК, домашних мультимедийных центров, бюджетных игровых сборок для нетребовательных проектов и в качестве основы для систем начального уровня. Установленный в сокет AM4, этот процессор совместим с широким спектром материнских плат на чипсетах A320, B450, X470 и более новых после обновления BIOS, что открывает путь для дальнейшего апгрейда.
Архитектура, ядра и частоты
В основе Ryzen 5 3400G лежит усовершенствованная микроархитектура Zen+ (Picasso), созданная по 12-нм техпроцессу. Четыре физических ядра с поддержкой технологии SMT (Simultaneous Multi-Threading) обеспечивают восемь вычислительных потоков, что отлично справляется с многозадачностью. Базовая частота процессора составляет 3.7 ГГц, а в режиме автоматического разгона Precision Boost 2 она может достигать 4.2 ГГц на одном ядре, обеспечивая высокую отзывчивость в повседневных задачах и приложениях с акцентом на single-thread производительность. Общий объем кэш-памяти третьего уровня (L3) равен 4 МБ.
Кэш, память и контроллеры
Контроллер памяти в Ryzen 5 3400G поддерживает двухканальный режим работы с оперативной памятью DDR4, что критически важно для производительности встроенной графики. Официально поддерживаются частоты до 2933 МГц, что позволяет раскрыть потенциал системы. Процессор оснащен 16-ю линиями PCIe 3.0, которые распределяются между слотом для видеокарты и высокоскоростными накопителями NVMe, обеспечивая достаточную пропускную способность для большинства конфигураций начального и среднего уровня.
TDP, питание и разгон
Теплопакет (TDP) процессора заявлен на уровне 65 Вт, что указывает на умеренное энергопотребление и невысокие требования к системе охлаждения - зачастую достаточно качественного боксового кулера. Этот APU (Accelerated Processing Unit) имеет разблокированный множитель (серия "G"), что открывает возможности для ручного разгона как центрального процессора, так и встроенного графического ядра на материнских платах с чипсетами B-серии и выше, позволяя энтузиастам выжать дополнительную производительность.
Интегрированная графика и доп. функции
Главной особенностью Ryzen 5 3400G является мощная интегрированная графика Radeon RX Vega 11 с 11 вычислительными ядрами (CU) и собственной видеопамятью, выделяемой из оперативной памяти (RAM). Этой производительности достаточно для комфортной работы в офисных пакетах, просмотра видео в 4K, а также для запуска современных игр на низких и средних настройках графики в разрешении 1080p. APU также поддерживает современные технологии вывода изображения и аппаратного декодирования видео.
Нюансы перед покупкой
Перед покупкой важно убедиться, что выбранная материнская плата с сокетом AM4 имеет актуальную версию BIOS для гарантированной совместимости с процессорами серии Ryzen 3000G (Picasso). Для полного раскрытия потенциала встроенной графики рекомендуется установить два модуля оперативной памяти (оптимально 2x8 ГБ) в двухканальном режиме с высокой частотой (от 3000 МГц). Также стоит учесть, что данная OEM-поставка (YD3400C5M4MFH) может не включать в себя штатный кулер, поэтому его необходимо приобрести отдельно, ориентируясь на тепловыделение в 65 Вт.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
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