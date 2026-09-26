Описание товара Процессор AMD Ryzen 5 3400G AM4 OEM (YD3400C5M4MFH)

Для кого и под какие задачи

Процессор AMD Ryzen 5 3400G - это уникальное решение для создания компактной, энергоэффективной и производительной системы без дискретной видеокарты. Он идеально подходит для офисных ПК, домашних мультимедийных центров, бюджетных игровых сборок для нетребовательных проектов и в качестве основы для систем начального уровня. Установленный в сокет AM4, этот процессор совместим с широким спектром материнских плат на чипсетах A320, B450, X470 и более новых после обновления BIOS, что открывает путь для дальнейшего апгрейда.

Архитектура, ядра и частоты

В основе Ryzen 5 3400G лежит усовершенствованная микроархитектура Zen+ (Picasso), созданная по 12-нм техпроцессу. Четыре физических ядра с поддержкой технологии SMT (Simultaneous Multi-Threading) обеспечивают восемь вычислительных потоков, что отлично справляется с многозадачностью. Базовая частота процессора составляет 3.7 ГГц, а в режиме автоматического разгона Precision Boost 2 она может достигать 4.2 ГГц на одном ядре, обеспечивая высокую отзывчивость в повседневных задачах и приложениях с акцентом на single-thread производительность. Общий объем кэш-памяти третьего уровня (L3) равен 4 МБ.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер памяти в Ryzen 5 3400G поддерживает двухканальный режим работы с оперативной памятью DDR4, что критически важно для производительности встроенной графики. Официально поддерживаются частоты до 2933 МГц, что позволяет раскрыть потенциал системы. Процессор оснащен 16-ю линиями PCIe 3.0, которые распределяются между слотом для видеокарты и высокоскоростными накопителями NVMe, обеспечивая достаточную пропускную способность для большинства конфигураций начального и среднего уровня.

TDP, питание и разгон

Теплопакет (TDP) процессора заявлен на уровне 65 Вт, что указывает на умеренное энергопотребление и невысокие требования к системе охлаждения - зачастую достаточно качественного боксового кулера. Этот APU (Accelerated Processing Unit) имеет разблокированный множитель (серия "G"), что открывает возможности для ручного разгона как центрального процессора, так и встроенного графического ядра на материнских платах с чипсетами B-серии и выше, позволяя энтузиастам выжать дополнительную производительность.

Интегрированная графика и доп. функции

Главной особенностью Ryzen 5 3400G является мощная интегрированная графика Radeon RX Vega 11 с 11 вычислительными ядрами (CU) и собственной видеопамятью, выделяемой из оперативной памяти (RAM). Этой производительности достаточно для комфортной работы в офисных пакетах, просмотра видео в 4K, а также для запуска современных игр на низких и средних настройках графики в разрешении 1080p. APU также поддерживает современные технологии вывода изображения и аппаратного декодирования видео.

Нюансы перед покупкой

Перед покупкой важно убедиться, что выбранная материнская плата с сокетом AM4 имеет актуальную версию BIOS для гарантированной совместимости с процессорами серии Ryzen 3000G (Picasso). Для полного раскрытия потенциала встроенной графики рекомендуется установить два модуля оперативной памяти (оптимально 2x8 ГБ) в двухканальном режиме с высокой частотой (от 3000 МГц). Также стоит учесть, что данная OEM-поставка (YD3400C5M4MFH) может не включать в себя штатный кулер, поэтому его необходимо приобрести отдельно, ориентируясь на тепловыделение в 65 Вт.