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Процессор Intel Core I3-10100 (CM8070104291317 S RH3N) OEM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор Intel Core I3-10100 (CM8070104291317 S RH3N) OEM

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Процессор Intel Core I3-10100 (CM8070104291317 S RH3N) OEM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i3
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Comet Lake
Количество ядер
4
Количество потоков
8
Объем кэша L3
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 810 руб. 
Начислим 173 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 350841
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Процессор Intel Core I3-10100 (CM8070104291317 S RH3N) OEM
10 810 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i3
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Comet Lake
Количество ядер
4
Количество потоков
8
Объем кэша L2
1.5
Объем кэша L3
6
Тактовая частота
3.6
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 630
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х5
Вес, г.
30

Описание товара Процессор Intel Core I3-10100 (CM8070104291317 S RH3N) OEM

Процессор Intel Core i3-10100: доступная производительность для повседневных задач и офисных сборок

Для кого и под какие задачи

Этот процессор - отличный выбор для создания недорогого, но надежного системного блока для повседневной работы, учебы и домашнего использования. Он уверенно справится с офисными приложениями, веб-серфингом, потоковым видео и нетребовательными играми. Благодаря поддержке технологии Hyper-Threading он обеспечивает хорошую многозадачность для своего класса. Процессор использует сокет LGA 1200, что требует совместимой материнской платы на чипсетах Intel 400 или 500 серии (например, H410, B460, H510, B560).

Архитектура, ядра и частоты

В основе Intel Core i3-10100 лежит проверенная архитектура Comet Lake, выполненная по 14-нанометровому техпроцессу. Он оснащен 4 физическими ядрами и, благодаря Hyper-Threading, обрабатывает до 8 логических потоков одновременно. Базовая тактовая частота составляет 3.6 ГГц, а в режиме турбо-ускорения Intel Turbo Boost 2.0 может достигать 4.3 ГГц на одном ядре, что обеспечивает высокую отзывчивость в приложениях, чувствительных к скорости одного ядра. Объем интеллектуального кэша L3 составляет 6 МБ, что оптимизирует работу с данными.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер памяти процессора поддерживает двухканальный режим работы с оперативной памятью DDR4. Максимальная поддерживаемая частота памяти - 2666 МГц, что является стандартом для платформы, а максимальный объем может достигать 128 ГБ. Процессор предоставляет 16 линий PCIe 3.0 для подключения видеокарты и высокоскоростных накопителей NVMe, что достаточно для большинства дискретных графических ускорителей среднего класса и быстрых SSD.

TDP, питание и разгон

Расчетная тепловая мощность (TDP) процессора заявлена на уровне 65 Вт, что указывает на умеренное энергопотребление и нагрев. Это модель с заблокированным множителем, поэтому ручной разгон не поддерживается. Для стабильной работы достаточно штатного или недорогого башенного кулера, а материнской плате не потребуется мощная подсистема питания (VRM), что позволяет сэкономить на комплектующих.

Интегрированная графика и доп. функции

Процессор оснащен встроенным графическим ядром Intel UHD Graphics 630. Его производительности достаточно для вывода изображения на несколько мониторов, просмотра видео в 4K и работы в неигровых приложениях. Для игр потребуется дискретная видеокарта. Из дополнительных функций стоит отметить поддержку аппаратного кодирования и декодирования видео, включая популярные форматы, что полезно для онлайн-конференций и работы с медиафайлами.

Нюансы перед покупкой

При выборе этого процессора важно помнить, что он поставляется в OEM-версии, то есть без штатной системы охлаждения в комплекте. Его необходимо докупить отдельно. Также убедитесь, что выбранная вами материнская плата на сокете LGA 1200 имеет актуальную версию BIOS для гарантированной совместимости с процессорами 10-го поколения. Для игровых систем данный CPU стоит рассматривать в паре с видеокартой начального или среднего уровня, чтобы избежать дисбаланса в производительности.

Отзывы о товаре Процессор Intel Core I3-10100 (CM8070104291317 S RH3N) OEM




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i3
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Comet Lake
Количество ядер
4
Количество потоков
8
Объем кэша L2
1.5
Объем кэша L3
6
Тактовая частота
3.6
Развернуть
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 630
Страна производитель
Китай
Описание

Процессор Intel Core i3-10100: доступная производительность для повседневных задач и офисных сборок

Для кого и под какие задачи

Этот процессор - отличный выбор для создания недорогого, но надежного системного блока для повседневной работы, учебы и домашнего использования. Он уверенно справится с офисными приложениями, веб-серфингом, потоковым видео и нетребовательными играми. Благодаря поддержке технологии Hyper-Threading он обеспечивает хорошую многозадачность для своего класса. Процессор использует сокет LGA 1200, что требует совместимой материнской платы на чипсетах Intel 400 или 500 серии (например, H410, B460, H510, B560).

Архитектура, ядра и частоты

В основе Intel Core i3-10100 лежит проверенная архитектура Comet Lake, выполненная по 14-нанометровому техпроцессу. Он оснащен 4 физическими ядрами и, благодаря Hyper-Threading, обрабатывает до 8 логических потоков одновременно. Базовая тактовая частота составляет 3.6 ГГц, а в режиме турбо-ускорения Intel Turbo Boost 2.0 может достигать 4.3 ГГц на одном ядре, что обеспечивает высокую отзывчивость в приложениях, чувствительных к скорости одного ядра. Объем интеллектуального кэша L3 составляет 6 МБ, что оптимизирует работу с данными.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер памяти процессора поддерживает двухканальный режим работы с оперативной памятью DDR4. Максимальная поддерживаемая частота памяти - 2666 МГц, что является стандартом для платформы, а максимальный объем может достигать 128 ГБ. Процессор предоставляет 16 линий PCIe 3.0 для подключения видеокарты и высокоскоростных накопителей NVMe, что достаточно для большинства дискретных графических ускорителей среднего класса и быстрых SSD.

TDP, питание и разгон

Расчетная тепловая мощность (TDP) процессора заявлена на уровне 65 Вт, что указывает на умеренное энергопотребление и нагрев. Это модель с заблокированным множителем, поэтому ручной разгон не поддерживается. Для стабильной работы достаточно штатного или недорогого башенного кулера, а материнской плате не потребуется мощная подсистема питания (VRM), что позволяет сэкономить на комплектующих.

Интегрированная графика и доп. функции

Процессор оснащен встроенным графическим ядром Intel UHD Graphics 630. Его производительности достаточно для вывода изображения на несколько мониторов, просмотра видео в 4K и работы в неигровых приложениях. Для игр потребуется дискретная видеокарта. Из дополнительных функций стоит отметить поддержку аппаратного кодирования и декодирования видео, включая популярные форматы, что полезно для онлайн-конференций и работы с медиафайлами.

Нюансы перед покупкой

При выборе этого процессора важно помнить, что он поставляется в OEM-версии, то есть без штатной системы охлаждения в комплекте. Его необходимо докупить отдельно. Также убедитесь, что выбранная вами материнская плата на сокете LGA 1200 имеет актуальную версию BIOS для гарантированной совместимости с процессорами 10-го поколения. Для игровых систем данный CPU стоит рассматривать в паре с видеокартой начального или среднего уровня, чтобы избежать дисбаланса в производительности.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Процессор Intel Core I3-10100 (CM8070104291317 S RH3N) OEM - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 10810 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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