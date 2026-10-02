Описание товара Процессор Intel Core I3-10100 (CM8070104291317 S RH3N) OEM

Процессор Intel Core i3-10100: доступная производительность для повседневных задач и офисных сборок

Для кого и под какие задачи

Этот процессор - отличный выбор для создания недорогого, но надежного системного блока для повседневной работы, учебы и домашнего использования. Он уверенно справится с офисными приложениями, веб-серфингом, потоковым видео и нетребовательными играми. Благодаря поддержке технологии Hyper-Threading он обеспечивает хорошую многозадачность для своего класса. Процессор использует сокет LGA 1200, что требует совместимой материнской платы на чипсетах Intel 400 или 500 серии (например, H410, B460, H510, B560).

Архитектура, ядра и частоты

В основе Intel Core i3-10100 лежит проверенная архитектура Comet Lake, выполненная по 14-нанометровому техпроцессу. Он оснащен 4 физическими ядрами и, благодаря Hyper-Threading, обрабатывает до 8 логических потоков одновременно. Базовая тактовая частота составляет 3.6 ГГц, а в режиме турбо-ускорения Intel Turbo Boost 2.0 может достигать 4.3 ГГц на одном ядре, что обеспечивает высокую отзывчивость в приложениях, чувствительных к скорости одного ядра. Объем интеллектуального кэша L3 составляет 6 МБ, что оптимизирует работу с данными.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер памяти процессора поддерживает двухканальный режим работы с оперативной памятью DDR4. Максимальная поддерживаемая частота памяти - 2666 МГц, что является стандартом для платформы, а максимальный объем может достигать 128 ГБ. Процессор предоставляет 16 линий PCIe 3.0 для подключения видеокарты и высокоскоростных накопителей NVMe, что достаточно для большинства дискретных графических ускорителей среднего класса и быстрых SSD.

TDP, питание и разгон

Расчетная тепловая мощность (TDP) процессора заявлена на уровне 65 Вт, что указывает на умеренное энергопотребление и нагрев. Это модель с заблокированным множителем, поэтому ручной разгон не поддерживается. Для стабильной работы достаточно штатного или недорогого башенного кулера, а материнской плате не потребуется мощная подсистема питания (VRM), что позволяет сэкономить на комплектующих.

Интегрированная графика и доп. функции

Процессор оснащен встроенным графическим ядром Intel UHD Graphics 630. Его производительности достаточно для вывода изображения на несколько мониторов, просмотра видео в 4K и работы в неигровых приложениях. Для игр потребуется дискретная видеокарта. Из дополнительных функций стоит отметить поддержку аппаратного кодирования и декодирования видео, включая популярные форматы, что полезно для онлайн-конференций и работы с медиафайлами.

Нюансы перед покупкой

При выборе этого процессора важно помнить, что он поставляется в OEM-версии, то есть без штатной системы охлаждения в комплекте. Его необходимо докупить отдельно. Также убедитесь, что выбранная вами материнская плата на сокете LGA 1200 имеет актуальную версию BIOS для гарантированной совместимости с процессорами 10-го поколения. Для игровых систем данный CPU стоит рассматривать в паре с видеокартой начального или среднего уровня, чтобы избежать дисбаланса в производительности.