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Процессор Intel Core i5-13400 S1700 OEM (CM8071504821106) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор Intel Core i5-13400 S1700 OEM (CM8071504821106)

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Процессор Intel Core i5-13400 S1700 OEM (CM8071504821106)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
13400
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Intel Raptor Lake-S
Количество ядер
10
Количество потоков
16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 330 руб. 
Начислим 278 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 595971
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Процессор Intel Core i5-13400 S1700 OEM (CM8071504821106)
17 330 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
13400
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Intel Raptor Lake-S
Количество ядер
10
Количество потоков
16
Объем кэша L2
9.5
Объем кэша L3
20
Базовая тактовая частота, ГГц
2.5
Частота процессора в режиме Turbo
4.6
Свободный множитель
Нет
Тип памяти
DDR4, DDR5
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 730
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х7х2
Вес, г.
90

Описание товара Процессор Intel Core i5-13400 S1700 OEM (CM8071504821106)

Процессор Intel Core i5-13400 – 10-ядерная модель, созданная на базе архитектуры Intel Raptor Lake-S. Уровень производительности и низкое энергопотребление делают чипсет отличным вариантом для сборки домашнего или офисного компьютера. Конфигурация устройства представлена 6 производительными ядрами для запуска и работы «тяжелых» программ, а также 4 энергоэффективными ядрами для решения нересурсоемких задач в фоновом режиме. Модель способна выполнять до 16 вычислительных операций одновременно, гарантируя стабильное функционирование в режиме многозадачности. Процессор Intel Core i5-13400 имеет трехуровневый кэш для мгновенного доступа системы к наиболее часто запрашиваемым данным. Чипсет функционирует на частоте 2.5 ГГц с возможностью разгона до 3.6 ГГц в турборежиме. В сборке с данным чипсетом можно использовать оперативную память DDR4 и DDR5 объемом до 192 ГБ. Интегрированное графическое ядро Intel UHD Graphics 730 легко заменит собой отдельную видеокарту, избавив от необходимости ее приобретения.

Отзывы о товаре Процессор Intel Core i5-13400 S1700 OEM (CM8071504821106)




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
13400
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Intel Raptor Lake-S
Количество ядер
10
Количество потоков
16
Объем кэша L2
9.5
Объем кэша L3
20
Развернуть
Базовая тактовая частота, ГГц
2.5
Частота процессора в режиме Turbo
4.6
Свободный множитель
Нет
Тип памяти
DDR4, DDR5
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 730
Страна производитель
Китай
Описание
Процессор Intel Core i5-13400 – 10-ядерная модель, созданная на базе архитектуры Intel Raptor Lake-S. Уровень производительности и низкое энергопотребление делают чипсет отличным вариантом для сборки домашнего или офисного компьютера. Конфигурация устройства представлена 6 производительными ядрами для запуска и работы «тяжелых» программ, а также 4 энергоэффективными ядрами для решения нересурсоемких задач в фоновом режиме. Модель способна выполнять до 16 вычислительных операций одновременно, гарантируя стабильное функционирование в режиме многозадачности. Процессор Intel Core i5-13400 имеет трехуровневый кэш для мгновенного доступа системы к наиболее часто запрашиваемым данным. Чипсет функционирует на частоте 2.5 ГГц с возможностью разгона до 3.6 ГГц в турборежиме. В сборке с данным чипсетом можно использовать оперативную память DDR4 и DDR5 объемом до 192 ГБ. Интегрированное графическое ядро Intel UHD Graphics 730 легко заменит собой отдельную видеокарту, избавив от необходимости ее приобретения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Процессор Intel Core i5-13400 S1700 OEM (CM8071504821106) - по цене 17330 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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