Процессор Intel Core i5 14400F Soc-1700 (CM8071505093011) OEM
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Процессор Intel Core i5 14400F Soc-1700 (CM8071505093011) OEM
Процессор Intel Core i5 14400F Soc-1700 (CM8071505093011) OEM
Для кого и под какие задачи
Процессор Intel Core i5-14400F является оптимальным решением для сборки сбалансированного игрового компьютера или производительной рабочей станции для повседневных задач и профессиональных приложений. Он идеально подойдет геймерам, которые хотят получить высокий FPS в современных играх в паре с мощной дискретной видеокартой, а также монтажерам, дизайнерам и программистам, работающим с требовательным софтом. Процессор использует сокет LGA 1700, что позволяет установить его на материнские платы с чипсетами Intel 600 или 700 серии, но важно учитывать, что для полноценной работы на платах серии 600 может потребоваться обновление BIOS.
Архитектура, ядра и частоты
В основе i5-14400F лежит гибридная архитектура Raptor Lake, которая сочетает высокопроизводительные и энергоэффективные ядра. Конфигурация включает 6 производительных P-ядер (Golden Cove) и 4 энергоэффективных E-ядра (Gracemont), что в сумме дает 10 физических ядер и 16 потоков благодаря технологии Hyper-Threading. Базовая частота процессора составляет 2.5 ГГц, а максимальная турбо-частота достигает 4.7 ГГц, обеспечивая отличную скорость в однопоточных задачах и играх. Техпроцесс Intel 7 и общий объем кэш-памяти 20 МБ (L2+L3) способствуют высокой отзывчивости системы в многозадачных сценариях.
Кэш, память и контроллеры
Контроллер памяти в этом процессоре поддерживает современный стандарт DDR5, а также устаревающий, но доступный DDR4, что дает гибкость в выборе комплектующих. Максимальная поддерживаемая частота оперативной памяти - до 4800 МГц (для DDR5) или 3200 МГц (для DDR4) в двухканальном режиме, что критично для устранения узких мест в играх и профессиональных приложениях. Для подключения видеокарты и скоростных накопителей используется 20 линий PCI Express 5.0, обеспечивающих задел для будущих апгрейдов. Важно отметить, что у данной модели отсутствует интегрированное графическое ядро, поэтому для работы системы обязательна установка дискретной видеокарты.
TDP, питание и разгон
Номинальный теплопакет (TDP) процессора заявлен на уровне 65 Вт, что указывает на умеренное энергопотребление и нагрев в базовых сценариях. Однако при пиковых нагрузках с использованием технологии Turbo Boost Max 3.0 потребление энергии может возрастать, поэтому рекомендуется использовать качественный кулер начального-среднего уровня. Процессор имеет заблокированный множитель (индекс без "K"), что не предполагает ручного разгона, но автоматические технологии Intel надежно повышают частоты в рамках термопакета и возможностей системы охлаждения. Для стабильной работы достаточно материнской платы с надежной цепью питания VRM.
Интегрированная графика и доп. функции
Данная модель с литерой "F" в названии не оснащена встроенным графическим ядром Intel UHD Graphics. Это означает, что для вывода изображения на монитор, а также для любых задач, связанных с обработкой графики, обязательно потребуется внешняя видеокарта. Из дополнительных технологий процессор поддерживает современные инструкции для ускорения вычислений, а совместимость с материнскими платами на соответствующих чипсетах открывает доступ к функциям вроде Resizable BAR для повышения производительности в играх, высокоскоростным портам USB 3.2 Gen 2x2 и интерфейсам для быстрых накопителей NVMe.
Нюансы перед покупкой
Перед покупкой Intel Core i5-14400F убедитесь, что у вас уже есть или вы планируете приобрести дискретную видеокарту, так как без нее система не запустится. При выборе материнской платы на чипсете Intel 600-й серии заранее уточните у продавца, установлена ли на нее свежая версия BIOS с поддержкой процессоров Raptor Lake Refresh, либо будьте готовы к ее обновлению (для чего может потребоваться другой, уже совместимый CPU). Для данного CPU подойдет недорогой башенный кулер, который обеспечит не только низкий уровень шума, но и стабильный температурный режим даже под продолжительной нагрузкой.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: Intel i5, Intel 14-го поколения, Intel игровые, Игровые, LGA 1700, 10 ядерные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 13 240 руб.3310 руб. в СплитПроцессор Intel Core i5 6500 OEM (CM8066201920404)
-
В наличииЦена 13 250 руб.3313 руб. в СплитПроцессор Intel Core i3-13100 S1700 OEM (CM8071505092202)
-
В наличииЦена 13 950 руб.3488 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 7 5700X 100-000000926 OEM
-
В наличииЦена 14 240 руб.3560 руб. в СплитПроцессор Intel Core i5-14400F S1700 OEM 2.5G CM8071504821113 IN
-
В наличииЦена 14 430 руб.3608 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 5 5500GT AM4 (100-000001489) OEM
-
В наличииЦена 14 490 руб.3623 руб. в СплитПроцессор Intel Core i5-13400F LGA1700 OEM (CM8071504821107)
-
В наличииЦена 14 980 руб. 15 490 руб.3745 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 5 PRO 5650G OEM (100-000000255)
-
В наличииЦена 15 010 руб.3753 руб. в СплитПроцессор Intel Core I5-12400 S1700 OEM (CM8071504650608 S RL5Y ...
-
В наличииЦена 15 010 руб.3753 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 5 7600X AM5 (100-000000593) OEM
-
В наличииЦена 15 020 руб.3755 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 5 8600G AM5 (100-000001237) OEM
-
В наличииЦена 15 440 руб.3860 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 5 5600GT AM4 (100-000001488) OEM
-
В наличииЦена 15 500 руб.3875 руб. в СплитПроцессор Intel Core i5 14400 Soc-1700 OEM (CM8071505093012)
Процессор Intel Core i5 14400F Soc-1700 (CM8071505093011) OEM
Для кого и под какие задачи
Процессор Intel Core i5-14400F является оптимальным решением для сборки сбалансированного игрового компьютера или производительной рабочей станции для повседневных задач и профессиональных приложений. Он идеально подойдет геймерам, которые хотят получить высокий FPS в современных играх в паре с мощной дискретной видеокартой, а также монтажерам, дизайнерам и программистам, работающим с требовательным софтом. Процессор использует сокет LGA 1700, что позволяет установить его на материнские платы с чипсетами Intel 600 или 700 серии, но важно учитывать, что для полноценной работы на платах серии 600 может потребоваться обновление BIOS.
Архитектура, ядра и частоты
В основе i5-14400F лежит гибридная архитектура Raptor Lake, которая сочетает высокопроизводительные и энергоэффективные ядра. Конфигурация включает 6 производительных P-ядер (Golden Cove) и 4 энергоэффективных E-ядра (Gracemont), что в сумме дает 10 физических ядер и 16 потоков благодаря технологии Hyper-Threading. Базовая частота процессора составляет 2.5 ГГц, а максимальная турбо-частота достигает 4.7 ГГц, обеспечивая отличную скорость в однопоточных задачах и играх. Техпроцесс Intel 7 и общий объем кэш-памяти 20 МБ (L2+L3) способствуют высокой отзывчивости системы в многозадачных сценариях.
Кэш, память и контроллеры
Контроллер памяти в этом процессоре поддерживает современный стандарт DDR5, а также устаревающий, но доступный DDR4, что дает гибкость в выборе комплектующих. Максимальная поддерживаемая частота оперативной памяти - до 4800 МГц (для DDR5) или 3200 МГц (для DDR4) в двухканальном режиме, что критично для устранения узких мест в играх и профессиональных приложениях. Для подключения видеокарты и скоростных накопителей используется 20 линий PCI Express 5.0, обеспечивающих задел для будущих апгрейдов. Важно отметить, что у данной модели отсутствует интегрированное графическое ядро, поэтому для работы системы обязательна установка дискретной видеокарты.
TDP, питание и разгон
Номинальный теплопакет (TDP) процессора заявлен на уровне 65 Вт, что указывает на умеренное энергопотребление и нагрев в базовых сценариях. Однако при пиковых нагрузках с использованием технологии Turbo Boost Max 3.0 потребление энергии может возрастать, поэтому рекомендуется использовать качественный кулер начального-среднего уровня. Процессор имеет заблокированный множитель (индекс без "K"), что не предполагает ручного разгона, но автоматические технологии Intel надежно повышают частоты в рамках термопакета и возможностей системы охлаждения. Для стабильной работы достаточно материнской платы с надежной цепью питания VRM.
Интегрированная графика и доп. функции
Данная модель с литерой "F" в названии не оснащена встроенным графическим ядром Intel UHD Graphics. Это означает, что для вывода изображения на монитор, а также для любых задач, связанных с обработкой графики, обязательно потребуется внешняя видеокарта. Из дополнительных технологий процессор поддерживает современные инструкции для ускорения вычислений, а совместимость с материнскими платами на соответствующих чипсетах открывает доступ к функциям вроде Resizable BAR для повышения производительности в играх, высокоскоростным портам USB 3.2 Gen 2x2 и интерфейсам для быстрых накопителей NVMe.
Нюансы перед покупкой
Перед покупкой Intel Core i5-14400F убедитесь, что у вас уже есть или вы планируете приобрести дискретную видеокарту, так как без нее система не запустится. При выборе материнской платы на чипсете Intel 600-й серии заранее уточните у продавца, установлена ли на нее свежая версия BIOS с поддержкой процессоров Raptor Lake Refresh, либо будьте готовы к ее обновлению (для чего может потребоваться другой, уже совместимый CPU). Для данного CPU подойдет недорогой башенный кулер, который обеспечит не только низкий уровень шума, но и стабильный температурный режим даже под продолжительной нагрузкой.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: Intel i5, Intel 14-го поколения, Intel игровые, Игровые, LGA 1700, 10 ядерные
Отзывы о товаре Процессор Intel Core i5 14400F Soc-1700 (CM8071505093011) OEM